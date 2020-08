Trainer zu Mega-Entwicklungen in Pokémon GO: „Größte Paywall seit Launch“

Die Mega-Entwicklungen in Pokémon GO sollten das nächste große Feature werden. Nun sind aber viele Trainer enttäuscht davon. Sie kritisieren die Paywall, die dahintersteht.

Das ist der Stand: Seit dem 27. August sind Mega-Entwicklungen verfügbar. Ihr könnt durch Raids oder eine Spezialforschung Mega-Energien sammeln und dann die Entwicklung durchführen.

Das aktuelle System sorgt aber für viel Kritik. So muss man für die Mega-Raids zu viel Geld investieren, um sie durchführen zu können. Trainer fragen sogar schon, ob es nicht die größte Paywall seit Spielrelease wäre.

Mega-Entwicklungen und ihr Problem

Was sorgt für Stress? Um die Mega-Entwicklungen von Turtok, Glurak und Bisaflor zu bekommen, muss man jeweils 200 Mega-Energien investieren. Dann könnt ihr das jeweilige Pokémon für genau 4 Stunden in ein Mega-Pokémon verwandeln.

Die Energie dafür bekommt ihr aber nur aus Raids und dort gibt es pro Raid zwischen 30 und 50 Mega-Energien. Man muss also mindestens 4 Raids durchziehen, um die 200 Mega-Energien für ein Pokémon zu haben. Will man alle 3 Pokémon entwickeln, sind das sogar mindestens 12 Raids.

Wer dafür also nicht tagelang warten will, muss Premium-Raid-Pässe investieren. Rechnet man das in Geld um, dann kann eine Mega-Entwicklung gerne mal 4 Euro kosten. Ihr zahlt also 4 Euro, um für 4 Stunden eine Mega-Entwicklung zu besitzen.

Das ist die Kritik: Auf reddit gibt es einen Post mit unglaublichen 88 Awards. Solche Awards teilt man nur sehr selten aus und normalerweise hat ein beliebter Thread im Subreddit etwa 10 Awards. Über 6600 Upvotes hat der Beitrag bereits und dort wird detailliert beschrieben, was das Problem ist.

Die Mega-Entwicklungen seien nutzlos, da man Raids auch ohne diese Monster problemlos schaffen kann

Der Raid-Bonus durch die Entwicklungen sei zwar nett, aber nicht entscheidend, um so viele Raid-Pässe vorher zu investieren

Durch den neuen Geschwindigkeitsbonus soll man Raids mit besonders vielen Trainern absolvieren – Mega-Entwicklungen brauche man dann mit so vielen Spielern gar nicht

Generell ist die Stimmung gedrückt. Viele waren sehr gespannt auf die Implementierung der Mega-Entwicklungen und sind nun enttäuscht, dass sie nur sehr kleine Vorteile bringen, die zudem noch sehr kostspielig sind.

Es gibt aber noch deutlich härtere Stimmen zu den Mega-Entwicklungen. Der reddit-User dragonbreath94 schreibt: „Megas im Moment – Die größte Paywall seit dem Launch?“ Dort beschreibt er nochmal genau die Problematik, dass man eben 4 Raids machen muss, um schlussendlich in einem weiteren Raid die Vorteile eines Mega-Pokémon nutzen kann.

Wie seht ihr das? Sind die Mega-Entwicklungen für euch auch hinter einer Paywall versteckt oder investiert ihr gerne, um die besonderen Entwicklungen zu bekommen?

Wenn ihr noch mehr Infos zu den Mega-Entwicklungen haben wollt, dann schaut bei unseren 5 Dingen zu den Megas vorbei, die ihr unbedingt wissen müsst.