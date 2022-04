Pokémon GO feiert Community Day mit Velursi in 11 deutschen Städten – Das sind die Orte

In Pokémon GO findet am 23. April der Community Day mit Velursi statt. Niantic lädt zu „Meetups“ auf der ganzen Welt ein, wo kleinere Events vor Ort stattfinden, an denen ihr euch mit anderen Trainern treffen könnt.

Was ist neu? Am 5. April gab Niantic bekannt, dass man Trainer auf der ganzen Welt am 23. April zu „Community Day-Meetups“ einlädt. Das Team erklärt, dass sie viel Spaß daran hatten, die Trainer zu den Live-Events im März wiederzusehen und deshalb wollen sie das im April fortführen.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht, wo die Events stattfinden.

C-Day-Meetups am 23. April auf der Karte – Alle Orte

Muss man sich anmelden? Nein, ihr könnt die Orte am 23. April ohne Anmeldung besuchen. An dem Tag läuft der Community Day mit Velursi im April. Es ist allerdings keine Pflicht, einen der Orte zu besuchen, um das Event zu spielen. Das sind optionale Treffen, bei denen ihr anderen Spielern an einem Ort begegnen könnt.

Die Meetups laufen, wie auch der Community Day selbst, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Das sind die Orte: Auf der Übersichtskarte seht ihr mehrere Markierungen.

Gelbe Markierung: Hier finden Persönliche Community Day Treffen von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt

Blaue Markierung: Hier erhaltet ihr jedes Mal mehr Items, wenn ihr einen PokéStop dreht

Sollte euch die Karte an dieser Stelle nicht angezeigt werden, könnt ihr sie hier auf google.com sehen.

München : Pasing Arcaden – MeetUp

: Pasing Arcaden – MeetUp Stuttgart : Marienplatz – MeetUp, Oberer Schlossgarten – Verbesserte Stops

: Marienplatz – MeetUp, Oberer Schlossgarten – Verbesserte Stops Karlsruhe : Schlossplatz – Verbesserte Stops

: Schlossplatz – Verbesserte Stops Bonn : Bonn-Centrum – Verbesserte Stops

: Bonn-Centrum – Verbesserte Stops Düsseldorf : Düsseldorf Arcaden – MeetUp

: Düsseldorf Arcaden – MeetUp Oberhausen : Westfield Centro – MeetUp

: Westfield Centro – MeetUp Dortmund : Westfalenpark – MeetUp, Westfalenpark – Verbesserte Stops

: Westfalenpark – MeetUp, Westfalenpark – Verbesserte Stops Hannover : Platz der Weltausstellung – MeetUp, Steintorplatz – Verbesserte Stops

: Platz der Weltausstellung – MeetUp, Steintorplatz – Verbesserte Stops Hamburg : Überseeboulevard – MeetUp, Hamburg City Centre – Verbesserte Stops

: Überseeboulevard – MeetUp, Hamburg City Centre – Verbesserte Stops Berlin : Spandau Arcarden – MeetUp, Spektepark (Stabholzgarten) Verbesserte Stops

: Spandau Arcarden – MeetUp, Spektepark (Stabholzgarten) Verbesserte Stops Leipzig: Augustusplatz – MeetUp, Höfe am Brühl – Verbesserte Stops

Was passiert noch? Niantic möchte ein Zeichen der Nachhaltigkeit setzen. Für jeden Trainer, der am Community Day 5 Kilometer mit Velursi läuft, wird ein Baum gepflanzt (Bis zu einem Limit von 100.000 US-Dollar).

Werdet ihr für den Community Day zu einer der Städte reisen, um dort vor Ort mit anderen Trainern zusammen zu spielen, oder ist euch das nicht so wichtig, dass ihr dafür extra reisen wollt? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

