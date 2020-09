Pokémon GO: Mega-Bug macht Mega-Entwicklungen bis zu 145 % stärker

Hupps! Pokémon GO hat die Mega-Entwicklungen wohl viel zu stark gemacht. Den Fehler entdeckten Experten und teilten die Entdeckung mit den Spielern. Was ist da los?

Darum sind Mega-Pokémon so stark: Die Mega-Entwicklungen können Spieler in Pokémon GO durchführen, um ausgewählte Pokémon damit deutlich stärker zu machen. Doch das System sorgte für Kritik.

Gerade läuft in Pokémon GO das zweite Event zu den Mega-Entwicklungen. Niantic sagte bereits vorher: Wenn ihr Mega-Bibor entwickelt, dann wird das während des Events nun stärker als sonst.

Wie sich herausstellt, werden alle Mega-Pokémon gerade richtig stark. Nicht nur Bibor. Das passiert durch einen Fehler, einen Bug. Und wenn man diesen Bug auf die Spitze treibt, dann werden Mega-Pokémon bis zu 145 % stärker. Das ist ein riesiger Boost für diese Pokémon.

Das steckt hinter dem Mega-Bug

So erklären es die Experten: Die Webseite Pokebattler, die für Kampf-Simulationen in Pokémon GO bekannt ist, veröffentlichte ihre Ergebnisse zu dem Bug. Mehr als eine Woche lang untersuchten sie und weitere Trainer den Bug, um zu verstehen, was im Spiel falsch läuft.

Bibor soll eigentlich auf Level 44 aufsteigen, wenn man es während dieses Events zu Mega-Bibor weiterentwickelt

In manchen Situationen erhält Mega-Bibor nach seiner Transformation extrem hohe WP

Das liegt laut Pokebattler daran, dass jedes Power-Up, das Bibor nach seiner Entwicklung aber vor seiner Mega-Entwicklung bekommt, bei der Mega-Entwicklung doppelt angerechnet wird.

Das bedeutet das für euch: Mit einem Beispiel können wir den Bug leichter erklären.

Man besitzt ein 100 % Bibor, das keine Power-Ups mehr erhalten kann (maxed out). Das wurde als ein Hornliu auf Stufe 3 oder 4 gefangen.

Nutzt man bei diesem Bibor die Mega-Entwicklung, ist es stärker, als wenn man es auf Stufe 20 gefangen hätte

Das sind die Beobachtungen: Die Experten fassen ihre Funde wie folgt zusammen und zeigen, wie ein Buff von bis zu 144,5 % Schaden stattfinden kann.

Wie vorgesehen: Der Mega-Pokémon-Buff in Höhe von 30 % wird in Raids anderen Pokémon gutgeschrieben, die mit Attacken des gleichen Typs wie dem des Mega-Pokémon angreifen

Wie vorgesehen: Der Mega-Pokémon-Buff in Höhe von 10 % wird in Raids anderen Pokémon gutgeschrieben, die nicht mit Attacken des gleichen Typs wie dem des Mega-Pokémon angreifen

Wie vorgesehen: Wenn 2 Mega-Pokémon im Raid sind und sie die gleichen Angriff-Typen haben, boosten sie sich gegenseitig um 30 %.

Bug: Alle Power-Ups, die einem Pokémon gegeben wurden, werden ein zweites Mal gegeben, wenn man es zu einem Mega-Pokémon entwickelt. Wenn man ein Level-1-Pokémon auf Level 40 levelt, dann kriegt es einen Buff in Höhe von 88,1 %.

Bug? Mega-Pokémon buffen sich selbst nicht mit dem Mega-Boost, sondern nur Gruppenmitglieder.

Wie vorgesehen + Bug: Wenn es 2 Mega-Pokémon in einem Raid gibt und sie vom gleichen Typ sind und vorher Level 1 waren, erhalten sie einen Boost in Höhe von 144,5 %

Wenn ihr in der nächsten Zeit miterlebt oder Videos seht, wie Pokémon ihre Gegner einfach von der Bildfläche hauen und euch dabei etwas komisch vorkommt, dann könnte das an diesem Bug liegen.

Wie so ein hochgezüchtetes Bibor im Raid aussieht, seht ihr hier. 2 Trainer besiegen Cresselia locker, nutzen Mega-Bibor.