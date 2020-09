Pokémon GO startet das zweite Event zu den Mega-Wochen. Mit dabei sind Shiny Ledyba, neue Feldforschungen und eine neue Spezialforschung. Außerdem könnt ihr Mega-Hundemon freischalten.

Was ist neu? Am 11. September startet in Pokémon GO ein neues Event, das sich um die Mega-Entwicklungen dreht. Für euch Trainer wird sich im Spiel einiges verändern. Neue Spawns, Aufgaben, andere Crypto-Angreifer bei Team GO Rocket und sogar eine Spezialforschung warten.

Niantic schreibt, dass Trainer ihre Mega-Entwicklungen in Arena-Kämpfen, Team-GO-Rocket-Kämpfen und Trainer-Kämpfen nutzen sollen, um Mega-Hundemon in Mega-Raids freizuschalten. Dafür müssen insgesamt 275 Millionen solcher Kämpfe gewonnen werden.

Wann geht das los? Der Startschuss fällt am 11. September um 08:00 Uhr morgens Ortszeit.

Bis zum Donnerstag, den 17. September, um 22:00 Uhr ist das Event dann aktiv.

Das erste Mega-Event dieses dreiwöchigen Marathons wurde bereits beendet.

Was ändert sich durch das Event?

Neue Spawns in der Wildnis: Wenn ihr während des Events durch die Gegend lauft, werden euch häufig Käfer-Pokémon begegnen. Niantic nannte bereits die Spezies, denen ihr oft begegnen werdet. Das sind:

Raupy*

Hornliu*

Paras

Bluzuk*

Sichlor*

Pinsir*

Ledyba*

Webarak

Waumpel*

Zirpurze

und Burmy*

Pokémon, die mit einem * gekennzeichnet sind, könnt ihr mit Glück sogar als Shiny treffen.

Shiny Ledyba in Pokémon GO

Ein neues Shiny in der Wildnis: Mit etwas Glück könnt ihr dem neuen Shiny Ledyba begegnen. Gerade die Shiny-Jäger dürften sich freuen, denn mit seiner Entwicklung Ledian stehen wieder zwei Kandidaten auf eurer Suchliste.

Ihr erkennt die Shiny-Form daran, dass sie heller erscheint als die Normalform. Es wirkt eher Orange als Rot.

Ledy und Ledian sowie die beiden Shiny-Varianten

Neue Forschungen für Bibor – andere Angreifer bei den Rockets

Mega-Bibor wird stärker: Ihr erhaltet von Event-Forschungen Mega-Energien für Bibor. Nutzt ihr Mega-Bibor in Arena-Kämpfen, Team-GO-Rocket-Kämpfen oder Trainer-Kämpfen (nicht in der GO Battle League), dann erhält es einen temporären WP-Boost.

Mega-Energien durch Feldforschungen gibt es auch für Bisaflor, Glurak und Turtok.

Neue begrenzte Forschung: Die genauen Aufgaben der begrenzten Forschung sind noch nicht bekannt. Niantic verriet, dass diese sich um Raids und Kämpfe drehen sollen.

Änderungen bei Team GO Rocket: Die Mitglieder von Team GO Rocket werden während des Events andere Crypto-Pokémon in Kämpfen einsetzen. Laut Niantic soll (Mega-)Bibor dabei effektiv sein.

Passend zum Event will Niantic ein weiteres 1-Münz-Paket für euch im Shop von Pokémon GO bereitstellen.