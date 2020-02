Seit über 3 Jahren ist Pokémon GO nun auf dem Markt und hat sich dabei auch viel verändert. Unser Autor Noah meint aber, dass dabei immer öfter Geld von den Spielern gefordert wird. Und das muss eigentlich gar nicht sein.

Das stelle ich fest: Ich spiele Pokémon GO seit dem Release-Tag und verfolge sowohl privat als auch beruflich den Weg des AR-Games. Doch zuletzt geht Pokémon GO Schritte, die für mich fast schon als Pay2Win bezeichnet werden können.

Egal ob Events, neue Pokémon oder Wahrscheinlichkeiten. Man muss immer mehr Geld ausgeben, um tatsächlich erfolgreich zu sein.

Diese Gründe sprechen für meine Aussage

Das wurde immer gesagt: Kritisiert wurde an Pokémon GO schon immer, dass man sich durch Items einen klaren Vorteil erkaufen kann. Glückseier und Sternenstücke geben euch mehr EP und Sternenstaub, dafür muss man sie allerdings vorher im Shop gekauft haben.

Dafür gab es schon immer Kritik, die ich nicht ganz ernst genommen habe. Immerhin kann man all das auch ohne Echtgeld finanzieren und wenn man Glückseier effektiv einsetzt, dann reichen auch die, die man durch die im Spiel verdienten Münzen kaufen kann.

Glückseier werden schon seit der Anfangszeit von Pokémon GO kritisiert

Hier fingen die Probleme für mich an: Das erste Mal über Pokémon GO habe ich mich in dieser Hinsicht bei Kaumalat aufgeregt. So brachten die Entwickler im Mai 2019 das Pokémon ins Spiel und jeder wusste, dass das eigentlich das beste Monster der 4. Generation ist.

Doch anstatt es aus Eiern zu bekommen oder sogar mit Glück in der Wildnis zu finden, blieb Kaumalat für viele Spieler verschollen. Ich selbst hab mein erstes Kaumalat Ende Dezember, also 7 Monate nach Release erhalten. Davor habe ich hunderte Euros für Brutmaschinen ausgegeben und einfach kein Kaumalat bekommen.

In der Wildnis habe ich bisher übrigens noch kein Kaumalat getroffen und das, obwohl ich schon über 200.000 Pokémon gefangen und weit mehr gesehen habe.

Kaumalat war übrigens nicht der erste Fall. Bereits davor war Riolu verdammt selten in Eiern zu bekommen. Ich selbst hatte dort scheinbar etwas Glück, doch andere Spieler mussten im Schnitt 50 Euro für ein Riolu ausgeben. Zumindest hatte das mal ein Trainer ausgerechnet.

Bei Kaumalat fingen die Probleme erst richtig an

So geht es weiter mit den Eiern: Man kann meinen, dass Kaumalat und Riolu Ausnahmen waren, doch Pokémon GO hat auch in der 5. Generation fleißig weiter gemacht.

Kapuno kam bei der ersten Welle der Gen 5 ins Spiel, während Galapaflos, Flapteryx und Milza mit der zweiten Welle in diesem Januar ins Spiel kamen. Allesamt sind genauso selten wie Kaumalat, wenn nicht sogar noch seltener.

Ich selbst habe das Ausbrüten von Eiern im November ganz aufgegeben und möchte einfach nicht noch mehr Geld ausgeben, um weiterhin Barschwa aus den 10er-Eiern zu erhalten. Doch auch mit meinem spärlichen Ausbrüten habe ich bisher keines der oben genannten Pokémon erhalten.

Ich will gar nicht die Wahrscheinlichkeit für einen Spieler errechnen, der nur die unendliche Brutmaschine nutzt und keinen Cent für das Spiel ausgibt. Kaum vorstellbar, dass ein solcher Spieler all diese Pokémon besitzt.

Geldmacherei in Events: Übel aufgestoßen ist mir der Schlüpfmarathon Anfang Januar. Dort gab es überall Hut-Pokémon zu finden, außer in der Wildnis. Dort fand man nur Pikachu mit Hut, welches man bereits die Jahre davor fangen konnte. Woingenau und Rattikarl gab es in Raids, wofür man zahlen muss (pro Tag gibt es einen Raidpass kostenlos). Partyhut-Waumpel gab es nur aus Eiern. Man durfte also wieder die teuren Brutmaschinen anschmeißen und auf Shiny Waumpel hoffen.

Der Schlüpfmarathon war für mich eine Katastrophe

Das aktuelle Event rund um das Mondneujahr macht auch keinen Bogen um das Thema Geld. Hier gibt es das neues Pokémon Flampion, welches zudem ziemlich stark ist. Was eigentlich ein Grund der Freude ist, hat mich am Ende stark enttäuscht, denn Überraschung: Man findet es nur in Eiern.

Dazu kommt, dass die 7-km-Eier, wo man auch das neue Monster findet, ansonsten fast ausschließlich schwache und nutzlose Pokémon enthält. Alle Pokémon, die gerade vermehrt in der Wildnis zu finden sind, findet man da nämlich auch drin.

Geldmacherei in Raids? Seit der 3. Generation gibt es das Problem auch in Raids. Absol und Flunkifer sind seitdem nämlich in Raids zu erhalten. In der Wildnis gibt es sie nicht. Darüber habe ich noch hinweggeschaut, denn immerhin gibt es legendäre Pokémon da auch und dafür gebe ich gerne Raid-Pässe aus.

In der 4. Generation kam dann Sheinux dazu. Das wollte jeder als Shiny haben, doch man musste dafür Raid-Pässe oder Inkubatoren ausgeben. Nach Sheinux folgte dann Klikk.

Shiny Klikk gibt es nur aus Raids oder Eiern

Die Krönung für mich ist jetzt aber Praktibalk. Das Pokémon ist mein großes Highlight in der 5. Generation und wie bekomme ich es? Ausschließlich durch Raids oder Eier.

Während die Pokémon davor wenigstens nicht brauchbar waren, ist Meistagriff, die Entwicklung von Praktibalk, unfassbar stark. Wenn ich mir davon schnell ein gutes Team aufbauen möchte, muss ich also viel Geld investieren. Alternativ kann ich jeden Tag einen kostenlosen Raid machen und nach Wochen erst genug Bonbons verdient haben.

Für mich ist es völlig unverständlich, wie sie dieses Pokémon nicht in die Wildnis gepackt haben.

Pokémon GO: Darum solltet ihr (fast) jedes Praktibalk mit Freunden tauschen

Es könnte auch ganz anders gehen

Das hat Pokémon GO bereits bewiesen: In den über 3 Jahren, die ich mit Pokémon GO verbracht habe, war die „Geldmacherei“ nicht immer ein Thema. Eigentlich jeder Punkt, den ich oben aufgeführt habe, war früher anders geregelt.

So kann man das mit den Eiern handhaben: Als damals Tanhel und Kindwurm in die Eier kamen, waren sie bei Weitem nicht so selten wie Kaumalat oder Kapuno. Klar, man bekam sie nicht hinterher geschmissen, doch sie waren zu bekommen, wenn man viel gebrütet hat.

Genauso gab es die beiden Pokémon auch ab und an mal in der Wildnis.

Nicht nur zum Community Day findet man Kindwurm in der Wildnis

Genauso kann man das jetzt auch mit den anderen Pokémon handhaben. Die Monster sind ja nicht mal sonderlich besser. Ein Knakrack ist in etwa so stark wie ein Brutalanda, warum ist Kaumalat dann also so viel seltener als Kindwurm damals?

Ich möchte nicht, dass ich die seltenen Pokémon an jeder Ecke treffe, doch ich aktuell habe ich das Gefühl, dass Pokémon GO möchte, dass ich besonders viel Geld in Inkubatoren stecke, um dann irgendwann mal eines der Pokémon bekomme.

So könnten die Raids verbessert werden: Ich würde auch weiterhin Raids von Praktibalk machen, selbst wenn man es in der Wildnis findet. Denn in Raids hat man die Chance auf Monster mit guten IV. Ich habe bis heute über 50 Machomei-Raids gemacht, doch fange weiterhin gerne Machollo in der Wildnis.

Ich finde, dass man generell Pokémon nicht nur in Raids oder Eier stecken sollte. Zumindest nicht solche Monster, wo es legitim ist (Baby-Pokémon in Eier und legendäre Pokémon in Raids).

Praktibalk sollte durchaus in der Wildnis spawnen

Hört endlich auf mit diesen Events: Zuallererst sollte Pokémon GO die Events, die sich fast nur um das Investieren von Geld drehen, stoppen. Ein Waumpel mit Partyhut kann sehr wohl in der Wildnis spawnen und man sollte dafür nicht nur Eier ausbrüten müssen.

Vor allem aber neue Pokémon sollten nicht zuerst exklusiv in Eiern erscheinen. Ich halte ja generell nicht viel von der Veröffentlichung einer Generation in Wellen, doch mittlerweile einzelne Pokémon neu zu bringen, die sich dann noch in Eiern verstecken, ist für mich komplett der falsche Weg.

Das ist wichtig: Pokémon GO sagt an keiner Stelle, dass man tatsächlich Geld ausgeben muss. Man wird nur immer mehr in die Versuchung geführt und die Wege zum Erfolg, wenn man kein Geld ausgibt, werden immer länger.

Man muss beispielsweise kein Geld ausgeben, um Kaumalat auszubrüten. Wer aber nur mit der unendlichen Brutmaschine brütet, der wird vermutlich erst sehr viel später ein Kaumalat bekommen oder er hat eben sehr großes Glück.

Das habe ich die letzten Monate gelernt: Während ich 2018 noch gerne Geld in Pokémon GO investiert habe, sind meine Ausgaben zuletzt deutlich geringer geworden. Ich sehe keinen Sinn mehr in schlechten Eiern oder in den Pokémon, die man in Raids versteckt.

Ich finde es allerdings sehr schade, dass Pokémon GO zuletzt immer mehr in die Pay2Win-Richtung geht und wünsche mir da in Zukunft Besserung. Bis dahin werde ich weiterhin fleißig Pokémon fangen, also zumindest die, die auch in der Wildnis auftauchen.

Vielleicht werden ja die kommenden Events in Pokémon GO besser. Ich habe da Hoffnung: