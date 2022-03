Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Sternenstaub und Fukano

In Pokémon GO startet heute, am 15. März, die Rampenlicht-Stunde mit Fukano. Dazu gibt es einen Bonus, der euch mehr Sternenstaub beschert. Lernt hier alles zum Start, Shinys und Boni des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend läuft in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Bei Events dieser Art steht dann ein von den Entwicklern ausgewähltes Pokémon im Fokus und spawnt nahezu überall in der Wildnis.

Begleitet wird das Ganze dann von einem Bonus, der das Event noch interessanter gestalten soll. Heute, am 15. März, steht Fukano aus der ersten Spielgeneration im Rampenlicht und bringt als Bonus mehr Sternenstaub mit.

Rampenlichtstunde mit Fukano – Start, Boni & Shiny

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Zur gewohnten Uhrzeit um 18:00 Uhr Ortszeit geht das Event los. Für eine Stunde ist es dann aktiv und endet um 19:00 Uhr.

Welche Boni gibt es? Während der Event-Stunde findet ihr in der Wildnis sehr häufig Fukano. Zündet ihr einen Rauch, lockt dieser auch größtenteils Fukano an. Bedenkt aber, dass Niantic den Rauch abschwächte und ihr euch dafür nun bewegen solltet.

Dazu gibt es einen Sternenstaub-Bonus. Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Sternenstaub. Wer das Event nutzt, kann sich also gut diese Ressource füllen.

Kann man Shiny Fukano fangen? Ja, wenn ihr Glück habt, begegnet ihr Shiny Fukano in Pokémon GO.

Hier seht ihr Shiny Fukano und Shiny Arkani im Vergleich mit ihren Normal-Formen – Die Shinys befinden sich auf der rechten Seite und sind eher gelb als orange

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Fukano?

Das müsst ihr wissen: Als Kämpfer sind Fukano und Arkani nicht übermäßig stark, allerdings ist der Sternenstaub-Bonus wieder für viele Trainer ein Anlass, das Event heute auszukosten.

Wer viel Glück hat, kann sich außerdem ein Shiny sichern. Auch, wenn die Chancen dafür nicht erhöht sind.

Nehmt ihr heute an der Rampenlicht-Stunde teil? Oder ist das gar nicht so euer Ding und ihr setzt heute lieber aus? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den nächsten Wochen stehen noch viele Events für euch an. Die Übersicht aller Events von Pokémon GO im März 2022 – Merkt euch diese Termine.