Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Scoppel und mehr EP

In Pokémon GO läuft heute, am 12. April, die Rampenlicht-Stunde mit Scoppel. Wir zeigen euch alles zum Start, Shinys und Boni des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend startet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Für die Dauer von 60 Minuten steht dabei ein bestimmtes Pokémon im Fokus, das die Entwickler am Anfang jeden Monats festlegen.

Heute dreht sich alles um das Pokémon Scoppel aus der 6. Spielgeneration. Es bringt einen Bonus mit, der euch mehr EP beschert.

Rampenlicht-Stunde am 12. April mit Scoppel – Inhalte

Wann geht es los? Die Rampenlicht-Stunde startet heute zur gewohnten Uhrzeit um 18:00 Uhr Ortszeit. Sie ist dann eine Stunde lang aktiv und endet um 19:00 Uhr.

Welche Boni gibt es? Während des Events findet ihr nahezu überall in der Wildnis Scoppel. Das Pokémon wird auch angelockt, wenn ihr in der Event-Zeit einen Rauch aktiviert.

Dazu gibt es einen Bonus beim Weiterentwickeln. Für das Entwickeln von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an EP. Das lohnt sich vor allem, wenn ihr noch auf dem Weg von Level 41 zu Level 50 seid.

Kann man Shiny Scoppel fangen? Ja, Shiny Scoppel befindet sich im Spiel und mit viel Glück könnt ihr bei der Rampenlicht-Stunde auch eins fangen. Allerdings sind die Shiny-Chancen nicht erhöht.

Scoppel und Grebbit – In der unteren Reihe seht ihr die Shinys

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute?

So stark wird es: Scoppel könnt ihr im PvP (gegen andere Trainer) und auch im PvE (in Raids) getrost ignorieren. Seine Weiterentwicklung Grebbit ist allerdings in der Superliga bei Trainerkämpfen recht stark. Mit Attacken wie Lehmschuss und Erdbeben habt ihr damit einen richtig starken Angreifer.

Für Raidkämpfe lohnt sich Grebbit allerdings nicht wirklich bei euch und ist zu vernachlässigen.

Die Rampenlicht-Stunde heute ist also für alle Trainer interessant, die ihre PvP-Sammlung erweitern wollen und einen Angreifer aus dem oberen Mittelfeld für die Superliga brauchen. Wer sich ein paar Pokémon zum Weiterentwickeln beiseite gelegt hat, kriegt dafür die doppelten Erfahrungspunkte, das kann sich also auch lohnen.

Werdet ihr heute bei der Rampenlicht-Stunde mitmachen oder lasst ihr das Event ausfallen? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.