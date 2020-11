Pokémon GO bestätigt Level 50 offiziell – So levelt ihr weiter

Endlich bestätigt Pokémon GO offiziell das neue Max-Level auf Stufe 50. Aber wie levelt ihr eigentlich dann weiter? Wir zeigen es euch hier.

Das wurde nun bestätigt: In einer großen Ankündigung erklärte Niantic, dass Pokémon GO jetzt das größte Update aller Zeiten bekommt. Dazu gehört auch die Erhöhung des Maximal-Levels. Das war bisher auf Stufe 40.

Das neue Maximal-Level ist die Stufe 50. Ihr habt also zehn weitere Level, die ihr mit eurem Trainer steigen könnt. Kurz vor dieser Ankündigung machte Niantic die Trainer mit einem mysteriösen Tweet auf eine mögliche Änderung aufmerksam.

Doch ihr sollt nicht einfach nur weiter EP farmen, sondern eine neue Level-Erfahrung nutzen.

Die Änderungen in der Übersicht:

Aufgaben für jeden Level-Aufstieg: Niantic erklärte, dass ihr mehr als nur EP braucht, um im Level nach 40 zu steigen.

Für jedes Level-Up müsst ihr eine Forschung erfolgreich abschließen. Und diese Aufgaben haben es in sich. Wir von MeinMMO waren bei einer Videokonferenz von Niantic dabei und haben schon ein paar Aufgaben dazu gesehen.

Dazu teilte Niantic auch Grafiken und gibt einen Eindruck von den Herausforderungen für ein Level-Up.

Um Stufe 46 zu erreichen, sollt ihr

Das Bild stellte uns Niantic bereit:

Gut möglich, dass Quests noch ersetzt oder verändert werden, bevor die neuen Level dann für euch freigeschaltet werden.

Das sagt Niantic zu den Anforderungen der einzelnen Level:

Level 41: Ihr müsst viele Pokémon an einem Tag fangen.

Level 42: Ihr müsst Evoli in alle möglichen Formen entwickeln

Level 43: Hier sollt ihr Platin-Medaillen verdienen.

Level 44: Kämpft gegen andere Trainer im PvP.

Level 45: Nehmt es mit Team Rocket auf.

Level 46: Um Level 46 zu erreichen, sollt ihr Feldforschungen abschließen, Eier ausbrüten und Schnappschüsse machen.

Level 47: Hierfür sollt ihr Raids mit ganz bestimmten Teams gewinnen.

Level 48: Hier steht die Freundschaft mit eurem Kumpel im Fokus.

Level 49: Das Erreichen von Level 49 geht nur mit vielen Freundschaften. Ihr sollt Geschenke versenden und Glücks-Pokémon tauschen und Freundschaftsaktionen durchführen

Level 50: Ihr müsst beispielsweise fabelhafte Würfe landen, Legendäre Pokémon fangen und Team GO Rocket-Vorstände mit Pokémon unter 1500 WP besiegen.

Man könnte diese Herausforderung also als den ultimativen Test bezeichnen, ob ihr zu den Allerbesten in Pokémon GO gehört. Natürlich bekommt ihr auch dafür eine Überraschung für euren Avatar! In Pokémon GO werden darüber hinaus XL-Bonbons eingeführt. Diese benötigt ihr, um Pokémon auf einen höheren WP-Wert als bisher möglich zu trainieren. Ihr erhaltet sie, indem ihr Pokémon fangt oder gewöhnliche Bonbons in XL-Bonbons umwandelt. Es wird aber noch weitere Möglichkeiten geben, an XL-Bonbons zu gelangen – ihr dürft gespannt sein!