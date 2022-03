Trainer in Pokémon GO zeigt irres Shiny-Glück in 30 Minuten – Community kann es kaum glauben

Für viele Trainer in Pokémon GO sind vor allem die schillernden Monster interessant und begehrt. Diese sind jedoch entsprechend selten. Ein Trainer hatte nun allerdings besonderes Shiny-Glück und zeigt seinen Fang auf reddit. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was genau passiert ist.

Um welche Pokémon geht es? In Pokémon GO habt ihr die Möglichkeit bei vielen Pokémon nicht nur auf ihre Standard-Form zu treffen, sondern auch auf ihre jeweilige schillernde Variante. Bei diesen Shinys handelt es sich um besondere Exemplare, die sich durch ihr Aussehen von der normalen Form unterscheiden.

Diese schillernden Pokémon sind bei vielen Spielern sehr beliebt, allerdings auch entsprechend selten. Laut den Statistiken, welche die Community rund um die Trainer von The Silph Road erstellt hat, beträgt die Chance einem Shiny zu begegnen in den meisten Fällen etwa 1 zu 500 (via thesilphroad.com).

Doch ein Trainer berichtet in der reddit-Community nun von einem ganz besonderen Shiny-Glück. Wir haben uns angesehen was passiert ist und zeigen es euch.

Wer ist The Silph Road?

Bei The Silph Road handelt es sich um eine globale Community, die aus Trainern, Dataminern und Pokémon GO-Interessierten besteht. Diese versuchen das Spiel besser zu verstehen, weshalb sie versuchen bestimmte Prozesse, wie die Shiny-Quote, zu analysieren. Ihre Ergebnisse stellen sie dann anderen Trainern öffentlich zur Verfügung.

„5 Shinys in weniger als 30 Minuten“

Viele Trainer fiebern dem Moment entgegen, ein Pokémon anzuklicken und es als Shiny angezeigt zu bekommen. So ging es sicher auch dem reddit-User Harjot1807. Dieser hatte am 28. März 2022 jedoch ganz besonderes Shiny-Glück beim Fangen und teilt seinen Erfolg mit der reddit-Community.

In seinem Beitrag zeigt er einen Auszug aus seinem Tagebuch. Dieses listet die einzelnen Interaktionen, die im Spiel erfolgt sind. So auch den Fang eines Shinys. Doch das Bild überrascht, denn es ist nicht einfach nur ein einzelnes schillerndes Exemplar gelistet, sondern direkt 5 hintereinander.

Harjot1807 kann sein Glück offenbar selbst kaum glauben und schreibt „5 Shinys in weniger als 30 Minuten, mein Glück ist wahnsinnig“.

Und tatsächlich, ein solcher Fang ist in Pokémon GO eher die Ausnahme. Lediglich zu besonderen Events, wie dem Community Day, an dem die Shiny-Rate hochgesetzt ist, ist es wahrscheinlicher, dass man direkt mehrere Shinys hintereinander fängt, aber auch dann handelt es sich dabei vor allem um das C-Day-Pokémon.

Außerhalb solcher Events ist das hingegen mit sehr viel Glück verbunden. Im Falle von Harjot1807 wurden darüber hinaus verschiedene schillernde Monster gefangen, was den Fang noch besonderer macht. Das zeigt sich auch in den Reaktionen der reddit-Community.

Die reddit-Community feiert das Shiny-Glück

Der Beitrag von Harjot1807 kann bei den Trainern der reddit-Community richtig punkten. Am 29. März 2022 um 10:50 Uhr hat er bereits 1.268 Upvotes. Und auch in den Kommentaren wird er für dieses Shiny-Glück ordentlich gefeiert (via reddit.com):

KingOfVegetables: „Kauf so schnell wie möglich ein Lotterielos, dein Glück geht gerade durch die Decke“

JohnnyQuit363: „Okay, das ist wirklich Wahnsinn! Herzlichen Glückwunsch“

the_candyman91: „Verdammt, Mann, das ist Wahnsinn.“

SubwooferKing: „Das Beste, was ich erreicht habe, waren etwa 6 in 4 Stunden bei einem Grind ohne CD.“

BlueHairedDutchie: „Immer, wenn ich einen Beitrag wie diesen sehe, öffne ich sofort mein Pokemon GO in der Hoffnung, dass ich genauso viel Glück habe. Dann dauert es ein paar Monate, bis ich tatsächlich ein schillerndes bekomme“

Der reddit-User Laytcn scherzt unterdessen, dass Harjot1807 sich wohl den Schillerpin gekauft habe. Um was es sich bei den Schillerpin handelt und ob man ihn in Pokémon GO überhaupt bekommen kann, erklären wir euch in unserem dazugehörigen Artikel.

Andere Trainer, wie add1ct3dd, haben jedoch Bedenken, dass diese Shinys nicht legal erspielt wurden und eine Software beim Fangen behilflich war, weshalb sie Harjot1807 in den Kommentaren damit konfrontieren. Er sichert allerdings zu, dass er zu 100 Prozent legal gespielt hat und einfach nur riesiges Glück hatte.

Wie findet ihr den Shiny-Fang von Harjot1807? Hattet ihr auch schon einmal so viel Glück? Wie viele schillernde Monster konntet ihr bisher hintereinander fangen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

