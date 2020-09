In Pokémon GO reden alle von Mega-Raids, aber ich hab einfach keine Chance

Die Mega-Entwicklungen sind gerade das große Ding in Pokémon GO, haben aber schon viel Kritik eingefahren. Doch die Mega-Raids überhaupt abzuschließen, das gestaltet sich für MeinMMO-Autor Max Handwerk schon schwierig.

Seit knapp zwei Wochen sind die Mega-Entwicklungen im Spiel und haben jede Menge Staub aufgewirbelt. Mit der Einführung gab es direkt Kritik: Die Entwicklungen seien die „größte Paywall seit Launch„, auch MeinMMO-Kollege Noah Struthoff konnte sich mit der neuen Mega-Mechanik nicht anfreunden.

Ich hatte mir von den Mega-Entwicklungen ebenfalls mehr erhofft, als eine gewissermaßen stundenweise mietbare, verstärkte Version unserer Pokémon. Oder: Zumindest hätte ich gedacht, dass der Aufwand dafür nicht so hoch sein würde.

Nach der ersten Enttäuschung plante ich dann aber, zumindest die Mega-Dex-Einträge für Glurak, Bisaflor und Turtok zu sammeln. Wenigstens einmal wollte ich die starken, neuen Mega-Entwicklungen ausprobieren. An sich finde ich das Konzept der Mega-Entwicklung immer noch verdammt spannend. Doch bis heute, knapp zwei Wochen nach dem Mega-Launch, steht meine Mega-Entwicklungs-Zahl immer noch bei Null. Der Grund: Ich. Schaffe. Diese. Raids. Nicht.

Bisher sind die Mega-Dex-Einträge leer

Immer allein gegen Mega-Glurak

Das ist das Problem: Erstmal sollte ich klarstellen, dass ich im Vergleich zu vielen Trainern eher ein Casual-Spieler bin. Als Level-34-Trainer bin ich vermutlich noch viele Monate vom Max-Level entfernt und habe auch keine Über-Pokémon in meinem Arsenal. Viele Events wie Community Days nehme ich mit, und kann da auch mal das ein oder andere legendäre Monster schnappen. Aber um schwere Raids zu packen brauche ich schon Unterstützung.

Normalerweise ist das nicht das Problem. Monster wie Reshiram oder Zekrom ziehen bei mir in der Gegend in der Regel immer genug Spieler an, um den Raid zu packen. Auch die Arenen hier wechseln täglich munter die Besitzer, es gibt also einige aktive Spieler. Doch bei den Mega-Raids sieht das anders aus.

Hier ziehen die Mega-Raids einfach nicht genug Spieler an

Mega-Glurak, Mega-Turtok und Mega-Bisaflor tauchen zwar immer mal wieder auf, doch angreifen will die offenbar niemand. Schaut man in die Arenen, herrscht gähnende Leere. Alleine oder zu zweit brauche ich es nicht versuchen. Also verbringen die Monster vermutlich eine entspannte Zeit auf den Arenen hier in der Gegend und verschwinden dann wieder.

Es scheint, als würden die Monster für viele Spieler einfach nicht genug Anreiz bieten, den Raid abzuschließen. Und so langsam geht es mir auch endgültig so: Bis heute hatte ich noch keine Gelegenheit, eines der Monster zu schlagen – und die Motivation sinkt.

Denn: Um die nötigen Mega-Energien zu sammeln, muss ich ja eine ganze Menge Raids abschließen. An wirklich lohnenden Alternativ-Wegen, die Mega-Energien zu sammeln, fehlt es aktuell auch noch. Bei dem jetzigen Tempo würde es wohl noch Monate dauern, bis ich die erste Mega-Entwicklung feiern könnte.

Was sollte sich ändern? Erste Änderungen bei den Mega-Entwicklungen wurden ja schon angekündigt, aber aktuell scheint der Kosten-Nutzen-Faktor der Mega-Raids für die Spieler – zumindest hier in meiner Gegend – noch nicht zu stimmen. Vermutlich müsste man die Mega-Energie aus Raids weiter erhöhen, beziehungsweise die Kosten der Entwicklung weiter senken.

Es muss sich lohnen, einen Mega-Raid abzuschließen – schließlich haben viele Spieler auch nur eine begrenzte Anzahl an Raid-Pässen zur Verfügung. Und auch Spieler, die Raid-Pässe mit Geld kaufen, werden dafür einen lohnenden Gegenwert wollen. Einige YouTuber hatten ebenfalls Ideen zu möglichen Verbesserungen geäußert, die das Feature deutlich zugänglicher machen würden.