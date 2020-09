In Pokémon GO könnt ihr im September 2020 wieder neue Feldforschungen lösen. Wir zeigen euch alle neuen Quests, die es zu finden gibt und deren Belohnungen.

Das ist neu: Jeden Monat wechselt Niantic einen Teil der Quests durch und stellt einen neuen Typen in den Fokus. Im September dreht sich alles um Psycho-Pokémon.

Die Aufgaben bekommt ihr, wenn ihr PokéStops dreht und mindestens einen der 3 Quest-Plätze freihabt.

Alle Quests im September 2020

Woher stammen die Informationen? Fleißige Trainer im Subreddit von TheSilphRoad haben die Infos zusammengetragen. Bedenkt also, dass durchaus noch Quests fehlen und nachgetragen werden könnten.

Alle Pokémon, die mit einem Stern markiert sind, können auch als Shiny angetroffen werden. Unter den Stichpunkten haben wir jeweils die lohnenswerten Quest aufgelistet. Dort lest ihr also, welche Feldforschungen ihr lösen solltet.

Quests mit Würfen

Lande 5 großartige Curveballwürfe hintereinander Belohnung: Begegnung mit einem Pandir #2*

Lande 5 gute Würfe Belohnung: Begegnung mit einem Voltoball

Lande 3 großartige Würfe Belohnung: Begegnung mit einem Nebulak*, Anorith* oder Liliep*

Lande 3 großartige Würfe hintereinander Belohnung: Begegnung mit einem Onix*

Lande 3 fabelhafte Würfe hintereinander Belohnung: Begegnung mit einem Larvitar*



Hier lohnen sich vor allem die Quests mit Pandir und Larvitar. Pandir gehört zu den seltensten Shinys im Spiel und Despotar, die Entwicklung von Larvitar, ist ein starker Angreifer von Typ Gestein und Unlicht.

Pandir #2 ist nach langer Zeit wieder zu fangen – Quelle: Couple of Gaming @Twitter

Quests mit Fangen

Fange 3 Pokémon mit Wetterverstärkung Belohnung: Begegnung mit einem Flegmon

Fange 3 Pokémon von Typ Psycho Belohnung: Begegnung mit einem Abra*

Verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Owei*

Fange ein Pokémon von Typ Drache Belohnung: Begegnung mit einem Dratini*

Fange 5 Pokémon mit Wetterverstärkung Belohnung: Begegnung mit einem Quapsel* oder Vulpix

Fange 10 Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Karpador*



Wer noch starke Psycho-Angreifer braucht, der sollte auf die Abra-Quest setzen. Die Endentwicklung Simsala ist einer der besten Psycho-Angreifer im Spiel.

Quests mit Kämpfen

Gewinne einen Raid Belohnung: Begegnung mit einem Bronzel*

Besiege 2 Team-GO-Rocket-Rüpel Belohnung: Begegnung mit einem Traumato*

Gewinne 5 Raids Belohnung: Begegnung mit einem Aerodactyl*

Gewinne einen Level-3-Raid oder höher Belohnung: Begegnung mit einem Kabuto* oder Amonitas*



Einige Quests rund um das Kämpfen sind seit der Corona-Zeit nicht verfügbar.

In einer Quest wartet Bronzel auf euch.

Quests mit Eiern

Brüte ein Ei aus Belohnung: Begegnung mit einem Tanhel*

Brüte 5 Eier aus Belohnung: Begegnung mit einem Chaneira*



Eier könnt ihr leicht von Zuhause ausbrüten. Wir geben euch Tipps, wie das Ausbrüten klappt.

Die Quest rund um Tanhel ist besonders gut. Die Entwicklung Metagross ist der beste Stahl-Angreifer im Spiel und hier könnt ihr auf ein Shiny oder ein Exemplar mit guten IV hoffen.

Weitere Quests

Verschicke 3 Geschenke Belohnung: Begegnung mit einem Fleknoil*

Verschicke 3 Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Puppance*

Gib deinem Kumpel 3 Snacks Belohnung: Begegnung mit einem Natu*

Tausche ein Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Trasla*

Entwickle ein Pokémon Belohnung: Begegnung mit einem Woingenau* oder Evoli*

Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel Belohnung: 2 silberne Sananabeeren

Verwende 5 Power-Ups bei Pokémon Belohnung: Begegnung mit Schiggy*, Bisasam* oder Glumanda*

Verdiene 3 Bonbons beim Laufen mit deinem Kumpel Belohnung: Begegnung mit einem Flunschlik



Die Quest „Verschicke 3 Pokémon“ ist schnell gemacht und beinhaltet mit Puppance ein Pokémon, was durchaus selten als Shiny ist. Lasst eine solche Quest also nicht liegen.

Was weiß man zur Pandir-Form? Das Pokémon mit den verschiedenen Formen ist aktuell in einer neuen Form zu fangen. Das Pandir #2 erscheint momentan aus der Feldforschung „Lande 5 großartige Curveballwürfe hintereinander.“

Damit habt ihr die Chance auf ein neues Shiny, da es dieses Pandir bisher noch nicht als Shiny gegeben hat.

Forschungsdurchbruch im September

Was steckt im Forschungsdurchbruch? Wer im September an 7 Tagen eine Feldforschung abschließt, erhält den Durchbruch. Diesmal steckt dort Alola-Raichu drin. Alle Infos zu dem Pokémon findet ihr in unserer Event-Übersicht zum Monat September.

Lohnt es sich? Alola-Raichu ist vor allem für PvP-Fans spannend. In der Superliga zählt es zu den besten Pokémon. Wer nicht so auf die PvP-Liga setzt, der kann zumindest auf ein Shiny hoffen, denn das Monster gibt es auch in der schillernden Version.

Für Raids oder Arena-Kämpfe eignet sich Alola-Raichu allerdings nicht. Schaut dafür bei den besten Angreifern von jedem Typ vorbei. Dort findet ihr die richtigen Monster für den Sieg.