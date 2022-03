Nach dem Ende von Saison 10 startet Pokémon GO heute, am 1. März eine Zwischensaison. Die bringt mehrere Kampf-Tage und spannende Belohnungen mit. Wir zeigen euch, was euch darin erwartet.

Was passiert jetzt? Heute, am 1. März 2022, endet um 22:00 Uhr die aktuelle Season 10 in Pokémon GO. Direkt im Anschluss startet dann die neue Zwischensaison.

Die Zwischensaison läuft vom 1. März 2022 um 22 Uhr bis Mittwoch, den 1. Juni 2022 um 22 Uhr. In unserer Übersicht zeigen wir euch alle Saison-Belohnungen, Cups, Events und den Zeitplan der Saison.

Zeitplan der Kampfliga (Zwischensaison) von 1. März bis 1. Juni

Das ist geplant: In der folgenden Übersicht zeigen wir euch alle bisher bekanntgegebenen Termine zur Kampfliga.

Datum Was findet statt? 1. März

bis 8. März Johto-Cup & Superliga 5. März Kampftag: Jurob 8. März

bis 15. März Hyperliga &

HL-Premier-Classic 15. März

bis 22. März Meisterliga &

Love-Cup

Dreifacher Sternenstaub für Siege

(außer bei

Belohnung am Ende eines Sets) 22. März

bis 22. März Superliga &

Mini-Dschungel-Cup 29. März

bis 5. April Hyperliga &

Fang-Cup 5. April

bis 12. April Meisterliga &

Halloween-Cup

Dreifacher Sternenstaub für Siege

(außer bei

Belohnung am Ende eines Sets) 12. April

bis 19. April Superliga &

Mini-Cup 17. April Kampftag: Einsteigerparadies 19. April

bis 26. April Hyperliga &

Retro-Cup 26. April

bis 3. Mai Meisterliga &

Kanto-Cup

Dreifacher Sternenstaub für Siege

(außer bei

Belohnung am Ende eines Sets) 3. Mai

bis 10. Mai Superliga &

Flug-Cup 10. Mai

bis 17. Mai Hyperliga &

Element-Cup 17. Mai

bis 24. Mai Meisterliga &

ML-Premier-Classic

Dreifacher Sternenstaub für Siege

(außer bei

Belohnung am Ende eines Sets) 24. Mai

bis 1. Juni Superliga &

Hyperliga &

Meisterliga 29. Mai Kampftag: Mega-Sternenstaub-

Überraschung

Ticket für Befristete Forschung: Kämpfen

Wer will, kann sich im Shop ein kostenloses Ticket für die Zwischensaison ergattern. Um eine Stufe aufzusteigen, müsst ihr Siege einfahren. Für den Abschluss werdet ihr dann mit Sternenstaub belohnt.

Alle Kampf-Tage in der Zwischensaison und ihre Boni

Kampftag mit Jurob

Wann? Am 5. März.

Was? Bei diesem Event kann Jurobs Weiterentwicklung zwei Attacken erlernen, die bisher exklusiv waren. Außerdem könnt ihr von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr 20 Kampfsets ablegen, also insgesamt 100 Kämpfe. Dabei läuft die Superliga und der Johto-Cup.

Boni: Von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr Ortszeit gibt es folgende Boni:

Die erste Siegesbelohnung in einem Kampfset für Standard-Kämpfe ist eine Pokémon-Begegnung. Die zweite bis fünfte Belohnung für Siege bleibt unverändert.

Bei Premium-Kämpfen sind alle Siegesbelohnungen Pokémon-Begegnungen.

Jurob* erscheint garantiert als Belohnungsbegegnung.

Entwickelt Jurob, damit Jugong die Sofort-Attacke Eissplitter erlernt.

Entwickelt Jurob, damit Jugong die Lade-Attacke Eissturm erlernt.

Jeder Trainer, der an diesem GO-Kampftag ein Set abschließt, erhält Gladio-Schuhe für den Avatar. Der Rang, auf dem die Sets abgeschlossen werden, ist dabei egal.

Kampftag „Einsteigerparadies“

Wann? Am 17. April.

Was? Zu diesem Kampftag wird es eine Befristete Forschung geben, die ihr lösen könnt. Außerdem könnt ihr von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr 20 Kampfsets ablegen, also insgesamt 100 Kämpfe. Dabei sind die Superliga und der Mini-Cup aktiv.

Boni:

Den ganzen Tag lang gibt es eine Befristete Forschung, die euch laut Niantic mit „Massenhaft EP“ belohnen wird.

Jeder Trainer, der an diesem GO-Kampftag ein Set abschließt, erhält den Gladio-Hoodie für den Avatar. Der Rang, auf dem die Sets abgeschlossen werden, ist dabei egal.

Kampftag: Mega-Sternenstaub-Überraschung

Wann? Am 29. Mai.

Was? Bei diesem Kampftag wird es eine „Mega-Überraschung“ für euch geben. Außerdem könnt ihr von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr 20 Kampfsets ablegen, also insgesamt 100 Kämpfe. Die Meisterliga, Hyperliga und Superliga sind aktiv.

Boni:

4-mal so viel Sternenstaub für Siege

Eine Mega-Überraschung (die Niantic noch nicht näher vorstellte)

Jeder Trainer, der an diesem GO-Kampftag ein Set abschließt, erhält die Gladio-Hose für den Avatar. Der Rang, auf dem die Sets abgeschlossen werden, ist dabei egal.

Rangbelohnungen in der Zwischensaison

Für euch gibt es beim Erreichen von zwei bestimmten Rängen garantierte Begegnungen.

Das schillernde Wrestler-Pikachu ist in dieser Saison nicht verfügbar

Am 22. Februar 2022 hatte ein Trainer das Glück seines Lebens mit einem Wrestler-Pikachu.

Auf Rang 19 erhaltet ihr eine Top-Lade-TM. Wenn ihr diesen Rang erreicht habt, erhaltet ihr zudem eine Top-Sofort-TM als Belohnung zum Saisonende.

Erreicht ihr in der Zwischensaison Rang 20, dann erhaltet ihr das komplette Gladio-Set. Bestehend aus:

Rang 20: Gladio-Ohrringe

Rang 20: Gladion-Schuhe

Rang 20: Gladio-Hose

Rang 20: Gladio-Hoodie

Rang 20: animierte Gladio-Pose

Hinweis: Wer Gladio-Schuhe, Gladio-Hoodie oder die Gladio-Hose bereits besitzt, erhält kein weiteres Exemplar.

Warum es jetzt eine Zwischensaison ohne große Änderungen gibt, erklärte Niantic der Community.