Pokémon GO bringt neue Forschungen zum Schattendschungel-Event – Eine Quest solltet ihr nutzen

In Pokémon GO ist heute, am 22. März, das Schattendschungel-Event gestartet. Dazu könnt ihr im Spiel eine thematisch passende befristet Forschung sowie verschiedene Event-Quests finden. Wir von MeinMMO zeigen euch, welches Monster sich dabei richtig lohnt.

Um was für Forschungen geht es? Mit dem Start des Schattendschungel-Events hat Niantic euch eine ganze Reihe von Forschungsaufgaben im Spiel bereitgestellt, die ihr im gesamten Event-Zeitraum finden bzw. bearbeiten könnt.

Dazu zählen unter anderen eine befristet Forschung, aber auch 6 neue Feldforschungen. Wir zeigen euch nachfolgend, welche Aufgaben und Belohnungen euch jeweils erwarten und verraten euch, welche Quest sich besonders lohnt.

Tipp: Alle Pokémon, denen ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir mit einem (*) markiert.

Die befriste Forschung zum Schattendschungel-Event

Während des gesamten Event-Zeitraums findet ihr in der „Heute“-Ansicht eures Spiels eine befristete Forschung. Diese orientiert sich thematisch an dem Schattendschungel-Event und dreht sich somit um Pflanzen-Pokémon.

Wie ihr es von anderen befristeten Forschungen gewohnt seid, müsst ihr diese im Laufe des Events lösen und auch eure Belohnungen einsammeln. Mit Ablauf des Events am 29. März 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit sind die Aufgaben und Belohnungen dann nämlich auch schon wieder verschwunden.

Dabei verfallen auch die bereits gelösten aber noch nicht abgeholten Belohnungen. Also vergesst es nicht. Auf folgende Aufgaben und Belohnungen werdet ihr in der befristeten Forschung des Schattendschungel-Events treffen:

Befristete Forschung Schattendschungel-Event 1/4

Aufgabe Belohnung Laufe 1 km 10 Pokébälle Fange 10 Pokémon 5 Himmihbeeren Verwende 5 Beeren beim

Fangen von Pokémon 5 Sananabeeren

Stufenbelohnung: Habt ihr alle drei Aufgaben gelöst, dann könnt ihr euch zusätzlich über 5 Nanabbeeren, 500 EP und eine Begegnung mit Kinoso (Sonnenform) freuen.

Befristete Forschung Schattendschungel-Event 2/4

Aufgabe Belohnung Laufe 1 km 10 Pokébälle Fange 5 Pokémon

vom Typ Pflanze Begegnung mit

Endivie* Verwende 10 Beeren beim

Fangen von Pokémon Begegnung mit

Knofensa*

Stufenbelohnung: Habt ihr alle drei Aufgaben gelöst, dann könnt ihr euch zusätzlich über 5 Himmihbeeren, 1.000 EP und eine Begegnung mit Duflor freuen.

Befristete Forschung Schattendschungel-Event 3/4

Aufgabe Belohnung Laufe 1 km 10 Pokébälle Fange 10 Pokémon

vom Typ Pflanze Begegnung mit

Tarnpignon Verwende 15 Beeren beim

Fangen von Pokémon Begegnung mit

Knilz

Stufenbelohnung: Habt ihr alle drei Aufgaben gelöst, dann könnt ihr euch zusätzlich über 5 Sananabeeren, 1.500 EP und eine Begegnung mit Paras* freuen.

Befristete Forschung Schattendschungel-Event 4/4

Aufgabe Belohnung Laufe 1 km 10 Pokébälle Geben deinem Kumpel

3 Bonbons Begegnung mit

Sonnkern* Fange 7 verschiedene

Arten von Pflanzen-Pokémon Begegnung mit

Igamaro

Stufenbelohnung: Habt ihr alle drei Aufgaben gelöst, dann könnt ihr euch zusätzlich über ein Moos-Modul, 2.000 EP und eine Begegnung mit Imantis freuen.

6 neue Events-Quests zum Schattendschungel-Event

Neben der befristeten Forschung, könnt ihr während des Schattendschungel-Events an PokéStops 6 besondere Event-Quests finden. Diese werden nach dem Drehen an der Fotoscheibe in euer „Feld“-Ansicht hinterlegt, die ihr mit Klick auf das Fernglas erreicht.

Die Event-Aufgaben erkennt ihr dabei durch den separaten Hinweis „Event“, der den unteren Rand der Aufgaben ziert. Zum Lösen der Aufgaben habt ihr wie immer unbegrenzt Zeit. Auf folgende Aufgaben und Belohnungen könnt ihr euch freuen:

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon

vom Typ Pflanze Begegnung mit

Owei*

Sonnkern*

Samurzel*

Kastadur* Fange 5 verschiedene Arten

von Pflanzen-Pokémon Begegnung mit

Waumboll* Verwende 3 Beeren beim

Fangen von Pokémon Begegnung mit

Raupy*

Waumpel* Verwende 10 Beeren beim

Fangen von Pokémon Begegnung mit

Imantis Verwende 15 Beeren beim

Fangen von Pokémon Begegnung mit

Paras*

Parasek Laufe 1 km 3 Himmihbeeren

2 Sananabeeren

Welche Pokémon lohnen sich besonders?

Die Monster aus den Forschungen sind allesamt nicht sonderlich stark. Zwei Pokémon solltet ihr dennoch auf keinen Fall außer Acht lassen: Paras und seine Weiterentwicklung Parasek. Die Pokémon stammen beide aus der ersten Spiele-Generation und gehören zum den Typen Käfer und Pflanze.

Besonders stark sind zwar auch diese beiden Monster nicht, aber das Fangen kann sich für euch richtig lohnen. Paras und Parasek gehören nämlich zu den 22 Pokémon, bei denen ihr einen Sternenstaub-Bonus bekommt.

Je nachdem, ob ihr Paras und Parasek mit oder ohne Sternenstück fangt, bringt es euch die folgenden Mengen an Sternenstaub:

Pokémon ohne

Sternenstück mit

Sternenstück Paras 500 750 Parasek 700 1.050

Das solltet ihr euch also auf gar keinen Fall entgehen lassen. Das Lösen der Aufgabe sollte darüber kein Problem und somit schnell erledigt sein. Am besten sammelt ihr gleich mehrere dieser Aufgaben und löst sie zu einem späteren Zeitpunkt hintereinander weg ein. Somit spart ihr euch kostbare Sternenstücke.

Übrigens: Für das Fangen von Knilz und Tarnpignon, welchen ihr in der Befristeten Forschung begegnet, erhaltet ihr ebenfalls jeweils 500 Sternenstaub ohne Sternenstück und 750 Sternenstaub mit Sternenstück.

Weitere interessante Pokémon aus den Quests

Neben Paras und Parasek bieten sich aber auch die Aufgaben rund um Imantis und Waumboll an. Imantis ist zum ersten Mal im Spiel zu finden. Wer also von dem neuen Pflanzen-Pokémon nicht genug bekommen kann, hat durch die Quests die Möglichkeit weitere Exemplare zu ergattern.

Imantis lässt sich zu Mantidea weiterentwickeln. Erkennen könnt ihr es an seinem kleinen, rosa- bis pinkfarbenen Körper, den blätterartigen Armen und den grünen Verzierungen auf dem Kopf.

Imantis und seine Weiterentwicklung Mantidea

Das Pflanzen- und Fee-Pokémon Waumboll gibt es zwar schon etwas länger im Spiel, allerdings ist es erstmals in seiner schillernden Form verfügbar. Die Feldforschungen bieten euch eine zusätzliche Chance auf ein Shiny-Waumboll zu treffen. Darüber hinaus habt ihr am 26. und 27. März im Rahmen des Rampenlichtwochenendes weitere Gelegenheiten es zu fangen.

Ihr erkennt Shiny-Waumboll an seinem weiß-gelben Körper und den orangefarbenen Verzierungen seitlich seines Kopfes.

Waumboll und seine Weiterentwicklung Elfun normal (links) und als Shiny (rechts)

Welche Forschungsaufgaben wollt ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen? Werdet ihr versuchen mit Paras und Parasek möglichst viel Sternenstaub zu farmen? Oder findet ihr die Belohnungen diesmal eher doof? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Übrigens wurde mit Start des Schattendschungel-Events auch die neue Spezialforschung zu Akala freigeschaltet. Wir zeigen euch dazu alle Aufgaben und Belohnungen.