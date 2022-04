Distanz-Herausforderung in Pokémon GO – Was gibt es da?

In Pokémon GO ist am 23. April eine Distanz-Herausforderung aktiv. Wir zeigen euch die Belohnungen und was der Anlass dafür ist.

Was ist das? Die Distanz-Herausforderung findet ihr seit dem 23. April um 14:00 Uhr in der Heute-Übersicht bei Pokémon GO. Es ist eine zeitlich befristete Forschung, die ihr bis 20:00 Uhr lösen konnt. Belohnt werdet ihr bei jedem Meilenstein mit einer Pokémon-Begegnung.

Außerdem wird Niantic Bäume pflanzen und damit etwas für die Umwelt tun. Wir zeigen euch die Inhalte.

Distanz-Herausforderung am 23. April – Die Belohnungen

Die Aufgaben: Als Quests habt ihr es recht leicht, denn für jede Quest sollt ihr jeweils einen Kilometer laufen. Insgesamt sollt ihr euch also 5 Kilometer weit bewegen.

Aufgabe: Laufe 1 Kilometer Belohnung: Begegnung mit Kikugi*

Laufe 1 Kilometer Aufgabe: Laufe 2 Kilometer Belohnung: Begegnung mit Kikugi*

Laufe 2 Kilometer Aufgabe: Laufe 3 Kilometer Belohnung: Begegnung mit Kikugi*

Laufe 3 Kilometer Aufgabe: Laufe 4 Kilometer Belohnung: Begegnung mit Kikugi*

Laufe 4 Kilometer Aufgabe: Laufe 5 Kilometer Belohnung: Begegnung mit Kikugi*

Laufe 5 Kilometer

Gesamtbelohnung: Schließt ihr alle 5 Aufgaben ab und holt euch die Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.000 EP, 1.000 Sternenstaub und eine weitere Begegnung mit Kikugi.

Das ist wichtig: Seit dem Start der Umwelt-Woche in Pokémon GO könnt ihr Kikugi auch als Shiny begegnen. Nutzt die Distanz-Herausforderung also, um euer Shiny-Glück herauszufordern. Außerdem pflanzt Niantic für jeden Trainer, der während des Events 5 Kilometer läuft, einen Baum (bis zu einem Maximum von 100.000 Bäumen).

Die Aufgabe wurde als Teil der Umwelt-Woche angekündigt, in der Niantic mehr Aufmerksamkeit für die Natur schaffen will. Dazu locken Begegnungen mit Kikugi und damit Chancen auf eins der neusten Shinys.

Wie Trainer berichten, kann man die 5 Kilometer auch am Stück zurücklegen und sich dann alle Aufgaben gleichzeitig abholen. Es gibt also keine künstlichen Zwischenstopps dabei.

Wie gefällt euch die Herausforderung? Findet ihr es gut, dass Niantic euch so zur Bewegung animieren will oder prallt der Versuch bei euch ab? Bald startet ein Entschuldigungs-Event für das kaputte Owei-Spektakel – aber nicht für jeden.