Das sind die besten Konter gegen Cresselia in Pokémon GO

In Pokémon GO herrscht ab heute wieder Cresselia über die Arenen. Wir zeigen euch die besten Konter, was ihr wissen müsst und wie ihr das Pokémon besiegen könnt.

Ein anderer legendärer Raid-Boss thront ab dem 10. September um 22 Uhr in den Arenen. Ab dem 11. September können wir ihn in Raids dann bekämpfen. Das Psycho-Pokémon Cresselia ist als 5-Sterne-Raid bekannt gegeben worden. Es löst Heatran ab, welches bislang in den 5er-Raids zu finden war.

Bis wann kann man Cresselia fangen? Ihr habt etwa eine Woche Zeit, euch dem Psycho-Pokémon zu stellen. Bis zum 18. September um 22:00 Uhr ist Cresselia in Raid-Kämpfen zu erhalten.

Wir sagen euch, wie ihr das Pokémon am besten besiegen könnt und zeigen euch alles, was ihr über Cresselia wissen müsst.

Die besten Konter gegen Cresselia

Cresselia ist ein Pokémon von Typ Psycho. Seine Schwächen sind die Typen Geist, Unlicht und Käfer.

Da Pokémon von Typ Geist, Unlicht und Käfer effektiv sind, kann man auf viele, starke Pokémon zurückgreifen. Wir zeigen euch die Besten:

Darkrai

Nach Cresselias letztem Besuch haben sich die Top-Angreifer gewechselt. Dabei ist nun Darkrai, vorher war Giratina weit vorne.

Sofort-Attacke: Standpauke

Standpauke Lade-Attacke: Finsteraura

Giratina (Urform)

Der zweitbeste Konter gegen Cresselia ist die Urform von Giratina. Das Pokémon verfügt über starke Geist-Attacken und hält zudem noch viel Schaden aus.

Sofort-Attacke: Dunkelklaue

Dunkelklaue Lade-Attacke: Spukball

Gengar

Gengar ist nach Giratina der beste Konter. Der Nachteil ist seine geringe Ausdauer im Kampf. So wird es deutlich schneller als Giratina oder andere Konter besiegt.

Sofort-Attacke: Dunkelklaue/Schlecker

Dunkelklaue/Schlecker Lade-Attacke: Spukball

Mega-Entwicklungen

Drei der neuen Mega-Entwicklungen sind gute Angreifer im Kampf gegen Cresselia. Das sind Mega-Bibor, Mega-Glurak (Y) und Mega-Turtok.

Mega-Bibor mit Käferbiss und Kreuzschere

Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade

Mega-Turtok mit Biss und Aquahaubitze

Despotar

Despotar ist vor allem standfest gegen die Psycho-Attacken von Cresselia. Zudem teilt es recht guten Schaden aus. Nach dem Community Day mit Larvitar sollten viele Spieler eine gute Armee von Despotar haben.

Sofort-Attacke: Biss

Biss Lade-Attacke: Knirscher

(Crypto-)Mewtu

Mewtu hat zwei große Vorteile. Mewtu hat einen enorm hohen Angriffswert und ist zudem recht standfest im Kampf. Wer Tränke sparen möchte, der greift auf Mewtu zurück. Aber Achtung, Mewtu kann Spukball nicht mehr lernen. Verschwendet also keine TMs.

Sofort-Attacke: Psychoklinge

Psychoklinge Lade-Attacke: Spukball

(Crypto-) Snibunna

Snibunna ist eine Glaskanone. Von allen Unlicht-Angreifern verursacht es den meisten Schaden, hält aber bei Weitem nicht so viel aus wie Despotar.

Sofort-Attacke: Finte

Finte Lade-Attacke: Schmarotzer

Hundemon

Wer kein Despotar oder Snibunna hat, der kann auch auf Hundemon zurückgreifen. Seine Ausdauer im Kampf ist gut und sein Angriffswert ist solide.

Sofort-Attacke: Standpauke

Standpauke Lade-Attacke: Schmarotzer

Skelabra

Skelabra ist die Weiterentwicklung von Lichtel und Laternecto. Mit diesem Geist-Angreifer habt ihr im Kampf gegen Cresselia auch gute Karten.

Sofort-Attacke: Bürde

Bürde Lade-Attacke: Spukball

Weitere gute Konter

Kramshef mit Standpauke und Finsteraura

mit Standpauke und Finsteraura Absol mit Standpauke und Finsteraura

mit Standpauke und Finsteraura Pinsir mit Zornklinge und Kreuzschere

mit Zornklinge und Kreuzschere Banette mit Dunkelklaue und Spukball

mit Dunkelklaue und Spukball Traunmagil mit Tiefschlag und Spukball

Solide Alternativen: Wer keines dieser Pokémon in seinem Team hat, der kann auch auf weitere Alternativen zurückgreifen. Drachen-Pokémon wie Rayquaza, Dialga oder Brutalanda haben hohe Angriffswerte und teilen dadurch hohen Schaden aus. Ebenfalls stark ist das Metagross des Community Day mit Tanhel.

Das müsst ihr zu Cresselia wissen

Werte von Cresselia:

Maximale WP: 2857

2857 Angriffswert: 152

152 Verteidigungswert: 258

258 KP-Wert: 260

Kein guter Angreifer: Cresselia ist kein guter Angreifer. Seine Werte sind für ein legendäres Pokémon sehr schlecht. Es ist viel mehr ein Pokémon zum Verteidigen. Dies ist bei Pokémon GO aber nicht möglich, da man keine legendären Pokémon in Arenen setzen kann.

100 % IV Cresselia: In Raids müsst ihr Ausschau nach einem Cresselia mit 1633 WP halten. Dies ist eines mit 100 % IV. Bei windigem Wetter ist Cresselia verstärkt und kann in Raids maximal 2041 WP erreichen.

Attacken von Cresselia:

Sofort-Attacken: Psychoklinge (Psycho), Konfusion (Psycho)

Psychoklinge (Psycho), Konfusion (Psycho) Lade-Attacken: Seher (Psycho), Mondgewalt (Fee), Aurora-Strahl (Eis)

Rechts seht ihr das Shiny von Cresselia

Wie sieht es mit dem Shiny aus? Cresselia ist auch mit seiner Shiny-Form ins Spiel. Aus einem legendären Raid liegt die Chance auf ein Shiny bei etwa 1 zu 19. Wenn ihr also etwas aktiver raidet, dann habt ihr gute Chancen auf Shiny Cresselia.

Wie findet ihr den neuen Raid-Boss? Lohnt es sich dafür Raid-Pässe auszugeben?