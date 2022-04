Pokemon GO: Community Day Classic mit Hydropi – So nutzt ihr ihn richtig

In Pokémon GO findet am 10. April 2022 ein Community Day Classic mit Hydropi statt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was euch an diesem Tag erwartet und wie ihr das Event am besten für euch nutzen könnt.

Was ist das für ein Event? Jeden Monat findet in Pokémon GO ein besonderer Community Day statt, bei dem ein bestimmtes Pokémon im Mittelpunkt steht. Nun gibt es ergänzend dazu einen Community Day Classic, bei dem sich während des Events alles um ein Monster dreht, welches bereits einen C-Day hatte.

So konntet ihr im Januar beim Community Day Classic auf das Pflanzen-Pokémon Bisasam treffen. Mit dem Wasser-Pokémon Hydropi geht dieses Format nun in die zweite Runde. Wir zeigen euch nachfolgend alle Infos, die ihr zum Community Day Classic mit Hydropi wissen müsst.

Community Day Classic im April 2022 – Start, Boni & Shiny

Was? Community Day Classic mit Hydropi

Wann? Sonntag, 10. April 2022, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Hydropi spawnt häufiger in der Wildnis

Exklusive Attacke: Aquahaubitze, wenn ihr Hydropi bis zu 2 Stunden nach dem Event zu Sumpex entwickelt

Boni:

– dreifache EP beim Fangen

– Rauch und Lockmodule halten 3 Stunden

– Überraschungen bei Schnappschüssen

Der Community Day Classic erstreckt sich am Sonntag wieder über 3 Stunden. In dieser Zeit könnt ihr von allen Boni profitieren und haufenweise Hydropi fangen. Wenn ihr Rauch und Lockmodule nutzt, werden außerdem weitere Exemplare angezogen.

Welche Angebote gibt es im Ingame-Shop? Wie ihr es auch von den normalen Community Days kennt, werdet ihr auch im Ingame-Shop auf das eine oder andere Angebot treffen, welches ihr erwerben könnt:

Event-Ticket zur Spezialforschung „Community Day Classic mit Hydropi“ für etwa 1 €

eine kostenlose Event-Box mit 30 Hyperbällen

Community-Day-Box mit 15 Hyperbällen, 15 Sananabeeren, einer Top-Sofort-TM und einem Fern-Raid-Pass

So könnt ihr den C-Day Classic mit Hydropi optimal nutzen

So bereitet ihr euch vor: Bevor der eigentliche Community Day Classic startet, solltet ihr ein paar Vorbereitungen treffen. Dazu gehört in erster Linie das Schaffen von Platz in eurer Pokémon-Aufbewahrung. Sortiert eure Monster also schon jetzt kräftig aus, damit ihr während des Community Days nicht ständig welche verschicken müsst.

Außerdem ist es wichtig, genügend Bälle im Item-Beutel zu haben. Wer die vollen 3 Stunden spielen möchte, dem empfehlen wir einen Vorrat von mindestens 150 bis 200 Bällen. So könnt ihr erstmal eine Weile Pokémon fangen und müsst nicht direkt wieder neue Bälle erdrehen.

Wie ihr in Pokémon GO Bälle bekommen könnt, verraten wir euch in unserem Guide.

Diese Items solltet ihr zum Community Day Classic nutzen

Neben Platz und Bällen solltet ihr noch auf das eine oder andere Item setzen. Wer besonders viele Hydropi fangen möchte, kann einen Rauch oder ein Lockmodul aktivieren. Da beides während des Events für 3 Stunden hält, müsst ihr hier auch tatsächlich nur jeweils eins investieren.

Darüber hinaus gibt es einen dreifachen EP-Bonus beim Fangen. Wer auf dem Weg zu Level 50 ist und noch Erfahrungspunkte benötigt, der sollte hierbei auf jeden Fall auf Glücks-Eier setzen. Diese halten jeweils 30 Minuten und verdoppeln in dieser Zeit eure EP zusätzlich. Das ist somit auch ein optimaler Zeitpunkt für einen Levelaufstieg mit euren Freunden.

nützliche Items zum Community Day Classic mit Hydropi

Natürlich solltet ihr euch an diesem Tag auch richtig viele Hydropi-Bonbons sichern, vor allem wenn ihr Sumpex entwickeln und hochleveln wollt. Um zusätzliche Bonbons zu bekommen, könnt ihr beim Fangen Sananabeeren benutzen.

Tipp: Habt ihr euch ein Mega-Pokémon entwickelt, welches den gleichen Typen hat, wie das Monster was ihr fangen wollt, dann erhaltet ihr für diesen Fang einen zusätzlichen Bonbon. Diese Möglichkeit solltet ihr also während des C-Day Classic auf jeden Fall für euch nutzen, wenn ihr Bonbons farmen wollt.

Da Hydropi vom Typ Wasser ist, bietet sich hierbei also Mega-Turtok an. Aber auch Mega-Garados oder Mega-Lahmus sind eine gute Alternative.

Lohnt sich der Community Day Classic mit Hydropi?

Gibt es Hydropi als Shiny? Ja, Hydropi kann auch in seiner schillernden Form gefangen werden. Ihr erkennt es an seinem pinkfarbenem Körper. In der Regel sind die Shiny-Chancen zum Community Day erhöht, sodass ihr sicher dem einen oder anderen begegnen werdet.

Hydropi, Moorabbel und Sumpex als Shiny (oben) und normal (unten)

So stark sind Hydropi und seine Weiterentwicklungen: Bei Hydropi handelt es sich um ein Wasser-Pokémon aus der 3. Spiele-Generation. Es lässt sich über Moorabbel zu Sumpex weiterentwickeln. Während Hydropi und Moorabbel nicht sonderlich stark sind, solltet ihr Sumpex nicht unterschätzen.

Das Pokémon vom Typ Wasser und Boden kann vor allem mit einer hohen Ausdauer punkten. Seine Werte im Angriff und der Verteidigung sind aber ebenfalls solide. In der GO-Kampfliga kann das Monster richtig punkten und gehört dort zu den besten Kandidaten (via pvpoke.com).

So sichert es sich im Ranking von PvPoke mit einem Moveset aus Lehmschuss, Aquahaubitze und Erdbeben den 12. Platz in der Superliga. In der Hyperliga ergattert es sogar den 6. Platz. Die Event-Attacke Aquahaubitze, die ihr zum C-Day Classic kriegen könnt, macht Sumpex also richtig stark.

Und auch in den Raids gehört es zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Wer sollte den Community Day mit Hydropi nutzen? Das Event lohnt sich vor allem für Trainer, die noch ein starkes Sumpex in ihrem Team benötigen. Da das Pokémon sowohl in Raids als auch in der PvP-Liga interessant ist, sollte also auch jeder auf seine Kosten kommen.

Darüber hinaus ist Hydropi in seiner schillernden Form zu finden. Für alle, die also noch keins davon in ihrer Sammlung haben, ist das die perfekte Gelegenheit einem zu begegnen. Und auch den EP-Bonus solltet ihr euch an diesem Tag sichern. So könnt ihr euch einen ordentlichen Fortschritt im Level erspielen.

Seid ihr beim Community Day Classic mit Hydropi dabei? Oder ist das gar nicht euer Ding? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch, welche Events euch im April erwarten und welche sich besonders lohnen.