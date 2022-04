In Pokémon GO läuft heute der Community Day mit Velursi und bringt die Spezialforschung „Wilder Fang” für 1 €. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen im Ticket.

Um was geht es? Heute, am 23. April, läuft der Community Day mit Velursi von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Wer will, kann sich dafür im Shop für den Preis von etwa 1 € (variiert je nach Shop) ein Ticket kaufen. Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle Inhalte des Tickets, damit ihr entscheiden könnt, ob sich der Kauf lohnt.

Wo gibt es das Ticket? Öffnet Pokémon GO und besucht dort den Shop. Ganz oben, oberhalb der Boxen, findet ihr die Kategorie “Weltweite Events”. Hier findet ihr das Ticket „Wilder Fang”.

Ticket für Community Day mit Velursi – Die Forschung

Woher kommen die Infos? Durch die Zeitverschiebung ist der Community Day mit Velursi bereits in einigen Regionen aktiv. Trainer veröffentlichten die Forschungen des 1-€-Tickets unter anderem auf reddit. In der folgenden Übersicht tragen wir sie für euch zusammen (via Leekduck.com).

Velursi-Forschung „Wilder Fang” 1/4

Aufgabe Belohnung Fange 15 Velursi 20 Sananabeeren Nutze 10 Power-Ups

bei Pokémon Begegnung mit

Velursi Verschicke 10 Pokémon 50 Velursi-Bonbons

Stufen-Belohnung: Löst ihr alle drei Aufgaben und holt euch die jeweiligen Belohnungen dafür ab, dann erwarten euch zusätzlich 2.000 Sternenstaub, eine Begegnung mit Velursi und ein Sternenstück.

Velursi-Forschung „Wilder Fang” 2/4

Aufgabe Belohnung Nutze 5 Sananabeeren beim

Fangen von Pokémon 50 Velursi-Bonbons Nutze 5 Himmihbeeren beim

Fangen von Pokémon Begegnung mit

Velursi Mache 3 Schnappschüsse

von wilden Velursi 15 Pokébälle

Stufen-Belohnung: Löst ihr alle drei Aufgaben und holt euch die jeweiligen Belohnungen dafür ab, dann erwarten euch zusätzlich 1.500 Erfahrungspunkte, eine Begegnung mit Velursi und ein Glücksei.

Tipp: Die Schnappschüsse in der Wildnis macht ihr direkt, nachdem ihr ein wildes Velursi angetippt habt. Nutzt danach den Kamera-Button im Bildschirm und drückt dreimal auf den Auslöser. Ihr könnt die drei Schnappschüsse bei demselben Pokémon machen.

Velursi-Forschung „Wilder Fang” 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige

Curveballwürfe Begegnung mit

Velursi Fange 15 Velursi 1 Rauch Entwickle 1 Velursi 15 Superbälle

Stufen-Belohnung: Löst ihr alle drei Aufgaben und holt euch die jeweiligen Belohnungen dafür ab, dann erwarten euch zusätzlich 2.500 Erfahrungspunkte, ein Rocket Radar und 15 Hyperbälle.

Velursi-Forschung „Wilder Fang” 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 2 Silberne Sananabeeren Bereits erledigt 2 Goldene Himmihbeeren Bereits erledigt 3.500 EP

Stufen-Belohnung: Löst ihr alle drei Aufgaben und holt euch die jeweiligen Belohnungen dafür ab, dann erwarten euch zusätzlich 3.000 Sternenstaub, eine Begegnung mit Kosturso und 100 Velursi-Bonbons.

Lohnt sich der Kauf des Tickets?

Das müsst ihr beachten: Der reine Gegenwert der Items, die ihr durch die Belohnungen bekommt, übertrifft den Kaufpreis von 1 €.

Ein Rocket-Radar kostet regulär 200 Münzen, also etwa 2 €

Ein einzelnes Sternenstück kostet 100 Münzen, also etwa 1 €

Hinzu kommen Sternenstaub, Bälle, Beeren und EP

Wenn ihr diese Gegenstände sowieso kaufen wollt, dann kriegt ihr sie durch das Ticket in Kombination mit leichten Aufgaben günstiger. Für euch lohnt sich der Kauf. Dazu gibt es Bonbons und Begegnungen mit Velursi.

Sollten euch diese Gegenstände und die Bonbons für Velursi nicht interessieren, dann lohnt sich der Kauf auch nicht für euch.

Wie gefällt euch diesmal das Ticket für den Community Day? Ist das etwas, das ihr euch kaufen wollt, oder spielt ihr das Event kostenlos? Schreibt uns eure Meinung doch hier in die Kommentare auf MeinMMO und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus. Mit einer zusätzlichen Gratis-Box wurde der C-Day mit Velursi mit der Hilfe von Spielern verbessert.