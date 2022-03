Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Paras, Bonbons … und Sternenstaub?

In Pokémon GO läuft heute, am 29. März, die Rampenlicht-Stunde mit Paras. Der reguläre Bonus bringt euch mehr Bonbons, doch das Event ist auch gut, um Sternenstaub zu sammeln.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag läuft in Pokémon GO die Rampenlicht-Stunde. Für 60 Minuten steht dann ein bestimmtes Pokémon im Fokus und spawnt deutlich häufiger. Dazu gibt es dann einen Bonus, der euch das Event noch schmackhafter machen soll.

Heute steht das Pokémon Paras aus der ersten Spielgeneration im Fokus und bringt dazu einen Bonbon-Bonus. Doch auch, wenn ihr Sternenstaub farmen wollt, lohnt sich das Event heute.

Rampenlicht-Stunde am 29. März mit Paras – Inhalte

Wann geht es los? Die Rampenlicht-Stunde startet zur gewohnten Uhrzeit um 18:00 Uhr Ortszeit. Sie ist dann eine Stunde lang aktiv und endet um 19:00 Uhr.

Welche Boni gibt es? Während des Events erscheint nahezu überall in der Wildnis Paras. Wer noch mehr Exemplare fangen will, der kann zum Event einen Rauch zünden, denn der lockt dann auch vorrangig Paras an.

Dazu erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge an Bonbons. Bedenkt, dass das nicht nur für Paras-Bonbons zählt, sondern auch für alle anderen Pokémon-Fänge.

Gibt es Shiny Paras? Ja, ihr könnt mit Glück auch Shiny Paras finden und fangen. In der folgenden Grafik zeigen wir euch, wie Paras und seine Entwicklung Parasek als Shiny aussehen,

Paras und Parasek im Vergleich mit der schillernden Version (rechts)

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Mehr Sternenstaub

So stark wird es: Als Angreifer könnt ihr Paras und Parasek ignorieren. Weder in Trainerkämpfen noch in Raids oder Arenen spielen sie eine interessante Rolle.

Allerdings zählt Paras zu den 22 Pokémon in Pokémon GO, die beim Fangen mehr Sternenstaub bringen. Für einen unverstärkten Fang erhaltet ihr für Paras 500 Sternenstaub. Mit Wetterboost und Sternenstück sind es 938 Sternenstaub pro Fang. Kombiniert ihr das Event mit einem Rauch und seid dabei draußen in Bewegung, könnt ihr euren Sternenstaub-Vorrat ordentlich füllen.

Allein wegen des Sternenstaub-Bonus kann sich die Rampenlicht-Stunde heute richtig für euch lohnen. Dazu kommt die Chance auf Shinys. Wer während des Events raidet, erhält für die Fänge der Bosse auch die doppelte Menge an Bonbons.

