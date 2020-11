In Pokémon GO könnte sich bald das Max-Level erhöhen. Das Cap von Stufe 40 könnte bald Geschichte sein, deuten die Entwickler an.

Was ist passiert? Am Abend des 17. November 2020 veröffentlichte das Team von Pokémon GO einen mysteriösen Tweet. Da schreiben sie „Level 40 Cap?“ und dazu einen Smiley mit fragendem Blick.

Das „Level 40 Cap“ steht für das maximale Level von Stufe 40 in Pokémon GO. Das ist jetzt schon seit Release des Spiels im Jahr 2016 die höchste Stufe. Spieler fragen schon lange nach einer Erhöhung dieses Limits, weil einige das schon seit Jahren erreicht haben und wieder neue Ziele wollen.

Mit diesem Tweet geht Niantic also gezielt auf diesen Wunsch ein.

Wird es Level 50? Das wissen wir bisher

Was bisher geschah: In den letzten Jahren war die Level-Erhöhung immer wieder ein Thema in der Community. Und Niantic gab an wenigen Stellen kleinste Infos dazu bekannt.

Bisher waren die Infos dazu also sehr knapp gehalten. Mit dem neuen Tweet wurden bei Spielern nun wieder Diskussionen entfacht.

Das ist jetzt spannend: Nach den vielen Leaks zum Thema und Niantics kleineren, vagen, Aussagen, scheint das Thema jetzt bei den Entwicklern wichtiger zu werden. Dass sich das Team an die Community wendet, könnte bedeuten, dass es schon bald mehr Infos zu der Erhöhung gibt.

Wir hoffen, dass uns bald die Antworten auf die Fragen gegeben werden:

Wie hoch ist das neue Max-Level in Pokémon GO?

Wie wird sich die Level-Erfahrung verändern?

Was passiert mit den Erfahrungspunkten, die bisher nach Stufe 40 gesammelt wurden?

Über welche Art der Level-Erhöhung in Pokémon GO würdet ihr euch freuen? Was wären für euch Aufgaben, die ihr gerne lösen würdet, um im Level zu steigen?

