Im Oktober erwarten euch 4 legendäre Raid-Bosse in Pokémon GO. Unter ihnen befindet sich ein besonderer Gegner, der rund um Halloween erscheinen soll. Wir verraten euch, welche Bosse das sind und ob sie sich für euch lohnen.

Welche Bosse kommen im Oktober? Niantic hat uns wieder einen Überblick über die Events im Oktober gegeben. Die Forschungen und Rampenlichstunden haben wir euch bereits vorgestellt.

Hier dreht sich alles um die 4 legendären Raid-Bosse, die euch in den Raids der Stufe 5 erwarten:

Zapdos

Lavados

Giratina

Ein besonderer Boss zu Halloween

Wir verraten euch, welche Bosse sich davon lohnen und wie lange sie erhalten bleiben.

Zapdos – Ein solides Elektro-Pokémon

Wie lange bleibt Zapdos? Den Auftakt der legendären Pokémon im Oktober macht Zapdos. Der erscheint bereits am 25. September um 22:00 Uhr unserer Zeit und bleibt für eine Woche, bis zum 2. Oktober um 22:00 Uhr.

Lohnt sich Zapdos? Zapdos ist ein solider Elektro-Angreifer. Es gibt mit Raikou, Zekrom und Elevoltek bessere Alternativen, aber wer auf Abwechslung steht, kann auch auf Zapdos setzen.

Außerdem könnt ihr Zapdos auch als Shiny bekommen, was sich für Sammler lohnt.

Lavados – Der zweite legendäre Vogel

Wie lange bleibt Lavados? Der zweite legendäre Pokémon erscheint direkt im Anschluss an Zapdos, also am 2. Oktober um 22:00 Uhr. Auch Lavados bleibt exakt eine Woche, bis zum 9. Oktober um 22:00 Uhr.

Lohnt sich Lavados? Lavados gehört zu den 5 besten Feuer-Angreifern im Spiel. Zwar gibt es auch hier bessere, aber besonders mit Feuerwirbel und Hitzekoller lohnt sich das Pokémon so richtig.

Auch Lavados könnt ihr als Shiny bekommen – für Shiny-Jäger ist es also zusätzlich interessant.

Giratina – Das Highlight im Oktober

Wie lange bleibt Giratina? Giratina erscheint in seiner Ur-Form am 9. Oktober um 22:00 Uhr und bleibt bis zum 23. Oktober um 22:00 Uhr. Damit habt ihr ganze zwei Wochen, um an das legendäre Pokémon zu kommen.

Lohnt sich Giratina? Giratina ist das Highlight der Raid-Bosse im Oktober. Es ist der beste Geist-Angreifer im Spiel und steht in der Tier List der Hyperliga ganz oben. Zudem lässt sich zum ersten Mal als Shiny fangen.

Wer seine Sammlung komplettieren möchte, sollte die zwei Wochen also unbedingt nutzen.

Ein besonderer Boss zu Halloween

Was wissen wir über den Halloween-Boss? Bisher hält Niantic sich mit Details zu diesem Gegner bedeckt. Er wird voraussichtlich am 23. Oktober um 22:00 Uhr, also im Anschluss an Giratina, eingeführt. Wie lange er bleibt, steht nicht fest. Auch welches Pokémon kommen wird, ist bisher nicht bekannt.

Allerdings kamen in den letzten Jahren zu Halloween immer echte Highlights. 2019 war es das Pokémon Darkrai, der beste Unlich-Angreifer im Spiel. Es wäre möglich, das Darkrai zurückkehrt, jedoch könnte auch ein anderes Pokémon an seine Stelle treten. Sobald es neue Infos gibt, werden wir sie hier ergänzen.