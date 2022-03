Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im April 2022 und ihre Boni

Alle Rampenlicht-Stunden mit Boni, Pokémon und Zeiten im April 2022 bei Pokémon GO. Euch erwarten vier Termine. Wir zeigen euch, wann es Bonbons, EP und Sternenstaub als Belohnung gibt.

Was sind Rampenlicht-Stunden? Das sind Mini-Events, die jeden Dienstagabend für eine Stunde aktiv sind. Von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr Ortszeit könnt ihr daran teilnehmen und von den Boni profitieren. Zu den Event-Boni zählen:

Vermehrte Spawns der Event-Pokémon, nahezu überall in der Wildnis

Ein besonderer Bonus, der euch mehr EP, Bonbons oder Sternenstaub bringt

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle Rampenlicht-Stunden, die im April 2022 bei Pokémon GO laufen.

Alle Termine der Rampenlichtstunden im April 2022

Merkt euch die Termine: Im April starten insgesamt vier Rampenlicht-Stunden. Die folgenden Pokémon und Boni stehen im Fokus:

Datum Pokémon & Bonus 5. April Skunkapuh & Bonbons 12. April Scoppel* & EP 19. April Myrapla* & Sternenstaub 26. April Kinoso (Sonnenform) & EP Pokémon, die ihr als Shiny finden könnt, haben wir mit einem Stern (*) markiert

Nachfolgend gehen wir auf jede Rampenlicht-Stunde genauer ein und zeigen euch die Boni im Detail und ob sie sich lohnen.

Rampenlicht-Stunde am 5. April

Welches Pokémon? Die erste Rampenlicht-Stunde im April bringt euch das Pokémon Skunkapuh aus der vierten Spielgeneration. Es gehört zu den Typen Gift und Unlicht und kann sich zu Skuntank weiterentwickeln.

Welche Boni bekommt man? Für das Verschicken von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Skunkapuh ist weder im PvP noch im PvE interessant. Seine Weiterentwicklung Skuntank hat in der Superliga und in der Hyperliga ein Ranking im oberen Mittelfeld. Mit seiner einzigen richtigen Schwäche gegen Boden-Pokémon hält es gegen den Rest viel aus.

Die Rampenlicht-Stunde mit Skuntank solltet ihr vor allem nutzen, um zu dem Zeitpunkt euer Inventar aufzuräumen und vom Bonbon-Bonus zu profitieren.

Kann man Shiny Skuntank fangen? Nein, die schillernde Form von Skunktank ist noch nicht freigeschaltet. Allerdings läuft zeitgleich das Event „Rocket-Teamausflug“ und Trainer spekulieren, dass dadurch möglicherweise die Shiny-Form veröffentlicht wird.

Rampenlicht-Stunde am 12. April

Welches Pokémon? Die zweite Rampenlicht-Stunde im April bringt euch Scoppel aus der sechsten Spielgeneration. Es gehört zum Typ Normal und kann sich zu Grebbit weiterentwickeln.

Welche Boni bekommt man? Für das Entwickeln von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte.

Für wen lohnt sich das? Scoppel hat im PvE und im PvP gar keinen Nutzen. Allerdings ist seine Weiterentwicklung Grebbit in der Superliga recht stark. Mit einem Moveset bestehend aus Lehmschuss, Erdbeben und Feuerschlag hat es gute Chancen, stark zu performen und kann mit dem Feuer-Angriff überraschen.

Die Rampenlicht-Stunde mit Scoppel lohnt sich, wenn ihr noch EP für den Weg auf Level 50 sammelt und wenn ihr noch einen starken Angreifer mit Boden-Attacken für die Superliga wollt.

Kann man Shiny Scoppel fangen? Ja, ihr könnt Shiny Scoppel in Pokémon GO finden und fangen.

Rampenlicht-Stunde am 19. April

Welches Pokémon? In der dritten Rampenlicht-Stunde im April begegnet euch Myrapla aus der ersten Spielgeneration. Es gehört zu den Typen Gift und Pflanze und kann sich zu Duflor und Giflor oder Blubella weiterentwickeln.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Sternenstaub.

Für wen lohnt sich das? Myrapla könnt ihr im PvE und PvP ignorieren. Duflor ist in kleinen Cups und der Superliga ganz okay, aber bei Weitem nicht gut. Giflor ist im PvE nicht besonders gut, aber leicht zu erhalten. Für Anfänger in Pokémon GO also ein gutes Pokémon, um sich seine Sammlung aufzubauen. Ähnlich ist es im PvP. In der Superliga kann man Giflor zwar nutzen, aber es gibt viel bessere Kandidaten.

Blubella ist in Raids eher unwichtig. In der Superliga spielt es im unteren Mittelfeld mit und in der Hyperliga im oberen Mittelfeld. Es gibt bessere Kandidaten.

Kann man Shiny Myrapla fangen? Ja, ihr könnt schillernde Myrapla in Pokémon GO finden und fangen.

Rampenlicht-Stunde am 26. April

Welches Pokémon? Die letzte Rampenlicht-Stunde im April bringt euch Kinoso (Sonnenform) aus der vierten Spielgeneration. Es gehört zum Typ Pflanze und ist die Weiterentwicklung von Kikugi.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte.

Für wen lohnt sich das? Kinoso könnt ihr als Angreifer für Raids getrost ignorieren. Im PvP hat es genau einen Einsatzbereich -> In der Superliga. Hier spielt es im oberen Mittelfeld mit, muss sich aber gegen stärkere Pflanzen-Angreifer geschlagen geben. Schafft ihr es, einen überraschenden Solarstrahl auf den Gegner zu ballern, stehen eure Chancen im Match ganz gut.

Kann man Shiny Kinoso fangen? Nein, ihr könnt Shiny Kinoso bisher nicht in Pokémon GO fangen.

