Pokémon GO verteilt morgen zweites 1-Münze-Paket – Es lohnt sich

In Pokémon GO gibt es ab morgen wieder ein Schnäppchen zu ergattern. Gerade Spieler, die gerne von zu Haus aus Raids spielen, dürfte das freuen.

Was gibt es neues? Wie Niantic über Twitter bekannt gab, kommt am 10. September ein neues Bundle mit drei Fern-Raid-Pässen in den Shop. Das wird wieder nur eine Münze kosten – normalerweise kostet ein 3-Pässe-Bundle ganze 250 Münzen. Ein solches Raid-„Geschenk“ gab es schon zu Anfang des Monats einmal.

Wer also neue Fernraid-Pässe benötigt, sollte sich ab morgen in Pokémon GO einloggen. Die eine Münze dürften die meisten Spieler noch auf der Bank haben. Ist das nicht der Fall, reicht es, einmal die Tagesaufgaben für Münzen abzuschließen oder kurz eine Arena einzunehmen.

Wie kriege ich das Geschenk? Das Pass-Bundle wird im Pokémon GO Shop auftauchen. Das heißt: Ihr müsst einfach nur in das Hauptmenü des Spiels über den kleinen Pokéball unten in der Mitte eures Screens klicken und dann auf „Shop“ gehen. In der Regel tauchen die Geschenkboxen direkt oben im Shop unter „nur für kurze Zeit“ auf, direkt unterhalb eurer täglichen Gratis-Box.

So war das Geschenk beim letzten Mal zu finden

Was gibt es noch zu beachten? Wer aktuell noch drei Raid-Pässe im Inventar hat, sollte zumindest einen davon ausgeben. Sonst wird man sich das Angebot voraussichtlich nicht sichern können – zumindest war das bei bisherigen, vergleichbaren Angeboten der Fall. Außerdem könnt ihr das Angebot nur einmal nutzen, rechnet also nicht täglich mit einer neuen Gratis-Raid-Box.

Was steckt gerade in Raids?

Hier könnt ihr die Pässe einsetzen: Am Donnerstagabend wird der aktuelle Raid-Boss Heatran durch Cresselia ersetzt. Wer das Monster noch nicht in seinen Reihen hat, kann die Pässe ab Freitagmorgen beispielsweise dafür einsetzen.

Das erste Geschenk tauchte kurz nach der Einführung der Mega-Entwicklungen auf und passte zum neuen Mega-Event. Von diesem Event startet die zweite Woche noch diesen Freitag – gut möglich, dass dies der Anlass für das neue Geschenk ist.

In der Hundemon-Woche sollen Trainer nämlich Mega-Entwicklungen im Kampf einsetzen. Und um die überhaupt zu bekommen, muss man eine Menge Mega-Raids abschließen.