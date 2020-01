In Pokémon GO ist jetzt das Event im Januar 2020 „Mondneujahr“ aktiv. Das bringt einige Boni, Shinys wie Magmar und weitere Highlights mit. Wir zeigen euch, was jetzt los ist.

Das ist das Event: In Pokémon GO startete am Abend des 24. Januar 2020 das Event „Mondneujahr“. Niantic kündigte diesen Inhalt vor einigen Tagen an und für euch gibt es viel zu holen.

Was? Das Mondneujahr-Event 2020 in Pokémon GO

Wie lange? Vom 24. Januar um 22:00 Uhr bis zum 3. Februar um 22:00 Uhr.

Welche Boni? Rote Pokémon sind häufiger zu finden, wilde Garados, rote Pokémon aus Eiern, Flampion neu dabei, mehr Chancen auf Sonderbonbons, höhere Wahrscheinlichkeit auf Glücksfreunde und Glückspokémon

Die Highlights des Events im Januar 2020

Wir zeigen euch hier, was das Event so besonders macht und warum es sich jetzt für euch lohnt, Pokémon GO zu spielen.

Erhöhte Chance auf Glücksfreunde: Niantic kündigte bereits an, dass die Chance auf Glücksfreunde zum Event erhöht wird. Außerdem soll es wahrscheinlicher sein, Glückspokémon zu erhalten, wenn ihr mit anderen Spielern tauscht.

Trainer berichteten kurz nach Start des Events, dass die erhöhte Chance spürbar sei und man durch das Öffnen von Geschenken schnell einen Glücksfreund erhalte. Allerdings ist es jetzt noch zu früh, um einen Wert für diese Chancen festzulegen. Für euch lohnt es sich jetzt aber, Geschenke zu öffnen und mit anderen Trainern zu interagieren.

Seid ihr dann Glücksfreunde, lohnt es sich, diese Pokémon zu tauschen.

Shiny Garados und Shiny Magmar

Shiny Garados Wildnis: Auf Reddit berichten bereits einige Trainer davon, welche Monster sie nun in der Wildnis finden konnten. Dabei sind Meldungen über erhöhtes Aufkommen von Pokémon, die rot sind – das kündigte Niantic ja bereits an.

Was viele Trainer freuen dürfte, ist, dass auch Shiny Garados in der Wildnis zu fangen ist. Zwar ist das nicht der stärkste Wasser-Angreifer in Pokémon GO, doch optisch macht Garados in seiner Shiny-Form einiges her. Trainer CoolestMonkeyLuL teilte einen Screenshot seiner Begegnung in der Wildnis auf Reddit.

Shiny Garados in der Wildnis von Pokémon GO zum Mondneujahr-Event 2020 – Quelle: Reddit

Shiny Magmar: Ein weiteres Shiny, das ihr jetzt in der Wildnis findet, ist Magmar. Spieler auf Reddit berichten davon, dass sie das fangen konnten. Man hofft darauf, dass diese Änderungen bleiben und man diese Shinys auch nach dem Event weiterhin in der Wildnis antrifft. Doch das sind bisher nur Hoffnungen von Trainern.

Shiny Magmar in der Wildnis von Pokémon GO – Quelle: Reddit

Außerdem findet ihr jetzt das Pokémon Flampion in Pokémon GO, das ihr euch unbedingt sichern solltet.