Pokémon GO startet heute Event-Marathon – Neue Megas und Shinys

In Pokémon GO starten jetzt die Mega-Wochen. Sie bringen 2 neue Shinys und weitere Mega-Entwicklungen. Wir zeigen euch die Boni in der Übersicht.

Was passiert? Bereits zum Release der Mega-Entwicklungen wurde bekannt, dass im September gleich 3 Events auf euch warten. Nun sind die Einzelheiten dazu bekannt.

Im Fokus stehen natürlich die Mega-Entwicklungen und ihr schaltet neue Megas frei, wenn ihr Challenges schafft.

Event zu Mega-Raids bringt Mega-Tauboss

Wann startet das Event? Das Event ist bereits gestartet! Seit dem 1. September um 8:00 Uhr Ortszeit könnt ihr von den Boni profitieren. Bis zum 7. September um 22:00 Uhr Ortszeit läuft das Event.

Das sind die Boni: Hier müssen alle Trainer insgesamt zwei Millionen Mega-Raids durchlaufen. Dann wird Mega-Tauboss in Pokémon GO freigeschaltet. Diese weiteren Boni warten auf euch:

Mega-Raids findet ihr häufiger in Pokémon GO

Der Angriffsbonus von Freunden ist in Raids erhöht

Feldforschungen, die sich um Raids drehen, können gefunden werden. Unter anderem gibt es dadurch Mega-Energie für Bisaflor, Glurak und Turtok

In der Wildnis erscheinen folgende Pokémon vermehrt: Abra, Magnetilo, Owei, Rihorn, Tangela, Elektek, Amonitas, Aerodactyl, Kramurx, Geckarbor, Flemmli, Roselia und Loturzel

Gibt es hier neue Shinys? Nein, in dieser Woche ist kein Shiny neu. Niantic wirbt zwar mit Shiny Loturzel, doch dieses Pokémon ist bereits als Shiny im Spiel.

Ihr könnt Mega-Tauboss freischalten

Das sind die Quests: Insgesamt gibt es 6 besondere Feldforschungen im Event. Sie lauten:

Kämpfe in einem Raid Belohnung: 500 Sternenstaub

Gewinne einen Raid Belohnung: Begegnung mit einem Loturzel (kann Shiny sein)

Gewinne 3 Raids Belohnung: Begegnung mit einem Aerodactyl (kann Shiny sein)

Gewinne einen Mega-Raid Belohnung: 5 Mega-Energien von Turtok, Glurak oder Bisaflor



Vor allem die Quest mit den Mega-Energien ist spannend. Hier solltet ihr aber unbedingt gleich mehrere Quests von haben, bevor ihr den Mega-Raid startet. So könnt ihr dann bis zu 15 Mega-Energien extra einsammeln.

Kampf-Event für Mega-Hundemon

Wann startet das Event? Los geht es hier am 11. September um 8:00 Uhr Ortszeit. Das Event endet dann am 17. September um 22:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt also fast eine ganze Woche Zeit.

Das sind die Boni: Hier stehen die Kämpfe im Fokus. Alle Trainer müssen insgesamt 275 Millionen Mal mit Mega-Entwicklungen in Raids, gegen Team Rocket oder gegen andere Trainer kämpfen. Wenn das geschafft ist, schaltet ihr Mega-Hundemon frei. Weitere Boni sind:

Wenn ihr Mega-Bibor in Kämpfen nutzt, dann erhaltet ihr einen weiteren WP-Boost bei dem Pokémon

Es gibt erneut Feldforschungen, die Mega-Energien für Bisaflor, Glurak oder Turtok bereithalten – generell gibt es Quests rund um das Kämpfen

Team-Rocket nutzt in der Event-Zeit andere Pokémon

Käfer-Pokémon erscheinen vermehrt in der Wildnis. Dazu zählen: Raupy, Hornliu, Paras, Bluzuk, Sichlor, Pinsir, Ledyba, Weberak, Waumpel, Burmy und Zirpurze

Shiny Ledyba erscheint erstmalig in Pokémon GO

Was sollte man hierzu wissen? Das Event ist ein Paradies für Käfersammler! Es gibt zahlreiche Shiny-Checks und mit Shiny Ledyba gibt es sogar ein neues Shiny, was zu jagen gilt.

Ansonsten müsst ihr hier vor allem eure Mega-Entwicklungen einsetzen. Spart also eure Energien für dieses Event auf.

Kumpel-Event für Mega-Gengar

Wann startet das Event? Ab dem 22. September um 8:00 Uhr Ortszeit bis zum 28. September um 22:00 Uhr Ortszeit dreht sich alles um eure Mega-Pokémon als Kumpel.

Das sind die Boni: Hier müsst ihr eure Mega-Pokémon als Kumpel nutzen. Außerdem gibt es eine Spezialforschung, die am Ende den Zugang für Mega-Gengar bereitstellt. Weitere Boni sind:

Mega-Entwicklungen bleiber länger aktiv. Anstatt 4 Stunden könnt ihr ganze 12 Stunden von der Entwicklung profitieren

Das Item Knursp wird doppelt so lange aktiv sein

Große Pokémon erscheinen vermehrt in der Wildnis. Dazu zählen: Lapras, Relaxo, Alola-Kokowei, Dudu, Pinsir, Woingenau, Mantax, Panzaeron und Wiesenior

Shiny Dodu erscheint erstmalig in Pokémon GO

In Raids erscheinen besonders große Pokémon

In Quests gibt es Mega-Energien für Bibor – dazu auch wieder für Bisaflor, Glurak und Turtok

Ein Schnappschuss mit euren Mega-Pokémon als Kumpel beschert euch eine Begegnung mit einem Monster derselben Spezies

Was ist hier spannend? Hier habt ihr die Möglichkeit auf einige besonders seltene Monster. Relaxo oder Lapras erscheinen sonst eher selten in der Wildnis. Das könnt ihr in diesem Event ausnutzen.

Ansonsten ist natürlich Shiny Dodu das Highlight. Hier können sich Shiny-Jäger wieder freuen.

Mit diesem Event wird auch die gruselige Zeit in Pokémon GO angekündigt. Das Halloween-Event wurde bereits angesprochen und wird Mega-Gengar bringen, falls ihr die Spezialforschung besteht.

Auf welches Event freut ihr euch am meisten? Damit ihr bestens gerüstet seid, könnt ihr aktuell von einem Geschenk profitieren, was euch Niantic macht. So gibt es fast kostenlose Fern-Raid-Pässe.