Pokémon GO startet im April Community Day Classic mit Hydropi – Alle Boni

In Pokémon GO startet im April der Community Day Classic mit dem Wasser-Pokémon Hydropi. Wir zeigen euch alle Infos zur Attacke, Ticket und Boni des Events.

Was ist das für ein Event? Der Community Day Classic ist ein Event bei Pokémon GO, das Monster aus vergangenen Community Days wieder zurückbringt. Den ersten C-Day-Classic startete Niantic mit dem Pflanzen-Pokémon Bisasam. Das Event kam offenbar so gut an, dass man die Reihe nun fortführt.

Im April rückt dabei Hydropi in den Fokus. Es ist ein Wasser-Pokémon aus der dritten Generation, das sich zu Moorabbel und Sumpex entwickeln kann. Wir zeigen euch hier die Event-Details.

C-Day Classic mit Hydropi im April 2022

Wann läuft das? Das Event startet am Sonntag, den 10. April 2022. Es läuft von 14:00 Uhr bis 17 Uhr Ortszeit. In den drei Stunden könnt ihr das Event mit seinen Boni dann ausnutzen.

Welche Boni gibt es? Ihr findet während des Events häufiger Hydropi in der Wildnis. Dazu gibt es:

Dreifache Fang-EP

Lockmodule, die während des Events drei Stunden halten

Rauch, der während des Events drei Stunden anhält

Überraschungen, wenn ihr während des Events Schnappschüsse macht

Dazu erwartet euch wieder eine Spezialforschung, die ihr für 1 € kaufen könnt. Darin werden euch bestimmte Aufgaben gestellt, die sich während des Events leicht lösen lassen.

Im Shop gibt es für 850 Münzen eine Community-Day-Box mit 15 Hyperbällen, 15 Sananabeeren, 1 Top-Sofort-TM und 1 Fern-Raid-Pass. Eine weitere Box gibt es dann kostenlos im Shop, sie schenkt euch 30 Hyperbälle.

Besondere Attacke: Wenn ihr während des Events oder bis zu zwei Stunden danach euer Moorabbel (die Entwicklung von Hydropi) zu Sumpex entwickelt, lernt Sumpex die Attacke Aquahaubitze.

In Trainerkämpfen verursacht Aquahaubitze 80 Schaden

In Arenakämpfen und Raidkämpfen verursacht Aquahaubitze 90 Schaden

Gibt es Shiny Hydropi? Ja, ihr könnt in Pokémon GO die schillernde Form von Hydropi finden und fangen. In der folgenden Grafik zeigen wir euch, wie die Familie aussieht:

Die schillernden Formen sind lila, die normalen Formen blau

Wie gefällt euch die Aussicht auf das Event? Ist das ein Community Day Classic nach euren Vorstellungen, oder hätte man ein anderes Pokémon zuerst in den Fokus rücken sollen?

Die Community-Day-Events sind gerade ein hitziges Thema bei den Spielern, denn Niantic kürzte die Dauer der regulären C-Days von 6 Stunden zurück auf 3. Das sorgte für jede Menge Kritik, besonders weil Niantic betonte, dass das ein Wunsch der Trainer sei.

In einem Interview erklärte ein Game Designer von Niantic jetzt detailliert, was zu der Entscheidung führte. Spieler fürchten: Das wird schlecht enden.