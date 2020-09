Neue begrenzte Forschung in Pokémon GO verlangt Mega-Entwicklung

In Pokémon GO ist die neue, begrenzte Forschung „Mega-Kampf-Herausforderung“ nun aktiv. Wir zeigen euch hier alle Quests und Belohnungen. Zu den Aufgaben gehört auch eine Mega-Entwicklung – und das kommt nicht gut an.

Was ist neu? Am 11. September 2020 startete Pokémon GO ein neues Event zum Thema Mega-Entwicklungen. Diese besonderen Entwicklungen sind gerade das große Thema in der Community und erhielten in den letzten Tagen und Wochen schon allerhand Kritik.

Die neue begrenzte Forschung ist für jeden Trainer im Spiel zugänglich und belohnt euch unter anderem mit Mega-Energien, Belebern, Erfahrungspunkten und Sternenstaub. Wir zeigen euch hier alle Quests und Belohnungen.

Begrenzte Spezialforschung „Mega-Kampf-Herausforderung“

Diese Forschung ist wieder in vier Schritte mit jeweils drei Aufgaben aufgeteilt. Der letzte Schritt belohnt euch mit Items. Ihr müsst also insgesamt 9 Aufgaben lösen, um die begrenzte Forschung erfolgreich abzuschließen.

Schritt 1/4

Aufgabe Belohnung Kämpfe in einem Raid 3 Beleber Fange 7 Pokémon vom Typ Käfer 5 PokéBälle Nutze 7 Power-Ups bei Pokémon 1x Upgrade

Stufen-Belohnung: 35 Mega-Energien für Bibor, 500 Sternenstaub und 1.000 Erfahrungspunkte.

Schritt 2/4

Aufgabe Belohnung Kämpfe in einem Raid 3 Beleber Kämpfe in einem Mega-Raid 3 goldene Himmihbeeren Kämpfe gegen einen anderen Trainer 1 Sinnoh-Stein

Stufen-Belohnung: 40 Mega-Energien für Bibor, 1.000 Sternenstaub und 2.000 Erfahrungspunkte.

Schritt 3/4

Aufgabe Belohnung Kämpfe in 3 Raids Begegnung mit Pinsir Kämpfe gegen 3 Rocket-Rüpel 5 Beleber Führe eine Mega-Entwicklung

bei einem Pokémon durch 3 Silberne Sananabeeren

Stufen-Belohnung: 60 Mega-Energien für Bibor, 1.000 Sternenstaub und 2.000 Erfahrungspunkte.

Schritt 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits abgeschlossen 10 PokéBälle Bereits abgeschlossen 3 Top-Beleber Bereits abgeschlossen 3 Hypertränke

Stufen-Belohnung: Eine Begegnung mit Roserade, 2.500 Sternenstaub und 5.000 Erfahrungspunkte.

Das kritisieren Trainer an der Forschung

Das war das Problem: Trainer kritisierten das System der Mega-Entwicklungen bereits zuhauf.

Die Entwicklungen wären zu teuer

Für den Preis würden sich die Mega-Entwicklungen kaum lohnen

Es wirkt, als müsste man für die Mega-Entwicklungen Geld ausgeben

Dabei ist das Problem, dass man zunächst viele Raids abschließen muss, um diese Entwicklungen durchzuführen. Trainer sahen sich hier zu vielen Raids gezwungen, die, je nach Spielweise, mit Kosten für Raidpässe zusammenhängen. Zu dieser Kritik meldeten sich sogar die Entwickler von Niantic und versprachen Besserungen.

Die ersten Änderungen am Mega-System sind sogar schon aktiv.

Das ist jetzt ein neues Problem: Auf reddit zeigen sich Trainer überrascht davon, dass die Mega-Entwicklung, die so in der Kritik steht, tatsächlich Teil der Forschung ist.

Spieler Mercury_Paradox schreibt „Führe eine Mega-Entwicklung durch“ – die erste Spezialforschung, die ich nicht abschließen werde. […]“

Ein anderer Nutzer fügt hinzu, dass man 5 bis 6 Raids für diese Forschung erledigen muss. Das Problem, das viele sehen, steckt in den Belohnungen. Die wären für sie nicht wertvoll genug, die seltene Mega-Energien dafür zu verwenden.

Ein weiterer Nutzer erklärt, dass er seine Mega-Entwicklungen extra für ein Event aufsparte, das ihn dafür angemessen belohnt. Für 3 silberne Sananabeeren und ein Roserade wird der Spieler das aber nicht tun.

Was sagt ihr zu der neuen Forschung? Werdet ihr sie, trotz der Mega-Entwicklung, lösen, oder verzichtet ihr dieses Mal?

In den Raids findet ihr jetzt Cresselia und wir zeigen euch die besten Konter dafür.