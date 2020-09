Pokémon GO will Mega-Entwicklungen verbessern, doch das könnte noch dauern

Die Mega-Entwicklungen und Mega-Raids in Pokémon GO sind ein Inhalt, der viel Kritik bekommt. Niantic äußerte sich jetzt zur Kritik und stellt bereits in Aussicht, dass Änderungen kommen werden.

Um was geht es? Gerade mal eine Woche lang gibt es die Mega-Raids und Mega-Entwicklungen in Pokémon GO. Am 27. August erschienen sie im Spiel und sorgten schon nach kurzer Zeit für Aufregung. Doch wieso?

Vor allem die Kosten, um die Mega-Entwicklungen durchzuführen und der daraus resultierende „Vorteil“ stehen für Spieler in einem zu schlechten Verhältnis. Man müsse viel investieren, um sich eine Mega-Entwicklung leisten zu können. Und diese hält dann nur für einen begrenzten Zeitraum an. Das schmeckt Trainern nicht. Die fühlen sich gezwungen, viele Raids zu machen und in Pässe zu investieren, nur, um dann kurz ein Mega-Pokémon zu besitzen.

Die Kritik ging so weit, dass Spieler behaupten: Das ist die größte Paywall seit Launch. Also der deutlichste Inhalt, für den man bezahlen muss, um ihn zu erhalten.

Lautstark äußerten sich Spieler auf reddit, Twitter und anderen sozialen Netzwerken und forderten Änderungen der Entwickler. Und dabei stießen sie auf offene Ohren. Denn Niantic antwortete.

„Wir haben schon Änderungen in der Pipeline …“

Das sagt Niantic: In einem reddit-Thread antwortet NianticIndigo in den Kommentaren. Der ist Spielern von Pokémon GO schon bekannt. Er ist wohl mitunter für die Kommunikation zwischen reddit und Niantic verantwortlich. Indigo schreibt, dass viel des Feedbacks bei den Entwickler-Teams angekommen sei. Dazu zählt er positives und negatives Feedback. Die folgenden Punkte habe man laut und deutlich verstanden:

Die erste Mega-Evolution benötigt eine große Menge Energien (Nachzulesen auf MeinMMO: Wo bekommt man Mega-Energien?)

Es fühlt sich durch das Zeit-Limit der Mega-Entwicklungen nicht lohnenswert an, die Ressourcen aufzuwenden, mit denen man Mega-Energien sammelt

Ihr wollt andere Möglichkeiten, Mega-Energien zu erhalten

Das Feature fühlt sich an, als müsstet ihr für die Mega-Entwicklung eurer Pokémon bezahlen

Damit zählt er einige der wichtigsten Punkte auf, die gerade in der Kritik der Community stehen. Dann erklärt er, wie es jetzt weitergeht:

„Also bitte seid euch bewusst, dass wir darüber diskutieren, wie wir diese Beschwerden angehen. Aber wir sind da noch ganz am Anfang und es könnte ein bisschen Zeit vergehen, bis ihr die Änderungen im Spiel eingebaut seht. Wir haben schon ein paar Änderungen in der Pipeline, aber es gibt jetzt noch keinen festen Zeitplan dafür.“

Es ist also unklar, wann endlich die Änderungen kommen.

Anschließend bittet Indigo darum, mehr Feedback zu posten. Er würde das mit dem Team teilen.

Mega-Energien sollen in Pokémon GO anders funktionieren, wünschen sich Trainer.

Wie kommt das an? Auf reddit sammelt der Kommentar von NianticIndigo viele Upvotes. Spieler teilen fleißig ihre Ideen, wie man das System verbessern könnte. Sie begrüßen die Möglichkeit, direkt ihr Feedback abzugeben und offenbar gehört zu werden.

Eine der Ideen mit den meisten Upvotes ist, die hohen Energie-Kosten für die erste Mega-Entwicklung beizubehalten, nachfolgende Entwicklungen aber kostenlos zu machen. Zumindest einmal pro Tag. Außerdem sollen die Mega-Energien auf allen Pokémon geteilt werden, anstatt jeder Spezies ihre eigene Ressource zu geben, schreibt VladimirSteel auf reddit.

Wie gefällt euch die Antwort von Niantic? Ist das ein Feedback, das ihr hören wolltet oder fehlen da entscheidende Punkte?

Passend zu den neuen Mega-Entwicklungen hat Niantic auch schon einige Ingame-Boni und Änderungen aktiviert. Was euch gerade beim ersten Event zu Mega-Entwicklungen erwartet und wie es danach in Pokémon GO weitergeht.