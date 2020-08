Pokémon GO: Heatran wird neuer Raid-Boss – Lohnt es sich?

In Pokémon GO ist der kommende Raid-Boss bekannt. So wird Heatran zurück in die Raids kommen. Das legendäre Pokémon lohnt sich für Shiny-Jäger besonders. Wir sagen euch warum.

Wann erscheint Heatran? Ab dem 21. August, also bereits diesen Freitag, erscheint Heatran ab 22:00 Uhr in den Level-5-Raids. Es bleibt dann bis zum 10. September um 22:00 Uhr erhalten. Ihr habt also gleich mehrere Wochen Zeit, um es zu bekämpfen. Damit wird Genesect ersetzt, was aktuell noch zu finden ist.

Heatran war schon mehrfach in legendären Raids zu finden. Nun kehrt es ein weiteres Mal zurück.

Alle Infos zu Heatran – Wie stark wird es?

Das sind die Werte: Um eine bessere Übersicht zu haben, binden wir euch hier die Werte von Heatran ein:

Angriffswert: 251

Verteidigungswert: 213

KP-Wert: 209

Maximale WP: 3754

Rein von den Werten her ist Heatran gar nicht schlecht. Das Problem sind vor allem seine Attacken. Heatran lernt leider nicht die besten Feuer-Angriffe, sodass Konkurrenten deutlich stärker sind, obwohl sie vergleichbare Werte haben.

Shiny Heatran kommt zurück ins Spiel.

Lohnen sich die Raids? Von der Brauchbarkeit her ist Heatran weniger nützlich. Es gibt deutlich bessere Feuer-Angreifer, sodass Heatran hier eher die 2. Wahl ist. Unfassbar schlecht ist es aber auch nicht.

Heatran kann Shiny sein und dadurch werden die Raids umso interessanter. Wer beim letzten Besuch vom legendären Pokémon also kein Shiny abgekommen hat, darf nun nochmal sein Glück versuchen.

Wer also auf einen starken Feuer-Angreifer hofft, wird enttäuscht, doch wer noch das Shiny sucht, sollte seine Chance nutzen.

Wird es auch Raid-Stunden geben? In der Regel findet jeden Mittwoch in Pokémon GO eine Raid-Stunde statt. Damit ist auch in der Zeit von Heatran zu rechnen.

Ihr werdet also gleich 3 Raid-Stunden mit Heatran erleben dürfen und die Chancen stehen gut, dass ihr ein Shiny bekommt. Vorausgesetzt, ihr werdet alle Raid-Stunden mitmachen.

Eine genaue Auflistung über die Wahrscheinlichkeiten von Shinys, auch von Heatran, findet ihr in einem anderen Artikel auf MeinMMO.