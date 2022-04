Pokémon GO: Trainer sagen, der geniale Trick mit den Daily-Boxen ist zurück

In Pokémon GO könnt ihr euch täglich eine kostenlose Box sichern. Nun zeigen Trainer in den sozialen Netzwerken, dass ein genialer Trick endlich zurück ist, der diese Inhalte besser macht. Wir von MeinMMO zeigen euch, worum es geht und welche Items andere Trainer dadurch bekommen haben.

Um was für Boxen geht es? Im Ingame-Shop von Pokémon GO habt ihr die Möglichkeit, diverse Boxen zu erwerben. In der Regel kosten dies eine gewisse Anzahl PokéMünzen. Allerdings erhaltet ihr jeden Tag auch eine kostenlose Box, die sogenannte „Daily Box“.

Diese bringt euch normalerweise eher uninteressantere Items, wie Pokébälle, Beeren oder Tränke. Doch nun haben Trainer in der reddit-Community festgestellt, dass ein genialer Trick zurück ist, mit dem diese Boxen besser werden. Wir zeigen euch, was passiert ist.

Was haben Trainer für einen Trick gefunden?

Bereits vor einigen Wochen hatten einige Trainer darüber berichtet, dass sich die Inhalte ihrer Daily-Boxen im Laufe des Tages verändert haben. Dabei waren am Morgen die gewohnten uninteressanten Items im Paket und am Abend plötzlich richtig gutes Zeug, wie Knursp, Up-Grades oder Hyperbälle.

Aus diesem Grund war es sinnvoll, mit dem Öffnen der kostenlosen Boxen zu warten. Zwischenzeitlich ist es um diesen Mechanismus allerdings ruhiger geworden. Nun soll dieser geniale Trick jedoch endlich wieder zurück sein.

Was ist mit den Boxen passiert? Wie zahlreiche Trainer in den sozialen Netzwerken berichten, haben sich ihre Daily-Boxen im Laufe des Tages wieder verbessert. So schreibt der reddit-User kpopthrowaway101, dass er bereits zwei Nächte in Folge eine richtig starke Box bekommen hat.

Demnach erhielt er an einem Tag 2 Top-TM, eine Super-Brutmaschine, ein Knursp und 3 Glücks-Eier. Am anderen Tag befanden sich 3 Rocket-Radar, 2 Rauch und 2 Sinnoh-Steine in seiner kostenlosen Daily-Box.

Diese Gadgets sind im Spiel sehr hilfreich und werten die kostenlosen Boxen enorm auf. So könnt ihr beispielsweise durch das Füttern eures Kumpels mit Knursp, mehr Herzen verdienen. Sinnoh-Steine helfen euch darüber hinaus verschiedene Entwicklungen durchzuführen. Eine Liste aller Entwicklung-Items findet ihr in unserem dazugehörigen Artikel:

Pokémon GO: Liste aller Entwicklungsitems bis Gen 4 und wie ihr sie findet

Welche Erfahrungen haben andere Trainer mit dem genialen Trick gemacht?

Aber auch andere Trainer können diese Änderung bestätigen. So findet man in den Kommentaren zahlreiche Meldungen, dass ihr Boxen plötzlich besser waren (via reddit.com):

big_sugi: „Von drei Konten haben zwei eine Super-Brutmaschine und ein halbes Dutzend Sonderbonbons bekommen, und eines hat einen Fern-Raid-Pass und sieben Sonderbonbons bekommen.“

Pinkbeans1: „Ich dachte, das sei ein Betrug, weil ich noch nie eine Erneuerung bemerkt habe.

Heute, 4 Pokebälle am Morgen, habe ich nicht gesammelt. Gerade jetzt, 3 Sonderbonbons, 2 Metallmäntel und 2 irgendwas, an das ich mich nicht erinnern kann. Ziemlich cool!“

jdpatric: „HEILIGER BIMBAM! Ich hatte meine Box heute noch nicht überprüft. Als ich sie abrufen wollte, war mein Beutel voll, also habe ich es ignoriert. Es wurde aktualisiert und geändert in:

2x King-Stein, 2x Premium-Kampf-Pass, 2x Up-Grade, 1x Rauch“

Doch nicht alle Trainer haben so viel Glück. So finden sich auch einige Meldungen von Spielern, bei denen sich der Inhalt ihrer Box bislang nicht verändert hat (via reddit.com):

Frostblue4711: „Wie jeden Tag Pokébälle, Tränke, wenn ich Glück habe, bekomme ich ein paar Superbälle. Seit die Boxen da sind, habe ich nie etwas anderes bekommen.“

blubberblabla: „Wow, und ich bekomme hier jeden Tag 4 Pokébälle“

Heavy-Background-217: „Cool, ich habe gestern 4 Pokébälle bekommen und heute ist es nicht viel besser.“

Doch wann ändert sich der Inhalt der Boxen überhaupt?

Nachdem zahlreiche Trainer bereits von den veränderten Inhalten in den Daily-Boxen profitiert haben, versuchen sie nun herauszufinden, wann sich diese denn überhaupt verändern. Ein offizielles Statement von Niantic gibt es dazu nämlich nicht. Deshalb stellen die reddit-User eigene Theorien auf und haben bereits eine Vermutung (via reddit.com):

thebetabruh: „Meine wurde definitiv um 13 Uhr PST neu erstellt“

kpopthrowaway101: „In den letzten beiden Tagen war es zufällig 22:55 Uhr MEZ. Scheint nach der angeblichen Reset-Zeit von 13 Uhr PST zu sein.“

Teban: „Hypothese: Hat die tägliche Box eine Chance sich nach der Niantic-Zeit (13 Uhr PST) zu verändern? Oder 16 Uhr Ortszeit?“

KuriboShoeMario: „Ich habe auch eine Vermutung dazu angestellt, meine wurde nach 16 Uhr EST neu erstellt und hat sich geändert. Meine änderte sich auch gestern (5. April) und ich beanspruchte sie um 17 Uhr EST, weil das Spiel mich buchstäblich die übliche Müllkiste nicht abholen ließ, so dass ich den Shop schließen und wieder öffnen musste, um eine neu bestückte Kiste zu finden.“

Wann die Daily-Boxen also genau neu bestückt werden, ist nicht bekannt. Ihr solltet eure Boxen aber am besten erst am Abend öffnen. Handelt es sich tatsächlich um einen Reset der Boxen um 13 Uhr PST, dann entspräche das 22:00 Uhr deutscher Zeit.

Darüber hinaus ist allerdings nicht klar, ob von diesem Trick alle Trainer profitieren können oder ob es seitens Niantic ein Testlauf, mit einer ausgewählten Gruppe von Spielern, ist. Alternativ wäre auch ein Bug denkbar. Sollte es hierzu neue Informationen geben, dann erfahrt ihr es selbstverständlich hier auf MeinMMO.

Konntet ihr auch schon eine Verbesserung bei den Inhalten eurer täglichen kostenlosen Box feststellen? Welche Items konntet ihr ergattern? Oder hattet ihr hierbei eher weniger Glück? Schreibt uns eure Meinung und Erfahrung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

