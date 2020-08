Pokémon GO ist für MeinMMO-Autor Noah Struthoff seit dem Release in 2016 zum absoluten Lieblingsspiel geworden. Jetzt gerade legt er aber eine Pause ein. Warum?

So habe ich gespielt: Ich zähle mich durchaus zu den Extrem-Spielern in Pokémon GO. Ich stehe bei fast 300.000 Fängen und spiele seit dem Release im Sommer 2016 täglich – gerne auch mal über mehrere Stunden pro Tag.

Klar, es gibt noch weitaus extremere Spieler, doch in meiner Stadt bin ich der Trainer mit den meisten Fängen und EP.

In den letzten Wochen habe ich in Pokémon GO aber etwas die Bremse gezogen. Es gibt Tage, da pausiere ich ganz und mache nur meinen täglichen Fang und PokéStop-Dreh. An anderen Tagen spiele ich zwar mehr, doch erwische mich dabei, dass ich klassische Noob-Fragen stelle und gar nicht mehr so tief in der Materie bin.

Pokémon GO tritt auf die Bremse – Also mache ich das auch

Warum spiele ich weniger? Schon zu Jahresbeginn fing Niantic an Entscheidungen zu treffen, die mir nicht so ganz zusagten. Es gab besondere Shinys nur durch Raids oder Eier, neue Pokémon werden immer langsamer eingeführt und viele Events sind für mich einfach nur noch ernüchternd.

Ein aktuelles Beispiel dafür war die Drachen-Woche, die erst frisch beendet wurde. Überall Dratini, Kindwurm und weitere Drachen-Pokémon. Das klingt für Neulinge echt cool, denn das sind starke und eigentlich seltene Pokémon. Ich hingegen habe die Community Days von Kindwurm und Dratini gespielt und habe genug Bonbons und Shinys.

Eine wirkliche Neuerung, nämlich Shiny Kapuno, gab es zwar, doch über die Seltenheit davon wurde in der Community von Pokémon GO hart diskutiert.

Die letzten Community Days waren für mich auch eine ziemliche Enttäuschung. Samurzel, Hornliu, Nebulak und zuletzt Karpador. Allesamt Pokémon, die total schlecht sind oder die schon als Shiny vorher im Spiel war. Ein großer Anreiz zum Spielen war das für mich nicht.

Das stört mich besonders: Mein größtes Ziel in Pokémon GO ist ein voller PokéDex und die Jagd nach neuen Pokémon. Der Release der 5. Generation ist daher für mich eine volle Enttäuschung. Bereits seit etwa einem Jahr wird diese Generation nach und nach veröffentlicht. In den letzten Monaten sogar noch langsamer.

Immer wieder kommt ein neues Pokémon dazu, was man während eines Events überall finden kann, und was danach wieder ziemlich selten wird.

Wenn man das Event also spielt, dann hat man keinerlei Probleme damit, die neuen Pokémon zu finden und eine Herausforderung habe ich damit überhaupt nicht.

Der Release von Gen 5 dauert mir einfach zu lange.

Das fühlt sich gut an: Versteht mich nicht falsch, Pokémon GO bleibt für mich immer noch mein absolutes Lieblingsspiel und ich werde nach meiner Auszeit auch wieder Vollgas geben, doch diese Pause fühlt sich gut an.

Zuletzt merkte ich, dass ich Events spielte, die eigentlich nicht mehr so viel Spaß machten und am Ende soll ein Spiel doch einen glücklich machen und unterhalten. Deshalb habe ich die Pause eingelegt.

Nun laufe ich etwas verpeilt durch meine Stadt und spiele ein wenig wie ein Noob. In meinem zweiwöchigen Urlaub verfolgte ich die News zu Pokémon GO nur sporadisch und war deshalb immer wieder positiv überrascht. Es gab coole Raid-Bosse und die Belohnungen in den Feldforschungen fand ich erfrischend und gut.

Nachdem ich etwa 4 Jahre jeden Schritt von Pokémon GO begleitet habe, kann ich mit etwas Abstand wieder die eigentlichen Vorteile vom AR-Game entdecken.

Die Enigma-Woche gefällt mir schon deutlich besser und ich habe bereits mehr gespielt, als die Wochen zuvor. Nun steht das Entschädigungs-Event zum GO Fest an und auch die Einall-Woche klingt für mich richtig gut. Ich freue mich also wieder auf die nächste Zeit in Pokémon GO – etwas, was ich in den letzten Wochen eher selten gesagt habe.