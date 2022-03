Trainer in Pokémon GO ziehen Fazit zu Sandan-Event – „Schlimmster Community Day“

In Pokémon GO fand am 13. März der Community Day mit Sandan und Alola-Sandan statt. Nun ziehen die Trainer in den sozialen Netzwerken Bilanz. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, wie die Community den C-Day fand und zeigen euch, worüber viele Spieler schimpfen.

Um was für ein Event geht es? Jeden Monat findet in Pokemon GO ein sogenannter Community Day statt, bei dem für 6 Stunden ein besonderes Pokémon in den Mittelpunkt gerückt wird. Am 13. März war es wieder so weit und die Trainer freuten sich auf zahlreiche Begegnungen mit wilden Sandan und Alola-Sandan.

Doch in den sozialen Netzwerken wird heftig über das Event diskutiert und geschimpft. Wir zeigen euch nachfolgend, was die Trainer über den Community Day denken und was passiert ist.

Das fanden die Trainer am Community Day so schlecht

Bereits vor dem eigentlichen Start des Community Days gab es erste Probleme rund um das Event, die bei den Spielern für Aufregung sorgten. So konnten Google-Nutzer sich aufgrund eines Fehlers das Event-Ticket nicht kaufen und die Inhalte der Eier waren nicht mehr die, welche eigentlich für die Alola-Jahreszeit angekündigt wurden. Diese Probleme wurden jedoch durch Niantic behoben (via twitter.com).

Doch mit dem Beginn des Community Days rund um Sandan und seine Alola-Form kam es zu weiteren Überraschungen, die den Trainern überhaupt nicht gefallen haben.

Die Rauch-Wirksamkeit beim Community Day

Bereits mit dem Start der aktuellen Saison am 01. März hatte Niantic Veränderungen beim Rauch und den Raid-Pässen vorgenommen. So ist der Rauch seit dem bei Stillstand nicht mehr effektiv und zieht nur noch etwa alle 5 Minuten ein Pokémon an.

Einige Spieler, so auch unser MeinMMO-Redakteur Patrick Freese, kritisierten dieses Vorgehen, da die Rauch-Änderung das Spielen auf dem Dorf ruiniert. So war es bislang ein beliebtes Item, um auch von zu Hause aus oder an Orten mit wenigen PokéStops problemlos ein paar Monster fangen zu können.

Was war das Problem? Viele Trainer nutzen den Rauch vor allem auch während der Community Days, doch gerade das hat durch die Änderung nun zu einem Problem geführt. So war es zum C-Day mit Sandan kaum noch möglich, sehr viele Pokémon zu erhalten, wenn man nicht draußen unterwegs war.

Das war allerdings aus verschiedenen Gründen, wie schlechten Wetterbedingungen oder Quarantäne, nicht für alle Spieler möglich. Diese schimpfen nun über Niantics Vorgehen und ihre schlechte Ausbeute (via reddit.com):

Alude904: „Schlimmster Community Day! Nach 28 Minuten beim Community Day habe ich erst 5…. 5 gefangen. Offiziell das Schlimmste. Ja, ich weiß, warum. Ich bin nur verbittert darüber, weil ich heute nicht aus dem Haus komme.“

Asren624: „Hier regnet es auch wie verrückt … Habe 5 Sandmäuse in 30 Minuten“

fabulousashe: „Bei mir dasselbe, ich habe zweieinhalb Stunden damit verbracht Rauch zu benutzen und nur 20 Sandan gefangen. Ich habe sogar die Spezial-Forschung gekauft, die einem nur Sandan als Belohnung gibt. So schlecht!“

ZoroeArc: „Ich habe 5 Stunden lang mit Rauch gespielt und nur ein Shiny bekommen“

Der reddit-User Teban54 fasst in seinem Kommentar die Ansicht vieler Trainer zum veränderten Rauch mit seiner eigenen Meinung zusammen. Dabei geht er vor allem auf die Situation rund um die Community Days ein:

Ich rechne mit vielen Kommentaren, die sagen „Geh doch einfach zu Fuß“, und möchte daher daran erinnern, dass die meisten Leute an den Community Days bereits draußen unterwegs sind. Der Unterschied besteht darin, dass viele Leute nach 3 Stunden Spielzeit oder wie lange auch immer sie das vorhaben, immer noch Lust haben, sich mit dem Spiel zu beschäftigen, wenn sie nach Hause kommen oder eine Pause machen (körperliche Bedingungen, schlechtes Wetter usw.). Und da kommt Rauch – ein Premium-Item – gerade recht. Jetzt sind sie in dieser Situation wertlos. via reddit.com

Zu wenige Spawns von Kanto-Sandan

Ein weiterer Kritik-Punkt vieler Spieler ist die Verteilung von Spawns mit Sandan und Alola-Sandan. So konnte man während des Community Days in vielen Zeitzonen deutlich häufiger auf Alola-Sandan treffen als auf die Kanto-Form von Sandan.

Das war besonders für Trainer ärgerlich, die auf ein schillerndes Kanto-Sandan hofften. Folgende Reaktionen waren auf reddit zu lesen (via reddit.com):

galeongirl: „Es ist klar und sonnig, aber das Ingame-Wetter ist bewölkt und es spawnen 90% Alola-Sandan. Ich brauche nur Kanto-Shinys“

miizme: „Das ist auch meine Situation hier in Norwegen, ich glaube, ich habe insgesamt 2 oder 3 Kantos, und sie waren alle vom Rauch“

Roy_Boy106: „Ich hatte gehofft, dass das Verhältnis zwischen Kanto und Alola eher bei 50/50 liegen würde.“

laurenlolly: „Das ist wirklich seltsam, in Melbourne (Australien) stand es 50:50. Ich frage mich, warum sie es für spätere Zeitzonen geändert haben?“

Stella-Bella: „Was in aller Welt ist hier los? Ich laufe durch das Zentrum von London und es gibt buchstäblich 99% Alola!“

Offenbar war das ein Fehler im Spiel, den Niantic dann nach einiger Zeit beheben konnte und danach schließlich mehr Kanto-Sandan spawnten.

Positive Reaktionen der Community

Doch einige Spieler hatten auch Freude am Community Day mit Sandan und Alola-Sandan. So veranstaltet Niantic zusätzlich in über 20 Städten Live-Events unter dem Namen „Community Day-Meetups“.

Der reddit-User ShivyShanky nahm am Community Day-Meetup in Delhi teil. In seinem Beitrag gibt er anderen Usern einen Einblick in das Live-Event und zeigt welche besonderen Geschenke er dort gewonnen hat (via reddit.com).

Darüber hinaus gab es auch viele Trainer, die beim Fangen Glück hatten. So auch der reddit-User MaximusHung, der gleich zwei 100 % Pokémon fing: ein Sandan und ein Alola-Sandan sowie ein 0-Sterne Sandan. Dazu schreibt er „Träume ich etwa? Der beste Community Day aller Zeiten“ (via reddit.com).

Wie fandet ihr den Community Day mit Sandan und Alola-Sandan? Hat euch die reduzierte Rauch-Wirksamkeit auch beim Spielen beeinträchtigt? Oder war der Community Day für euch ein voller Erfolg? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Das nächste Event steht schon in den Startlöchern und bringt euch sogar ein neues Pokémon. Wir zeigen euch alle Spawns, Shinys und Boni zum Farbfestival.