Pokémon GO: Community Day für 3 oder 6 Stunden? Das sind eure Antworten

In Pokémon GO wurden die Zeiten für die Community Days durch Niantic auf drei Stunden gekürzt. Aus diesem Grund wollten wir von euch wissen, welches Community Day-Format ihr euch wünscht. Hier auf MeinMMO zeigen wir euch eure Antworten.

Um welche Änderungen geht es? Jeden Monat findet in Pokémon GO ein Community Day statt, bei dem ein bestimmtes Pokémon im Mittelpunkt steht und somit häufiger gefangen werden kann. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hatte Niantic den Event-Zeitraum in den letzten beiden Jahren jeweils auf 6 Stunden festgesetzt.

Mit der Ankündigung des Community Days im April mit Verlursi, am 23. März, wurde durch Pokémon GO jedoch verkündet, dass diese Events zukünftig nur noch im Zeitraum vom 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit, also für 3 Stunden, stattfinden sollen.

Warum sollen die Community Days gekürzt werden?

Niantic begründete ihre Entscheidung mit dem expliziten Wunsch der Trainer, was in der Community zu vielen Fragen und Unverständnis führte. Nachdem der Twitter-User JreSeawolf, ein bekannter Spieler aus der Community von The Silph Road, sich mit einem öffentlichen Feedback direkt an Niantic und dessen Game Director Michael Steranka wandte, erfolgte ein persönliches Gespräch.

In diesem teilte Michael Steranka erneut die Beweggründe von Niantic mit. Auslöser für ihre Entscheidung war demnach das Feedback einzelner Trainer und YouTuber, weshalb sie ihre Zahlen geprüft haben und feststellen mussten, dass nur etwa 5 % der Trainer länger als 3 Stunden spielen.

Ein weiterer Punkt, der bei dieser Entscheidung eine zentrale Rolle gespielt hat, war die Vision, welche Niantic mit Pokémon GO verfolgt. So ist es ihnen wichtig, dass die Leute nach draußen gehen, ihre Umgebung erkunden und neue Menschen kennenlernen.

Die Community Days sollen das mit einem Gemeinschaftsgefühl unterstreichen. Aus diesem Grund bieten sich kürzere Events besser an, um andere Trainer zu treffen, gemeinsam zu spielen und auch nach dem Community Day noch Zeit miteinander zu verbringen. Der Community Day mit Velursi soll daher als Versuch dienen.

Was Michael Steranka in seinem Gespräch mit JreSeawolf außerdem erzählt hat und wie ihr darüber denkt, zeigen wir euch in diesem Artikel:

Pokémon GO spricht über kontroverse C-Day-Entscheidung, Trainer sagen: „Das wird schlecht enden“

Welches Format wünscht ihr euch für die Community Days?

Auch nachdem Niantic zu ihrer Entscheidung Position bezogen hat, können viele Trainer diese Gründe nicht glauben und nachvollziehen. Das zeigt sich vor allem durch die Reaktionen in den sozialen Netzwerken.

Aus diesem Grund wollten wir von euch wissen, welches Community Day-Format ihr euch wünschen würdet. Dabei konntet ihr euch zwischen C-Days entscheiden, die 3 Stunden gehen und die 6 Stunden gehen. Darüber hinaus hattet ihr die Wahl wie häufig ein solche Community Day stattfinden sollte: einmal oder zweimal pro Monat.

Bis zum 30. März 2022 um 10:25 Uhr haben an unserer Umfrage insgesamt 4.201 Leser teilgenommen. So habt ihr geantwortet:

51% (2.154 Stimmen) für „C-Day für 6 Stunden (1x pro Monat)“

27% (1.128 Stimmen) für „C-Day für 6 Stunden (2x pro Monat)“

14% (570 Stimmen) für „C-Day für 3 Stunden (2x pro Monat)“

8% (349 Stimmen) für „C-Day für 3 Stunden (1x pro Monat)“

Ihr habt demzufolge eine klare Meinung zu den Community Days. Insgesamt wünschen sich 78% der Teilnehmer, dass an der Event-Zeit von 6 Stunden festgehalten wird. Etwa ein Drittel davon würde sich dabei sogar über einen zweiten Community Day im Monat freuen.

Gerade einmal 8 % favorisieren einen dreistündigen Community Day pro Monat. Die übrigen 14 % können sich zwei Community Days pro Monat vorstellen, die jeweils drei Stunden dauern.

Darum habt ihr euch so entschieden

Einige Trainer haben darüber hinaus in den Kommentaren unter unserer Umfrage, aber auch in unserer Facebook-Gruppe mitgeteilt, wieso sie sich für ihre jeweilige Antwort entschieden haben. Auch hierbei wird ersichtlich, dass viele Spieler mit der Entscheidung von Pokémon GO unzufrieden sind (via MeinMMO und Facebook):

Für ein besseres Verständnis haben wir die nachfolgenden Kommentare in ihrer Rechtschreibung und Grammatik korrigiert. Der Inhalt wurde dabei nicht verändert.

Ascy: „Es macht einfach keinen Sinn, was Niantic dort schreibt. Es mag durchaus sein, dass es Spieler gibt, die nur 3 Stunden spielen, aber immerhin haben sie dafür einen Zeitrahmen von 6 Stunden zur Verfügung. Ich bin nicht sicher, ob Niantic auch bedenkt, dass es Spieler gibt, die hin und wieder einen Job nachgehen. Hier macht es schon einen Unterschied, ob ich dann einen 6- oder 3-stündigen Zeitraum habe. Allein das Event Ende Februar hat uns doch gezeigt, dass der Faktor Zeit für viele Spieler wichtig zu sein scheint.“

Sascha: „Ich finde es ehrlich gesagt recht bescheiden. Ich hab durch die Änderung nur noch effektive 60 – 90 Minuten für den CD. Ich fand die 6 Stunden eigentlich ganz gut. Da ich von ca. 12:30 bis 15:30 mit meinem Kind immer spazieren bin, fehlt mir dadurch halt jetzt Zeit.“

angelika: „Naja, es kann doch jeder nur seine 3 Stunden spielen, 6 Stunden sind doch keine Pflicht

Es gibt halt Leute, für die sind die neuen 3 Stunden einfach nur die falsche Zeit.“

Sven J.: „Grundsätzlich juckt mich die Zeit nicht wirklich, aber so wie im Februar, ein „neuer“ C-Day und ergänzend einen Klassiker neu auflegen, wäre für mich das Sinnhafteste.“

Timo K.: „Warum wieder runter auf 3 Stunden? Für Leute, die am Wochenende arbeiten müssen, ist das total doof. Man sollte den Tag einfach von 00:00 bis 23:59 Uhr machen. Dann kann jeder mitmachen, wann immer er auch Zeit hat. Und für die Leute, die meinen, kürzere Cdays sind besser: Es zwingt euch ja keiner den ganzen Tag zu zocken?“

Darum findet ihr die kürzeren Community Days gut

Doch es gibt nicht nur negative Stimmen zu der Entscheidung von Niantic. In den Kommentaren hier auf MeinMMO und in unserer Facebook-Gruppe lassen sich auch Meinungen finden, die eine Kürzung auf 3 Stunden unterstützen (via MeinMMO und Facebook):

P0ledra: „Ich bin tatsächlich für die kürzere Zeit. Wenn man in ländlichen Bereichen wohnt ist es schwer genug Spieler für schwere Raids zu finden. An 3 Stunden CDays haben wir immer genug Spieler gefunden. Bei den 6 Stunden sind oft nicht genug Spieler gleichzeitig unterwegs.“

Xpiya: „Aber so viele interessante CDays gibts doch eh nicht und am Ende des Jahres einen der alles wiederholt. Ich hab selbst während der 6 Stunden höchstens 2 Stunden aktiv gespielt, hat eigentlich für alles gereicht. Am Ende, ja das 6 Stunden Zeitfenster war cool, aber bei 3 Stunden geht die Welt auch nicht unter. So recht notwendig oder den Vorteil an jetzt 3h sehe ich auch nicht (außer vielleicht die Suchtis vor sich selbst zu schützen und ihnen 3 Stunden Lebenszeit zu schenken). Persönliche Dinge gehen vor, deshalb hab ich auch schon viele CDays verpasst. Wenn dir an jedem Samstag und Sonntag ganz genau zwischen 12 – 16 Uhr das Spazieren gehen heilig ist, dann muss man damit leben. Als Tipp, werf ’nen Rauch, mach das Plus Gerät an und reconnecte alle 30 – 40 Meter. Reicht vollkommen aus, um alles am CDay zu fangen (sofern man spazieren geht) ohne aufs Smartphone zu schauen. Ich hab mir als Bsp. am Kaumalat CDay auch absichtlich alles frei gehalten, weil ich den definitiv nicht verpassen wollte… wo ein Wille, da ein Weg.“

Christian P.: „Ich weiß nicht, wie es der Rest sieht, aber ich bin froh, wieder drei Stunden zu haben. War früher schon gut so und keiner hat gemeckert. Keiner muss de C-day spielen keiner muss 6 Stunden spielen keiner muss etc etc.“

Wie Pokémon GO mitgeteilt hat, soll die Änderung zunächst nur ein Versuch sein. Es bleibt also abzuwarten, ob Niantic diese Entscheidung beibehält oder sich der starken Kritik aus der Community annimmt und die Community Days wieder verlängert.

Wie findet ihr die Entscheidung, dass die Community Days zukünftig nur noch 3 Stunden gehen? Reicht euch das aus oder wollt ihr lieber flexibler sein? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

