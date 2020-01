Das Mondneujahr-Event läuft in Pokémon GO und ihr findet besondere Pokémon in den 7-km-Eiern. Dafür wurde der Eier-Pool mächtig aufgeräumt. Wir zeigen euch, ob sich die Eier lohnen.

Das ist neu an den Eiern: Passend zum Mondneujahr gibt es viele rote Pokémon in den 7-km-Eiern. Dafür mussten allerdings fast alle Pokémon, die nicht rot sind, aus dem Eier-Pool verschwinden.

So findet ihr nur noch 8 unterschiedliche Monster im Eier-Pool. Wir zeigen euch, ob sich die besonderen Eier lohnen.

So gut sind die neuen 7-km-Eier

Diese Pokémon sind enthalten: Die 7-km-Eier sind eigentlich für Baby- und Alola-Pokémon reserviert, doch im aktuellen Event ist das anders. So gibt es:

Riolu

Vulpix

Flampion

Tarnpignon

Karpador

Pottrott

Magby

Waumpel

Die 7-km-Eier sind ordentlich aufgeräumt worden

Bis auf Riolu sind all diese Pokémon rot und passen zum Event. Viele davon findet ihr auch in der Wildnis.

Die Liste der anderen Eier-Pools findet ihr hier.

Wie gut ist dieser Eier-Pool? Es gibt mit Riolu und Flampion zwei große Highlights. Im Gegenzug ist der Rest des Eier-Pools ziemlich schwach und der Großteil davon taucht häufig in der Wildnis auf.

Flampion ist aber definitiv ein Anreiz zum Ausbrüten. Das Pokémon gibt es nicht in der Wildnis, es ist nur durch die Eier zu erhalten. Flampivian ist aktuell der beste Feuer-Angreifer im Spiel und ein gutes Flampion lohnt sich.

Flampion aus den 7-km-Eier sind richtig lohnenswert

Riolu ist der beste Kampf-Angreifer im Spiel. Ein gutes Exemplar davon lohnt sich also auch.

Lohnt sich das Ausbrüten also? Wer auf die 7-km-Eier setzt und dafür sogar gekaufte Inkubatoren einsetzt, muss damit rechnen, enttäuscht zu werden. 7 Kilometer laufen, um ein Karpador oder Tarnpigon zu bekommen, die aktuell sowieso an jeder Ecke sitzen, kann frustrierend sein.

Es gibt aber auch zwei wichtige Highlights, die man auf keinem anderen Weg erhalten kann. Ob euch das gekaufte Inkubatoren wert sind, sollte jeder selbst entscheiden. Man sollte aber auch bedenken, dass nach dem Event weiterhin Flampion und Riolu auf irgendwelchen Wegen erhältlich sein werden. Dort könnten sich die Inkubatoren dann also mehr lohnen.

Wie lange bleiben die Eier so? Der Eier-Pool dürfte sich wohl mit dem Ende des Mondneujahrs wieder verändern. Das Event endet am 3. Februar um 22 Uhr. Bis dahin werdet ihr in den 7-km-Eier weiterhin die roten Pokémon finden.

