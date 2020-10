Ihr solltet also im besten Fall jeden Montag an das neue Geschenk im Ingame-Shop denken. Die Pässe lohnen sich und sollten unbedingt abgeholt werden. Wenn ihr noch Fragen zu Fern-Raids habt, dann schaut hier vorbei:

In den nächsten Wochen warten noch spannende Raid-Bosse auf euch, sodass ihr die Raid-Pässe effektiv einsetzen könnt. In einem anderen Artikel auf MeinMMO erfahrt ihr, welche legendären Pokémon sich im Oktober besonders lohnen.

Los geht die Aktion am 5. Oktober um 22:00 Uhr deutscher Zeit. Ab dann gibt es den ersten Pass. Der letzte Pass erscheint am 30. November um 22:00 Uhr deutscher Zeit.

Pokémon GO verteilt über die nächsten Monate hinweg jede Woche einen kostenlosen Fern-Raid-Pass an euch. Wir zeigen euch die Daten und wie ihr ihn bekommt.

