Pokémon GO: Nach Level 40 geht es weiter – Das sagt Niantic

In Pokémon GO gibt es Neuigkeiten zum Maximallevel. So äußerte sich Matt Slemon, Product Manager von Niantic zu der Wichtigkeit von EP nach Level 40.

Worum geht es? Aktuell kann man in Pokémon GO maximal das Level 40 erreichen. Erfahrungspunkte, die man danach verdient, werden zwar weiter gezählt, doch sind nicht mehr relevant.

Nun verriet Matt Slemon mit nur einem Satz etwas, was Trainer aus aller Welt wissen wollten: EP werden zukünftig auch nach Level 40 relevant bleiben.

Das sagt Niantic zum Maximallevel

Um diese Aussage geht es: Im Presse-Breefing zum GO Fest 2020 gab es eine Fragerunde. Dort wurden die Entwickler gefragt, ob Erfahrungspunkte auch nach Level 40 zukünftig eine Rolle spielen werden.

Matt Slemon antwortete darauf mit: „Ich sage „Ja“, doch das ist alles, was ich aktuell dazu sagen kann.“

Nach Level 40 könnte es bald weiter gehen.

Was bedeutet das für Spieler? Wir wissen nun, dass Niantic weiterhin einen Plan mit dem Maximallevel hat. Bereits auf dem GO Fest 2020 verriet Niantic uns von MeinMMO in einem Interview, dass sie an einer Levelerweiterung arbeiten. Sie wollen allerdings Wege finden, damit viele Trainer nicht gleich wieder auf dem neuen Maximallevel sind.

Eine Erhöhung des Maximallevels wird sich schon lange von Trainern gewünscht. Immerhin erreichen immer mehr Trainer Level 40 und sammeln danach nicht mehr zielgerichtet EP. Ein neues Maximallevel könnte hier also wieder Spannung ins Spiel bringen.

Vor einigen Monaten fanden Dataminer Hinweise auf eine mögliche Erhöhung. So wurden die Belohnungen gefunden, die man auf dem Weg zu Level 50 verdienen könnte.

Dennoch muss man hier etwas vorsichtig sein und die Euphorie etwas mindern. Immerhin war es nur ein kurzer Satz vom Entwickler und man weiß noch nicht, wann eine mögliche Erweiterung ins Spiel kommt.

Matt Slemon verriet uns außerdem, dass 2 Corona-Anpassungen noch länger im Spiel bleiben werden. Dadurch kann man effektiver spielen und auch nach der Corona-Zeit von diesen Boni profitieren.