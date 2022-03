Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im März 2022 und ihre Boni

Alle Rampenlicht-Stunden mit Boni, Pokémon und Zeiten im März 2022 bei Pokémon GO sind bekannt. Euch erwarten in dem Monat fünf Termine. Wir zeigen euch, wann es Bonbons und Sternenstaub als Belohnung gibt.

Was sind das für Events? Die Rampenlicht-Stunden laufen jeden Dienstagabend von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr in Pokémon GO. Dabei steht ein bestimmtes Pokémon im Rampenlicht und spawnt während des Events nahezu überall in der Wildnis. Zu diesen Event-Abenden ist dann immer ein Bonus aktiv, der euch mit mehr Sternenstaub, Erfahrungspunkten oder Bonbons belohnt.

Wir zeigen euch hier die Übersicht für März 2022 mit allen fünf Terminen. Dazu die Shinys und Boni.

Alle Termine der Rampenlichtstunden im März 2022

Merkt euch die Termine: Im März laufen insgesamt fünf Rampenlicht-Stunden. Die folgenden Pokémon und Boni stehen im Fokus:

Datum Pokémon & Bonus 1. März Tragosso und Bonbons 8. März Owei und EP 15. März Fukano und Sternenstaub 22. März Mogelbaum und EP 29. März Paras und Bonbons

Wir gehen genauer auf jede der Rampenlicht-Stunden ein und zeigen euch die genauen Boni im Detail.

Rampenlicht-Stunde am 8. März

Welches Pokémon trefft ihr da? In dieser Rampenlicht-Stunde steht das Pokémon Owei aus der ersten Spielgeneration im Fokus. Ihr könnt es zu Kokowei weiterentwickeln.

Welche Boni bekommt man? Für das Entwickeln von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

Für wen lohnt sich das? Owei ist im PvP und PvP irrelevant. Seine Weiterentwicklung Kokowei ist fürs PvE ganz okay, doch es gibt stärkere Vertreter. Allerdings könnt ihr während der Rampenlicht-Stunde dann viele Bonbons für eure Power-Ups von Alola-Kokowei sammeln, das im PvE auch recht okay ist.

Kann man Shiny Owei fangen? Ja, ihr könnt Shiny Owei in Pokémon GO fangen.

Rampenlicht-Stunde am 15. März

Welches Pokémon trefft ihr da? Am 15. März steht das Pokémon Fukano aus der ersten Spielgeneration im Fokus der Rampenlicht-Stunde. Es stammt aus der 1. Spielgeneration und kann sich zu Arkani weiterentwickeln.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Sternenstaub.

Für wen lohnt sich das? Fukano ist für PvP- und PvE-Spieler uninteressant. Seine Weiterentwicklung Arkani ist in Raids ganz okay, fürs PvP aber auch eher eine Nischen-Auswahl. Die Empfehlung bei dieser Stunde liegt darauf, möglichst viele Pokémon zu fangen, um vor allem den Sternenstaub-Bonus auszunutzen und eure Ressourcen zu füllen.

Kann man Shiny Fukano fangen? Ja, ihr könnt Shiny-Fukano in Pokémon GO fangen.

Rampenlicht-Stunde am 22. März

Welches Pokémon trefft ihr da? Die vorletzte Rampenlicht-Stunde im März bringt euch Mogelbaum aus der zweiten Generation.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Erfahrungspunkten.

Für wen lohnt sich das? Mogelbaum ist ein alternativer Alternativ-Angreifer im Gestein-Bereich. Es spielt eine okaye Rolle, hat aber durchaus stärkere Alternativen.

Kann man Shiny Mogelbaum fangen? Ja, ihr könnt Shiny Mogelbaum in Pokémon GO fangen.

Rampenlicht-Stunde am 29. März

Welches Pokémon trefft ihr da? In der letzten Rampenlicht-Stunde trefft ihr Paras aus der ersten Spielgeneration. Ihr könnt es zu Parasek weiterentwickeln.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Paras und Parasek sind als Angreifer wenig interessant für euch. Darum bringen euch die Fang-Bonbons für dieses Exemplar auch nicht wirklich viel. Nutzt das Event also vor allem, um in der Zeit zum Beispiel Raids zu machen, und euch für den Fang der Raidbosse die doppelten Bonbons zu sichern.

Kann man Shiny Paras fangen? Ja, ihr könnt Shiny Paras in Pokémon GO fangen.

Fazit: Leider bringen die Rampenlicht-Stunden auch im März keine besonders starken Angreifer mit. Nutzt sie vor allem, um von den Boni zu profitieren oder die geringe Chance auf Shinys auszunutzen. Wenn ihr auf der Suche nach starken Pokémon seid, dann schaut doch hier auf MeinMMO in unsere Übersicht über die stärksten Angreifer in Pokémon GO.