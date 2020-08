In Pokémon GO gibt es seit Monaten große Probleme mit der PvP-Liga. Genervte Trainer haben nun einen offenen Brief an Niantic verfasst. Die Entwickler antworteten prompt und versprechen eine Aufklärung.

So steht es um die PvP-Liga: Seit dem Beginn der PvP-Liga sind Bugs im Modus zur Normalität geworden. Immer wieder fixt Niantic einige Probleme, doch es kommen dann schnell wieder neue Bugs hinzu.

Die Fehler gehen so weit, dass manche Trainer einfach gar nicht mehr spielen können und Runden durch Bugs verlieren. Andere Trainer haben die Lust am Modus verloren. Sie wollen keine Zeit in etwas investieren, wo sie dann durch Spielfehler verlieren.

Das ist jetzt passiert: Wer Fan der PvP-Liga ist, aber einfach nur noch von den Fehlern genervt ist, kann nun Hoffnung haben. Trainer haben die bekannten Fehler der Liga zusammengetragen und sie an Niantic geleitet.

Die Entwickler haben darauf reagiert und versprechen ein Update für kommende Woche. Darin soll über die Fehler aufgeklärt werden.

Update zu PvP-Bugs soll kommen – Community zweifelt

Das ist der offene Brief: Der Brief stammt von diversen PvP-Veteranen. Darunter sind auch bekannte YouTuber wie der deutschsprachige Spieletrend. Ansonsten sind es vor allem Organisatoren von PvP-Turnieren und hochrangige Kämpfer in der Liga.

Im Brief wird fein säuberlich aufgelistet, was in der PvP-Liga gerade falsch läuft. Es werden die bekannten Bugs genannt und passend dazu gibt es noch eine ausführliche Erklärung und ein Video, was den Bug zeigt.

So reagiert Niantic: Der Brief wurde auf Twitter von zahlreichen Trainern geteilt und schlussendlich erreichte er auch Niantic. Sie antworteten auf Twitter mit: „Vielen Dank für euer durchdachtes und konstruktives Feedback. Wir haben unsere Entwickler eingeschaltet, um euch ein umfassendes Update darüber zu geben, was zur Lösung der Probleme in GO Battle League unternommen wird. Dies wird zwar einige Zeit in Anspruch nehmen, aber wir streben an, euch dieses Update bis Ende nächster Woche zur Verfügung zu stellen.“

Thank you for your thoughtful and constructive feedback. We've looped in our developers to share a comprehensive update on what's being done to address the issues in GO Battle League. While this will take some time, we aim to have this update for you by the end of next week. — Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 18, 2020

Das heißt, dass man sich hier transparenter zeigen möchte. Niantic will Einblicke in die Probleme geben und möglicherweise erklären, warum ein Fix so schwierig ist.

Was sagen Trainer dazu? Viele Spieler sind noch skeptisch darüber, ob die Fehler tatsächlich bald behoben werden können. Immerhin gab es immer wieder Bug-Fixes und neue Fehler verschlimmerten oftmals die Situation.

Auf Twitter gibt es diverse Kommentare darüber, dass man erstmal die PvP-Liga pausiert. Wenn die Bugs dann tatsächlich gefixt wurde, kommt man gerne zurück.

I stopped playing go battle back towards the end of season 2 because of all the issues and won’t bother playing it again until it’s fixed. There is nothing fun about losing an easy win to a bug. pic.twitter.com/q8yOFfSuh5 — ĐФภɀ₳ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇪🇺 (@DonzaRS) August 19, 2020

Wenn ihr aktuell trotzdem noch in die PvP-Liga starten möchtet, dann legen wir euch unsere Tier-List für alle Ligen ans Herz. Dort seht ihr eine große Auswahl an starken Pokémon, damit ihr euch nützliche Teams bauen könnt. Sollte es zu keinen Bugs kommen, dann könnt ihr dadurch zahlreiche Siege einfahren.