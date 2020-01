Morgen Abend, am 24. Januar, startet das Mondneujahr-Event in Pokémon GO. Dabei wird es auch erstmalig Flampion geben, welches ihr euch unbedingt sichern solltet.

Wie kommt Flampion ins Spiel? Das Pokémon wurde für die 7-km-Eier während des Mondneujahr-Events angekündigt. Bisher ist noch nicht klar, ob es auch in der Wildnis spawnt, doch dies scheint wahrscheinlich. Immerhin ist es kein Baby-Pokémon und sollte daher nicht exklusiv in Eiern sein.

Flampivian, die Weiterentwicklung von Flampion, wird richtig stark, weshalb ihr euch so viele Flampion wie möglich sichern solltet. Wir zeigen euch die Brauchbarkeit.

Flampivian wird zum besten Feuer-Angreifer

Das sind die Werte: Flampion selbst ist nicht stark, weshalb wir uns hier nur die Werte seiner Weiterentwicklung Flampivian anschauen:

Angriffswert: 263

Verteidigungswert: 114

KP-Wert: 233

Maximale WP: 3105

Flampion und seine Entwicklung Flampivian

So gut wird Flampivian: Rein vom Schaden pro Sekunde ist Flampivian der beste Feuer-Angreifer, der aktuell im Spiel ist. Die 5. Generation bringt noch das legendäre Pokémon Reshiram, welches dann noch etwas besser ist.

Im Vergleich zu Lavados ist Flampivian aber etwas schneller besiegt. Dort ist es in etwa vergleichbar mit Skelabra und Lohgock.

Wenn man allerdings rein nach dem Schaden geht, dann ist es der beste Feuer-Angreifer im Spiel und definitiv eine Verstärkung für euer Team.

Sichert euch jedes Flampion: Sollte das Feuer-Pokémon tatsächlich nur in 7-km-Eiern enthalten sein, dann lohnen sich diese Eier jetzt wieder mehr. Findet ihr es auch in der Wildnis, dann solltet ihr euch in eurer Community über Spawns austauschen.

Flampion findet ihr in den 7-km-Eiern

Eine gute Möglichkeit sind auch Täusche. Die Chance auf Glückspokémon ist während des Events erhöht. Tauscht daher also jedes schwache Flampion, was ihr finden könnt. Am Ende könnt ihr dann sogar die Chance auf ein gutes Glückspokémon haben.

Wie sieht es nach dem Event aus? Flampion bleibt auch nach dem Mondneujahr in Pokémon GO erhalten. Ihr könnt euch also auch dann das starke Pokémon sichern.

Es gibt ein neues Update in Pokémon GO mit zahlreichen Highlights: