Zum Start der neuen Saison „Alola-Jahreszeit“ möchte Pokémon GO euch wieder häufiger nach draußen schicken und passt dazu die Boni an. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Änderungen es geben wird und warum euer Rauch nun „schlecht“ ist.

Um was für Änderungen geht es? In Pokémon GO startet heute die Alola-Jahreszeit, die euch viele neue Pokémon, coole Forschungen und zahlreiche Events bringen wird. Allerdings beschert sie euch auch eine Änderung der Erkundungs-Boni, die sich rund um die Raids und den Rauch drehen wird.

Bereits seit längerem betont Niantic immer wieder, dass sie zu ihrem ursprünglichen Spielkonzept zurückkommen und die Menschen wieder stärker nach draußen bringen wollen. Nun sollen mit der Änderung der Boni die ersten Schritte in diese Richtung gemacht werden. Wir zeigen euch, was euch erwartet.

Rauch ist Zuhause schlechter, ihr sollt euch bewegen

Die angekündigten Änderungen beziehen sich auf die Entdecker-Boni, die in der Vergangenheit eingeführt wurden. Diese sollen nun damit noch weiter ausgebaut werden. Folgende Besonderheiten erwarten euch daher mit dem Start der Alola-Jahreszeit am 01. März (via pokemongolive.com):

Höhere Rauchwirksamkeit, wenn ihr euch bewegt

ein Rauch hält nun 90 Minuten

täglich 2 kostenlose Raid-Pässe beim Drehen von Arenen

Diese Änderungen klingen ja eigentlich gar nicht so schlecht. Immerhin hält der Rauch jetzt deutlich länger als zuvor und auch bei den beiden kostenlosen Raid-Pässen werden die meisten Spieler nicht nein sagen.

Doch diese Veränderungen der Entdecker-Boni bringen auch einen entscheidenden Nachteil mit sich.

Achtung – Euer Rauch ist jetzt richtig schlecht, wenn ihr euch nicht bewegt

Durch die Erhöhung der Wirksamkeit des Rauchs bei Bewegung sowie dessen längerer Dauer gibt es in diesem Bezug auch eine Einschränkung: Die erhöhte Wirksamkeit von Rauch bei Stillstand entfällt.

Dass ihr bislang auch bei Stillstand eine höhere Rauch-Wirksamkeit nutzen konntet, ist ursprünglich auf die Corona-Boni zurückzuführen, die wegen der Pandemie und den damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen eingeführt wurden.

Somit war es Trainern möglich, auch von zu Hause aus zu spielen und viele Pokémon zu fangen. Mit dem Start der neuen Jahreszeit ist damit nun aber Schluss und ihr werdet vom heimischen Sofa nur noch wenige Monster mit einem Rauch anlocken.

Habt ihr in den vergangenen Monaten also häufig von zu Hause aus gespielt, dann werdet ihr im Rauch nun einen deutlichen Unterschied merken. Jetzt liegt die Spawn-Rate bei Stillstand nämlich gerade einmal bei etwa einem Monster je 5 Minuten. Wer also seinen Rauch effektiv nutzen will, muss somit nun wieder nach draußen gehen.

Das sagt die Community zu den Änderungen

Auch in der reddit-Community werden die neuen Änderungen heiß diskutiert. Dabei ist vor allem die Verschlechterung der Rauch-Intensität bei Stillstand ein großes Thema. Die meisten Trainer sind darüber nicht begeistert und verabschieden sich bereits von ihrem Rauch. So kann man dort folgende Kommentare lesen (via reddit.com):

foladar: „Die Rauch-Wirksamkeit bei Stillstand wird entfernt. Bedeutet das also wieder 1 Spawn pro 5 Minuten? Wenn ja, RIP Rauch.“

BKoldcuts: „Hört sich so an, als ob es tatsächlich wieder die 1/5-Rate ist, unglaublich enttäuschend. Man geht von 40 Spawns in 60 Minuten auf 18 in 90 Minuten. Ich verstehe, was sie vorhaben, aber das ist derselbe Fehler, den sie mit der Interaktionsdistanz gemacht haben.“

xristosxi393: „90 Minuten lang mit häufigen Pausen zu laufen, um Pokemon zu fangen, klingt anstrengend. Es scheint, dass Niantics Vorstellung davon, wie das Spiel gespielt werden sollte, wieder einmal mit der Art und Weise kollidiert, wie die Spieler spielen wollen.“

Plus-Pomegrante8045: „Das geht mir wirklich auf den Keks! Was ist mit denjenigen von uns, die jeden Tag lange Strecken zu Fuß zurücklegen, sogar im Winter, wenn es ungemütlich ist, und die einfach nur zu Hause für eine Stunde oder nachts Rauch benutzen wollen, wenn sie tagsüber schon draußen unterwegs waren? Warum werden wir bestraft? Ich bin so wütend darüber.“

Wie aus den Kommentaren auf reddit außerdem hervorgeht, haben viele die höhere Rauch-Wirksamkeit zu Community Days oder Rampenlicht-Stunden genutzt. Aus diesem Grund haben auch hierbei einige Bedenken bezüglich der Spawn-Rate.

Gibt es eine Chance, dass Niantic den Bonus wieder einführt?

Tatsächlich gerät Niantic mit derartigen Änderungen nicht zum ersten Mal in die Kritik der Spieler. Bereits im August 2021 schrieben Trainer einen offenen Brief, der durch die sozialen Netzwerke ging, weil der Interaktionsradius zu den Arenen und PokéStops wieder verkleinert werden sollte.

Der Widerstand der Spieler hatte Erfolg und Niantic erhöhte den Interaktionsradius schließlich sogar dauerhaft auf 80 Meter. Ob Pokémon GO den Trainern bei den Einschränkungen der Rauch-Wirksamkeit bei Stillstand also ebenfalls entgegenkommen wird, bleibt bisher offen.

Wie Niantic allerdings selbst über ihren Blog von Pokémon GO mitgeteilt hat, werden sie den Prozess dieser Boni-Anpassungen weiterhin genau beobachten und gegebenenfalls nachjustieren.

Wie findet ihr die Änderungen, um wieder mehr nach draußen zu gehen? Habt ihr den Rauch in den letzten Monaten auch vor allem bei Stillstand genutzt? Oder stört euch die Rücknahme der erhöhten Wirksamkeit überhaupt nicht und ihr freut euch lieber auf die kostenlosen Raid-Pässe? Lasst es uns in den Kommentaren auf MeinMMO wissen.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO einiges an. Wir zeigen euch alle Events, die euch im März erwarten und sagen euch, welche sich lohnen.