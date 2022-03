Pokémon GO: Community Day im April 2022 bringt neues Pokémon & weniger Zeit

In Pokémon GO findet am 23. April ein Community Day statt. Niantic hat nun die Details zu diesem Event verraten. Mit dabei sind ein neues Pokémon und eine Anpassung in der Dauer. Wir von MeinMMO fassen euch alles Wichtige zusammen.

Was bringt der Community Day im April? Das große Highlight des Events ist das neue Pokémon Velursi aus der siebten Spielgeneration, das an diesem Tag sein Debüt feiert. Das könnt ihr in der Wildnis fangen und sogar mit etwas Glück als Shiny bekommen.

Zusätzlich wird es wieder eine Spezialforschung geben, die ihr für 1 Euro kaufen könnt. Außerdem gibt es einige Boni, darunter:

Dreifache EP beim Fangen

Doppelte Chance auf XL-Velursi-Bonbons für das Fangen von Velursi

Lockmodule halten drei Stunden lang an

Rauch hält drei Stunden lang an

Jeder Tausch während des Events kostet 50 % weniger Sternenstaub

Während des Events könnt ihr einen zusätzlichen Spezialtausch durchführen

Exklusive Sticker beim Drehen von PokéStops und beim Öffnen von Geschenken

Wenn Trainer genügend Pokémon fangen, die von einem einzigen Lockmodul angelockt wurden, steigt die Anzahl der für das Fangen von Pokémon vergebenen Erfahrungspunkte in der Nähe des betreffenden PokéStops für 30 Minuten von der dreifachen auf die vierfache Menge.

Wann findet das Event statt? Der Community Day im April beginnt am Samstag, den 23. April, um 14:00 Uhr und bleibt drei Stunden aktiv. Um 17:00 Uhr ist das Event dann wieder vorbei.

Damit ändert Niantic die Dauer des Events auf die Zeit vor Corona zurück. Damals ging das Event nur drei Stunden, wurde jedoch aufgrund der Corona-Maßnahmen auf 6 Stunden verlängert. Laut Niantic sollen nur wenige Spieler länger als drei Stunden an dem Event teilgenommen haben, weswegen es diese Anpassung gibt.

Pokémon GO: Die stärksten Angreifer aller Typen im Video

Velursi erscheint als besonderes Pokémon bei dem Event

Was ist das für ein Pokémon? Velursi ist ein kleines, vierbeiniges Pokémon aus der Generation 7. Es hat die Typen Normal und Kampf und wird während des Community Days eine exklusive Attacke erlernen, wenn ihr es bis maximal zwei Stunden nach dem Event des Events entwickelt. Ihr benötigt zum Entwickeln 400 Bonbons.

Als Kosturso erlernt es dann die Lade-Attacke Ableithieb. Niantic schreibt dazu:

Ebenfalls neu in Pokémon GO ist die Lade-Attacke Ableithieb, die Kosturso in puncto Verteidigung einen besonderen Vorteil bescheren kann! – Trainerkämpfe: 20 Schaden und die Verteidigung des Anwenders steigt garantiert

– Arenakämpfe und Raid-Kämpfe: 50 Schaden

Was bietet das Event noch? Neben den Boni und der Spezialforschung werdet ihr im Shop noch einmalig eine Event-Box kaufen können. Diese kostet 850 PokéMünzen und enthält 15 Hyperbälle, 15 Sananabeeren, 1 Top-Sofort-TM und 1 Fern-Raid-Pass.

Darüber hinaus ist im Shop eine kostenlose Box mit 30 Hyperbällen erhältlich.

Was sagt ihr zum Community Day im April? Spricht euch das Event an? Der Termin für den Community Day im Mai steht übrigens ebenfalls schon fest:

