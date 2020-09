In Pokémon GO wird es schon bald ein weiteres 1-Münzen-Paket geben. Wir zeigen euch was drin steckt und wie ihr es bekommen könnt.

Was ist los? In den letzten Tagen hat Niantic bereits 2 Pakete für jeweils eine Münze verteilt. Darin waren jeweils 3 Fern-Raid-Pässe enthalten. Nun wird es ab nächster Woche eine weitere Box geben, die ihr für nur eine Münze abstauben könnt.

Was steckt drin? In der Box wird es wieder 3 Fern-Raid-Pässe geben. Diese kosten normalerweise 250 Münzen, doch für das Paket müsst ihr dann wieder nur eine Münze ausgeben.

Raid-Pass-Box bleibt nur kurz im Shop

Das wurde über die Zeiten gesagt: Die Raid-Pass-Box erscheint am 21. September um 22:00 Uhr deutscher Zeit. Das ist nächste Woche Montag. Die Box bleibt dann aber nur bis zum 29. September um 22:00 Uhr deutscher Zeit erhalten.

Übrigens: Am 10. September hat Niantic bereits eine solche Raid-Pass-Box verteilt. Diese bleibt nur noch bis zum 19. September um 22:00 Uhr deutscher Zeit erhalten.

Ihr müsst also, um die nächste Box abzuholen, schon einige der Fern-Raid-Pässe verbraten haben. Ihr könnt gleichzeitig nur 5 davon tragen. Um die neue Box abzuholen, dürft ihr vorher also maximal 2 Stück im Inventar haben.

Lohnt sich die Box? Fern-Raid-Pässe sind immer ein lohnenswertes Geschenk. Immerhin kann man damit entspannt vom Sofa aus einen beliebigen Raid angehen. Ihr könnt damit aktuell beispielsweise die Mega-Entwicklungen bekämpfen und dadurch wichtige Mega-Energien sammeln.

Wie kommt das Geschenk an? Auf der einen Seite freuen sich die Trainer über das mittlerweile 3. Geschenk dieser Art. Auf der anderen Seite gibt es aber auch hämische Kommentare. So werden diese Geschenke auf die Mega-Raids zurückgeführt, die aktuell nicht so gut ankommen.

Der reddit-User Lord_Emperor meint: „Wow, Mega-Raids müssen echt floppen, wenn sie jetzt versuchen die Zahlen dadurch nach oben zu pushen.“

Der User Malong13 schreibt: „Wir wissen das zu schätzen, doch Mega-Entwicklungen brauchen trotzdem eine Veränderung.“

Die Fronten zwischen den Trainern und Niantic in Bezug auf die Mega-Entwicklungen sind also noch verhärtet. Das erneute Geschenk kommt aber trotzdem gut an.

Vielleicht ändert ja die Einführung von Mega-Tauboss etwas an den Mega-Entwicklungen. Wir haben für euch auf die Werte und Brauchbarkeit von Mega-Tauboss geschaut.