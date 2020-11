Pokémon GO testet neues EP-System – Spieler hoffen auf höheres Max-Level

In Pokémon GO starten heute, am 9. November, erste Tests zu einem neuen EP-System. Diese finden vorerst für eine Woche und nur in Australien und Neuseeland statt. Einige Spieler haben die Hoffnung, dass diese Anpassungen ein erstes Zeichen für ein neues Max-Level sind.

Was ist da los? Wie Niantic mitteilte, läuft vom 9. bis zum 16. November ein besonderer Test. Dabei erleben ausgewählte Trainer aus Australien und Neuseeland ein angepasstes EP-System.

Fast alle Bereiche des Spiels sollen von den Änderungen betroffen sein, darunter:

Das Fangen von Pokémon

Das Entwickeln von Pokémon

Das Ausbrüten von Eiern

Allerdings verriet Niantic noch nicht, wie die Änderungen konkret aussehen. Entsprechend häufig werden die Spieler aus Down Under befragt. Doch bisher hat sich kein Trainer gemeldet, bei dem es eine Anpassung gegeben hat.

Warum ist das für uns interessant? Niantic versprach während der Tests Bonus-Gegenstände, die Spieler in der Daily Free Box finden können. Die kommen allerdings für alle Spieler weltweit und nicht nur die, die das neue EP-System testen.

Außerdem könnten die Anpassungen an Hinweis darauf sein, dass bald das Max-Level in Pokémon GO erhöht wird.

Spieler deuten Tests als Hinweis für Level 50

Wie reagieren die Spieler? Unter dem reddit-Beitrag zum Test sammeln sich mehrere Kommentare, die davon ausgehen, dass die Anpassungen für ein neues Max-Level genutzt werden:

So schreibt der Nutzer Copycatcabra: „Wenn das nicht das deutlichste Beispiel dafür ist, dass eine Anhebung der Level-Grenze bevorsteht …“

Auf Copycatcabra antwortet der Nutzer DonzaRS, dass er mit einem Release des neuen Levels für Mitte Dezember rechnet.

FizzingSin geht von einer kommenden Stufe 50 aus, auch wenn die bisher nie offiziell bestätigt wurde: „Ich bin so gespannt auf Level 50“.

Hillside126 hingegen sieht keine direkte Verbindung: „Die Formulierung ist so vage, dass sie es als eine Rebalance bezeichnen, die in keinem Zusammenhang mit der Anhebung der Level-Grenze auf 50 zu stehen scheint. Ich bin mir nicht sicher, welchen Sinn es hat, die Menge der gewonnenen XP auf die genannten Arten zu ändern.“

Hillside126 nimmt dabei Bezug auf die bisherigen Infos, die wir zu einem neuen Max-Level haben. Das soll sich nämlich von der bisherigen Erfahrung zu Stufe 40 unterscheiden.

Was wissen wir über ein neues Max-Level?

Mit den Spezial-Aufgaben könnte sich das Leveln ab Stufe 40 tatsächlich stark vom bisherigen System unterscheiden. Trotzdem könnten die Änderungen am EP-System mit einem neuen Max-Level zu tun haben.

Viele Spieler wissen nicht mehr, was sie in PoGO tun sollen und machen wie unser Autor Noah Struthoff oder Relaxo einfach eine Pause.

Viele Spieler wünschen sich jedoch eine Erhöhung, weil sie bereits seit einigen Jahren auf Stufe 40 sind, darunter auch MeinMMO-Redakteur Noah Struthoff. Der nahm sich sogar in letzter Zeit eine Pause von Pokémon GO:

Ich habe jahrelang Pokémon GO gespielt – Darum mache ich jetzt gerade Pause