Pokémon GO bringt Mega-Tauboss – Wird direkt bester Flug-Angreifer

Wir empfehlen euch daher, dass ihr die Mega-Energie sammelt und erst dann einsetzt, wenn ihr Mega-Tauboss effektiv einsetzen könnt. Das wäre beispielsweise gegen Viridium sinnvoll. Sollte das legendäre Pokémon also zurück in die Raids kommen, dann könntet ihr mit den gesammelten Mega-Energien gleich mehrere Entwicklungen durchführen.

Wie kommt man an Mega-Tauboss? Diese Mega-Entwicklung wird durch Raids zu erhalten sein. Es funktioniert also genauso, wie bei Bisaflor, Glurak und Turtok. Ihr kämpft in Mega-Tauboss-Raids und sammelt dadurch Mega-Energien. Mit diesen Energien könnt ihr dann ein Tauboss mega-entwickeln.

In Pokémon GO gibt es nun endlich Infos zum Release von Mega-Tauboss. Die Entwicklung kommt noch diese Woche und wird verdammt stark.

