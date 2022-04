Pokémon GO: Ich hab den Trick mit der kostenlosen Box probiert – das klappt ja wirklich

In Pokémon GO berichten Trainer darüber, dass die kostenlose tägliche Box besser werden kann. Diesen „Trick“ musste ich unbedingt ausprobieren und stellte fest: Das klappt ja wirklich. Ich zeige euch, wie sich meine Box verbessert hat und was ich getan habe.

Was ist das für ein Trick? Vor einigen Wochen berichteten Trainer das erste Mal über das Phänomen der kostenlosen Box, die plötzlich „besser“ wird. Bei dieser Box handelt es sich um ein Paket im Shop, das sich jeder Trainer einmal pro Tag kostenlos abholen kann. Die Inhalte sind dabei je nach Trainer verschieden.

In der Regel gibt es darin ein paar Pokébälle, Beeren und schwache Tränke. Doch wenn man wartet, kann sich der Inhalt zum Besseren wenden.

Meine Box wurde besser – und das war ganz leicht

Das steckt dahinter: Ich habe von verschiedenen Trainern in den letzten Tagen gesehen, dass sich ihre Boxen von „Geht so“-Inhalten zu ziemlich starken Varianten veränderten. Der Trick war seit dem ersten Fund wohl erstmal nicht verfügbar und ist jetzt zurück. So zeigte Trainer kpopthrowaway101 am 6. April auf reddit, dass in seiner Gratis-Box 2x Sofort-TMs, 1 Super-Brutmaschine, 1 Knursp und 3 Glücks-Eier waren. Das musste ich ausprobieren!

Wie funktioniert das? Nun, der Trick scheint recht einfach zu sein. Man guckt morgens in seine kostenlose Box, merkt sich, was drin war (oder macht einfach einen Screenshot) und guckt dann einige Stunden später wieder in die Box. Bei einigen Trainern verändert sich der Inhalt im Laufe des Tages. Eine genaue Stunden-Zahl ist nicht klar.

So hat es bei mir geklappt: Am 7. April schaute ich morgens um 07:17 Uhr in meine „Tägliche kostenlose Box“ im Shop von Pokémon GO. Darin fand ich 2 Himmihbeeren und 2 Pokébälle. Ich habe die Inhalte nicht eingelöst, sondern die Übersicht der Box einfach wieder geschlossen.

Am Abend um 22:07 Uhr habe ich wieder in die Box geschaut. Die Inhalte veränderten sich. Statt insgesamt 4 Items, waren nun 14 Items drin.

Vorher: 2 Himmihbeeren 2 Pokébälle

Nachher: 4 Hyperbälle 5 Superbälle 2 Tränke 3 Nanabbeeren



Ich weiß, dass das nicht die starke Ausbeute ist, von der andere Trainer schwärmen. Bei mir waren weder Sofort-TMs, noch Glücks-Eier, Sinnoh-Steine oder Sonderbonbons im Paket. Doch der Inhalt änderte sich und das zeigt mir, dass es jeden Trainer erwischen kann.

Wie könnt ihr das ausprobieren? Zurzeit gibt es noch keinen garantierten Weg, mit dem sich die Box zielsicher verändert. Ein paar Trainer auf reddit berichten, dass es bei ihnen nun schon drei Tage hintereinander funktioniert.

Öffnet also einmal morgens eure Kostenlose Box, aber löst die Items daraus nicht ein. Kommt dann einige Stunden später wieder zurück ins Spiel und prüft, ob sich die Inhalte verändert haben. Wenn ja, dann löst sie ein oder wartet noch länger. Bei manchen Trainern ist 23 Uhr die ideale Zeit, um gute Items zu kriegen. Doch auch das ist nur eine Annahme.

Habt ihr den „Trick“ schon ausprobiert und haben sich eure Boxen verändert? Zu welchen Inhalten seid ihr durch das Warten gekommen? Oder interessieren euch die kostenlosen Boxen in Pokémon GO überhaupt nicht und ihr habt sowieso genug von allen Items?

Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainer über die Paket-Inhalte aus.