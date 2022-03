In Pokémon GO gibt es jetzt ein kostenloses Kampf-Ticket – Was bringt das?

Im Shop von Pokémon GO findet ihr ein Ticket zum Thema „Kämpfen!“. Das bringt euch eine Befristete Forschung. Wir zeigen euch die Aufgaben und Belohnungen.

Wo gibt es das Ticket? Wenn ihr Pokémon GO startet und den Shop besucht, findet ihr bei den kostenlosen Inhalten, unterhalb der kostenpflichtigen Boxen, das neue Kämpfen-Ticket. Es ist komplett kostenlos und kann von euch einfach mitgenommen werden. Bedenkt aber, dass das Ticket einen Platz in eurem Inventar nutzt.

Ihr schaltet dadurch eine Befristete Forschung frei, die euch für das Gewinnen bei Trainerkämpfen belohnt.

Befristete Forschung „Kämpfen“ – Aufgaben und Belohnungen

Ticket aktivieren: Holt euch einfach kostenlos das Ticket im Shop ab und schon ist es aktiviert.

Wo finde ich die Forschung? Bei der Heute-Übersicht in Pokémon GO findet ihr direkt den Bereich für „KÄMPFEN“. Ihr habt für die Aufgabe etwa drei Monate Zeit. So lange, wie die aktuelle Alola-Jahreszeit in Pokémon GO aktiv ist.

Was steckt drin? Die vollständigen Aufgaben sind bisher nicht bekannt. Allerdings ist ein Muster zu erkennen, nach dem sich die Forschung aufbaut.

Aufgabe 1 verlangt einen Sieg und schenkt euch 1.000 Sternenstaub (500 + 500)

Aufgabe 2 verlangt zwei Siege und schenkt euch 2.000 Sternenstaub (1.000 + 1.000)

Aufgabe 3 verlangt vier Siege und schenkt euch 3.000 Sternenstaub (1.500 + 1.500)

Aufgabe 4 verlangt acht Siege und schenkt euch 4.000 Sternenstaub (2.000 + 2.000)

Während sich die benötigten Siege von Aufgabe zu Aufgabe verdoppeln, wird der insgesamt verdiente Sternenstaub um jeweils 1.000 erhöht. Recht schnell lohnt sich der Aufwand für die Siege also nicht mehr für den verdienten Sternenstaub.

Allerdings ist das Ticket kostenlos und richtet sich an die Spieler, die sowieso PvP spielen wollen. Für einen kleinen Sternenstaub-Boost ist das also ganz nett. Das ist aber keine Forschung, bei der man sich das Ziel setzen sollte, sie abzuschließen. Denn das Ziel ist unbekannt und die Belohnungen lohnen sich schnell nicht mehr gegenüber des Aufwandes.

Habt ihr euch das Ticket schon geholt und wie weit seid ihr fortgeschritten? Findet ihr es gut, dass Niantic solche kostenlosen Tickets anbietet, die kleinere Belohnungen verteilen oder sollten die Aufgaben darin dann anders sein? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Alles, was ihr zur neuen PvP-Saison in Pokémon GO wissen müsst, zeigen wir euch hier.