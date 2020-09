5 Dinge, die Pokémon GO jetzt an Mega-Entwicklungen ändert

In Pokémon GO gibt es nun die ersten Änderungen an Mega-Entwicklungen! Damit reagiert Niantic auf die Kritik der Trainer. Wir sagen euch was sich ändert.

Das ist neu: In einem Blog-Beitrag hat Niantic über die Neuerungen gesprochen. Sie beziehen sich darauf, dass Mega-Entwicklungen für viele Trainer als unfair angesehen werden, da man viele Raid-Pässe investieren muss und dafür nur kurzzeitig eine Mega-Entwicklung erhält.

Nun sollen die Entwicklungen fairer gemacht werden und man erhält auf mehr Wegen die begehrte Mega-Energie.

Das ist neu bei den Mega-Entwicklungen

Die 5 Änderungen: Insgesamt sollen sich die Megas an 5 Punkten ändern. 2 Dinge davon sind bereits umgesetzt worden:

Die Mega-Energien, die ein Pokémon braucht, das bereits einmal mega-entwickelt wurde, wurde gesenkt

Es gibt nun mehr Mega-Energien aus Raids

Kumpel-Pokémon sollen euch bald Mega-Energien bringen

Es sollen bald mehr Wege kommen, um Mega-Energien zu sammeln, wie beispielsweise Quests

Es soll Bonus-Bonbons geben, wenn ihr ein Pokémon vom gleichen Typ fangt, von dem auch euer aktuell entwickeltes Mega-Pokémon ist

Zusammenfassend kann man also sagen, dass vor allem das System der Mega-Energien überarbeitet wird. Eine erste Mega-Entwicklung kostet weiterhin 200 Energien und nur eine weitere Entwicklung vom selben Pokémon ist günstiger.

Vor allem aber die anderen Wege, über die man Mega-Energien verdienen kann, sind wichtig. Das wurde sich von zahlreichen Trainern gewünscht und wird wohl in der nächsten Zeit umgesetzt.

Mega-Energien sollen nun leichter zu bekommen sein.

Wie kommen die Änderungen an? Bislang sorgen die Anpassungen nicht für viel Begeisterung. Ein Mega-Bibor kostet bei der zweiten Entwicklung nur noch 20 statt 25 Mega-Energien. Turtok, Glurak und Bisaflor sollen wohl nur noch 40 anstatt 50 Mega-Energien kosten. Die Anpassungen sind also gering.

Dementsprechend gibt es viele Meinungen auf reddit wie: „Also haben sie einen Scheißhaufen mit Lysol [Desinfektionsmittel] besprüht.“

Da aktuell nur 2 der 5 versprochenen Anpassungen aktiv sind, bleibt noch abzuwarten, wie die anderen Änderungen ankommen werden.

Wenn ihr aktuell nichts mit den Mega-Entwicklungen anfangen könnt, dann schaut doch bei den Feldforschungen im September vorbei. Dort werdet ihr sicherlich Abwechslung zu dem neuen Feature finden.