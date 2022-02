Warum ihr in Pokémon GO warten solltet, bevor ihr eure kostenlose Box öffnet

Probiert es doch selbst einmal aus und lasst eure kostenlose bis zum Nachmittag liegen. Macht am besten morgens einen Screenshot davon und dann, nach der Veränderung am Nachmittag und berichtet uns hier in den Kommentaren, welche Items ihr erhalten habt.

Was ist das für eine Box? Jeden Tag könnt ihr kostenlos eine Box im Shop von Pokémon GO abholen. Darin enthalten sind ein paar Items wie Pokébälle, die euch bei euren Abenteuern helfen sollen.

In Pokémon GO bemerken Trainer eine Änderung, die ihre kostenlose tägliche Box plötzlich viel stärker macht. Dabei ist man sich unsicher, ob das von Niantic wirklich beabsichtigt ist.

