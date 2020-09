In Pokémon GO sind nun die Details zum Community Day mit Porygon im September bekannt. Wir verraten euch, ob sich das Event in diesem Monat lohnen wird.

Das ist bekannt: Am 20. September zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr Ortszeit findet der Community Day statt. Diese weiteren Infos sind bekannt:

Porygon steht im Mittelpunkt und erscheint erstmalig als Shiny

Porygon-Z wird die Attacke Triplette lernen

Es gibt dreifache EP für das Fangen von Pokémon

Rauch hält 3 Stunden lang an

Es wird eine Spezialforschung für etwa einen Euro geben, die sich rund um Porygon dreht

Der Community Day findet statt, weil ihr für das Pokémon bei der Abstimmung im August gevotet habt.

Alle Infos zum Community Day mit Porygon

Wie gut sind die Boni? Diesmal gibt es dreifache Fang-EP, was zwar ganz nett ist, doch Erfahrungspunkte sammelt man schneller auf anderen Wegen.

Wer also noch auf Level 40 aufsteigen möchte oder darüber hinaus gerne EP sammelt, der sollte das Event durchaus nutzen. Am Ende werdet ihr aber nicht so viele EP bekommen, wie durch Freundschaften.

Unterm Strich ist der EP-Bonus also nicht ganz so stark. Ihr verpasst also keine tollen Boni, wenn ihr nicht die vollen 6 Stunden durchspielt.

Lohnt sich Porygon? Das Pokémon sollte für alle Trainer spannend sein, denn es gibt es bisher noch nicht als Shiny. Ihr werdet also alle auf ein neues Shiny treffen. Für die Shiny-Jäger ist dieses Event also durchaus wichtig.

Das wird im Oktober anders sein – da steht Glumanda im Rampenlicht des Events und dieses Shiny gibt es bereits.

So sieht die Shiny-Familie von Porygon aus.

Im Kampf ist Porygon nicht so interessant. Es ist ein Normal-Pokémon und dadurch gegen keinen Typen effektiv. Die Endentwicklung Porygon-Z ist zwar generell stark, doch im Vergleich schneidet es immer schlechter ab als Pokémon von anderen Typen, die den Gegner dann effektiv treffen.

Was weiß man zur Attacke? Der Angriff Triplette ist komplett neu in Pokémon GO. Deshalb kann man auch noch keine Infos zur Brauchbarkeit der Attacke geben.

Es ist eine Attacke von Typ Normal, weshalb sie voraussichtlich in Raids und Arena-Kämpfen nicht sonderlich nützlich wird. Es könnte ein solider Angriff für den PvP-Modus werden. Das bleibt allerdings noch abzuwarten.

Wie wichtig wird der Community Day also? Für Shiny-Jäger ist Porygon durchaus interessant. Wenn ihr euch allerdings einige Shinys eingesammelt habt, dann verpasst ihr nichts vom Event. Der Bonus ist in Ordnung, doch nicht überwältigend und die Attacke wird voraussichtlich nur etwas für PvP-Fans.

Vielleicht ist für euch ja etwas bei den anderen Events im September dabei. Dort dreht sich viel um die Mega-Entwicklungen in Pokémon GO.