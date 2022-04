Pokémon GO ändert, wie ihr Sonderbonbons kriegt und ärgert Trainer: „Kein Interesse an PvP“

In Pokémon GO wird es eine Veränderung an den Sonderbonbon-Quellen geben. Doch die Ankündigung kommt bei einigen Trainern nicht gut an.

Grundsätzlich werdet ihr die Sonderbonbons weiterhin aus Raids und aus der PvP-Liga bekommen – und zusätzlich nun auch aus Geschenken von Freunden.

Doch wie der offizielle Niantic-Support-Account über Twitter bekannt gab, wird die Chance auf die Bonbons aus diesen Quellen angepasst.

Trainer, wir passen die Möglichkeiten an, Sonderbonbons im Spiel zu erhalten. Die Chancen, Sonderbonbons zu erhalten, werden in Raids leicht verringert und in der GO Battle League leicht erhöht, und ihr könnt jetzt auch Sonderbonbons in Geschenken erhalten. #PokémonGO Niantic Support (via Twitter)

Noch nicht bekannt ist derweil, wie stark die Änderungen ausfallen. Klar ist aber, dass die Pokémon-GO-Raids in Zukunft wohl weniger Bonbons bringen, während die Matches in der PvP-Liga mehr Bonbons einbringen werden.

Was sind Sonderbonbons? Sonderbonbons in Pokémon GO kann man nutzen, um seine Monster im Level steigen zu lassen. Dabei ist es irrelevant, um welches Monster sich handelt – Sonderbonbons funktionieren bei sämtlichen Pokémon. Gerade bei seltenen Monstern, deren spezifische Bonbons man nur schwer bekommt, sind sie sehr nützlich.

Änderung bei Bonbon-Quellen sorgt für Diskussion

Das seltene Item levelt eure Monster

Das sagt die Community: Im Pokémon-GO-Subreddit wird bereits über die Änderung diskutiert. Der Großteil der Kommentare fällt dabei kritisch aus. Viele Trainer haben offenbar kein Interesse, sich in der PvP-Liga auszutoben, und möchten, dass der Sonderbonbon-Fokus weiterhin auf den Raids liegt:

„Eine weitere Art, wie Niantic bestimmte Spieler „bestraft“, die einen bestimmten Aspekt des Spiels nicht spielen wollen. Warum nicht einfach die Sonderbonbon-Menge so belassen, wie sie in Raids ist, aber die Belohnungen im PvP erhöhen oder verbessern, um die Spieler zu motivieren, anstatt diejenigen zu bestrafen, die nicht in der GBL spielen wollen?“, findet ein User: „Und das sage ich als jemand, der viel GBL spielt.“

„Sie wollen die Leute dazu bringen, nach draußen zu gehen, indem sie Rauch nerfen, und dann werden die Spieler mehr Zeit zu Hause verbringen und GBL spielen. Logik“, kritisiert User „Kennyy_xd“ (via reddit). Zuletzt hatte Niantic Änderungen vorgenommen, die Spieler eher wieder nach draußen schicken sollen – was auch zu Diskussionen führte.

„Das ist ärgerlich. Ich habe kein Interesse an PvP, weil ich kein Interesse an kompetitivem Spiel habe“, kommentiert User LimboSkunk (via reddit): „Es gibt nichts, was Niantic tun kann, um mein Interesse an GBL zu wecken, weil die Natur des kompetitiven Spiels mich nicht interessiert. Andererseits mache ich viele Raids gerade wegen der Sonderbonbons. Warum werde ich dafür bestraft?“

Die PvP-Liga ist bei vielen Trainern sowieso schon öfters Anstoß für Kritik gewesen, da Fehler den Spielspaß dort belasten können. Allerdings gibt es auch vereinzelt Kommentare, die die Änderung gar nicht so übel sehen:

Unpopuläre Meinung: Das scheint freundlicher für die F2P-Spieler zu sein, die in der Regel die Sonderbonbons am meisten brauchen. Auch wenn es sie zeitaufwändig ist, Sonderbonbons durch die GBL zu bekommen, haben sie zumindest diese Möglichkeit“, schreibt User „Teban54“ (via reddit): „Wir wissen auch nicht, ob die Sonderbonbons aus den Geschenken ausreichen, um den Verlust der Sonderbonbons aus den täglichen Raid-Pässen auszugleichen, aber es kann passieren, und ich bleibe optimistisch, dass es passieren wird.“

Es bleibt vorerst abzuwarten, wie stark die Änderungen tatsächlich ausfallen. Zu hoffen bleibt, dass sie vielleicht gar nicht so sehr negativ ins Gewicht fallen – schließlich spricht die Ankündigung ja auch von „leichten“ Anpassungen.

Wie seht ihr das Thema? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Übrigens: Wenn ihr auf der Suche nach seltenen Items seid, könnt ihr euch gerade an einem Trick mit der kostenlosen Box im Shop versuchen. Dort haben manche Trainer gerade Glück, denn deren Box verwandelt sich abends in eine viel bessere Variante.