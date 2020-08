MeinMMO-Redakteur Noah Struthoff spielt Pokémon GO seit Tag 1 und bezeichnet sich als Veteran im Spiel. Aktuell ist für ihn und zahlreiche andere Langzeit-Spieler wenig los in Pokémon GO – Aber warum?

Ich hatte bereits vor einigen Wochen geschrieben, dass ich aktuell mit Pokémon GO pausiere und diese Pause hält aktuell noch immer an. Ich höre allerdings auch von zahlreichen Mitspielern, die ebenfalls seit Jahren dabei sind, dass die Luft ausgeht.

Für mich sind daran die Entscheidungen von Niantic in den letzten Monaten Schuld. In meinen Augen machen sie zwar eine Menge, doch zum Großteil für neue Spieler. Veteranen bleiben da auf der Strecke.

Viel für neue Spieler – Wenig für erfahrene Trainer

Ich empfinde diese Entwicklung als schleichenden Prozess. Die Umstellung kam nicht von heute auf morgen, doch schaut man sich einige Entscheidungen der letzten Wochen an, dann ist es schon auffällig.

In Pokémon GO wird viel wiederholt und das ist auch völlig in Ordnung. Immerhin gibt es auch neue Spieler, die Dinge haben wollen, die Langzeit-Trainer schon lange haben. Mir fehlt hier aber die Balance. Es gibt zu viel für Neulinge und zu wenig für Veteranen. Beispiele gefällig?

Bei der letzten Wahl des Community Days standen 4 Monster zu Wahl, von denen 3 Stück schon als Shiny im Spiel sind – Schlussendlich hatte unter anderem Glumanda gewonnen – den Community Day hatten wir bereits 2018 schon mal

Legendäre Raid-Bosse wie etwa Heatran wiederholen sich – das ist für eine Woche mal ganz nett, doch Heatran bleibt ganze 3 Wochen

In den Forschungsdurchbrüchen sind seit Monaten keine spannenden Pokémon mehr drin, sondern Monster, die vielleicht etwas seltener, doch schon lange im Spiel sind – Beispiele hierfür sind Larvitar und Knacklion

Neue Pokémon kommen sporadisch ins Spiel – ein Event bringt mal alle 2 Monate 1-2 neue Monster ins Spiel – eine große Welle an neuen Pokémon bleibt seit Wochen aus

Die Wahl für die kommenden Community Days war für mich ernüchternd.

Das stört mich am meisten: Ich habe ein wenig das Gefühl, dass Niantic sehr viel auf ihre PvP-Liga auslegt. Die Pokémon der vergangenen Community Days hatten Attacken, die für den PvP-Modus spannend waren. Für Raids sind sie aber total nutzlos. Früher gab es mit Despotar oder Brutalanda starke Pokémon, die vor allem für Raids und Arenen nützlich waren.

Ich bin kein großer Fan der PvP-Liga. Das liegt unter anderem daran, dass sie quasi seit Release völlig verbuggt ist und ich wohl mehr Runden durch Fehler verloren habe, als ich schlussendlich gewinnen konnte. Mit dieser Meinung bin ich nicht alleine. Schau ich in die Communitys, dann sind die wenigsten Trainer wirkliche Fans der PvP-Liga.

Dennoch versucht Niantic dort immer wieder etwas beizusteuern. Neue Attacken, Event-Pokémon, die für PvP stark sind und Raid-Bosse, die ich als PvP-Verfechter überhaupt nicht anrühre.

Auch hier fehlt mir die Balance. Neue Attacken für die PvP-Liga sind cool, aber wann kam denn zuletzt eine neue Attacke ins Spiel, die die Meta bei Raids richtig durcheinander gewirbelt hat? Da muss ich schon lange überlegen.

Die PvP-Liga ist für Niantic eines der Highlights im Spiel – Viele Trainer sehen das anders

Was sollte anders laufen?

So kann man das ändern: Neue Features müssen her, die nicht völlig hinter einer Paywall versteckt sind. Zuletzt kamen die Mega-Raids – etwas worauf ich mich echt gefreut habe. Die Realität sieht aber so aus, dass man 5-7 Raids machen muss, um dann für 4 Stunden eine Mega-Entwicklung zu besitzen. Ich gebe für diese 4 Stunden also etwa 5 Euro an PokéMünzen aus oder spare sie mir über Tage zusammen.

Hierzu gab es auf reddit einen Kommentar, den ich zu 100 % unterschreiben kann: „Eine weitere Mechanik, mit der ich mich nicht herumplagen werde. Ich habe vier Jahre investiert, damit ich mich jetzt höchstens einmal am Tag einlogge, um einen Stop zu drehen und ein Pokémon zu fangen. Als jemand, der nur den Dex füllen will, ist es sinnlos, zu spielen. Die Hälfte des Gen 5-Dex ist unmöglich zu finden, regional oder hinter Raids oder der PvP-Liga verschlossen. Ich möchte nur wilde Pokemon fangen, die mehr Abwechslung bieten, anstatt dass Niantic 3 auf einmal veröffentlicht und sie super selten macht.“

Ich würde mir wieder große Pokémon-Wellen wünschen, wie damals zum Release der 2. Generation. Dort kamen fast alle Pokémon aus der Generation neu ins Spiel und man konnte überall etwas entdecken.

Ich würde mich über Community Days freuen, die endlich wieder spannend sind. Sie sollten doch eigentlich das Highlight im Monat sein. Doch in den letzten Monaten quälte ich mich eher raus, als das Event zu genießen. Entweder gab es nutzlose Monster oder Pokémon, die es schon als Shiny gab.

Ich finde es gut und richtig, dass man auch den neuen Spielern etwas bietet. Sie sollen immerhin nicht in ein Spiel kommen, was sie völlig überfordert. Dennoch sollte man nicht die alten Trainer vergessen, die Pokémon GO immerhin über Jahre getragen haben.

Wie seht ihr das? Seid ihr ein Langzeitspieler und habt noch dieselbe Motivation wie vor einigen Monaten? Oder seid ihr Neuling und freut euch über die Wiederholungen?